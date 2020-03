Presidente Hernández: Entrega del Saco Solidario a 3,2 millones de hondureños será una operación gigantesca

La entrega del Saco Solidario con alimentos a 3,2 millones de hondureños que están en aislamiento por el coronavirus comenzará la próxima semana y será una operación gigantesca, anunció hoy el presidente Juan Orlando Hernández al informarle al Foro Nacional de Convergencia (Fonac) detalles de esta iniciativa del Gobierno.

Hernández subrayó “que esta operación es gigantesca para poderle llevar comida a la gente” y dijo que el Gobierno apoya al sector agroalimentario para desarrollar el potencial del país en la producción de alimentos.

En una reunión de trabajo, Hernández y funcionarios del Gobierno explicaron al Fonac la metodología para entregar los Sacos Solidarios, consistentes en 800.000 raciones alimenticias a familias pobres que se encuentran en aislamiento como parte de las medidas preventivas ante el coronavirus y que suman 3,2 millones de personas.

Al presidente Hernández lo acompañaron los ministros de la Presidencia, Ebal Díaz, y de Agricultura y Ganadería, Mauricio Guevara Pinto, y el director ejecutivo del Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (Senprende), Luis Colindres.

También participaron representantes del Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía, la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras, la Asociación de Productores Bananeros Nacionales de Honduras, la Asociación Industrial de Productores de Aceite de Honduras y de Asociación de Locatarios de los Mercados de Honduras, entre otros.

Reunión de trabajoEl director ejecutivo de Senprende informó que se priorizarán familias pobres ubicadas en los municipios del Distrito Central, San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca.

Colindres detalló que las raciones alimenticias contienen arroz, avena, azúcar, café, frijol, harina, manteca, margarina, pasta, sal, sardina y sopa de pollo.

Además, explicó que este beneficio va dirigido a la población vulnerable, y sectores Mipyme y subempleo.

“Esta cantidad de alimentos está basada ya en un porcentaje kilocalórico y de energía que necesita una familia para subsistir cinco personas el cálculo que hicimos inicialmente duraba esto más de 30 días y en efecto ya la demostración correspondiente hace ver que a la gente le puede durar un mes, dos semanas, dependiendo de cómo administren sus alimentos”, explicó Colindres.

“Son 800.000 entregas y es una logística bastante grande la que se necesita para entregar estas raciones en 30 días”, declaró Colindres al tiempo que reiteró que esta iniciativa va dirigida para las familias vulnerables del país.

Colindres informó que a partir del miércoles próximo se van a suministrar esos alimentos básicos por 30 días a las 800.000 familias más afectadas, beneficiando a 3,2 millones de hondureños.El secretario ejecutivo del Fonac, Omar Rivera, planteó al titular el Ejecutivo que, además, es indispensable que el Gobierno garantice que a ningún hondureño se le corte el servicio de energía eléctrica, agua potable e internet en el marco de esta emergencia por la pandemia del coronavirus.Que no falte la comida en la mesaEl ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, exteriorizó que le “decimos al pueblo hondureño que estamos trabajando por la seguridad alimentaria de todos en estos tiempos de crisis”.

“Que todo el pueblo hondureño en las zonas urbanas y rural tenga asegurada su alimentación, que no falte la comida en la mesa en estos días que nos toca estar encerrados en las casas para evitar que este virus se propague y cause estragos como lo ha hecho en otros países”, indicó Díaz.

Exhortó a que el sector productor de alimentos siga trabajando, ya que son fundamentales para sobrellevar esta crisis del COVID-19.

“Sin los productores de alimentos es imposible que podamos salir adelante”, advirtió Díaz.

“Lo que queremos es conectar a los productores con el consumidor siempre dijimos hace unos cinco años que el país tiene un gran potencial agrícola y que deberíamos ser referentes en producción de alimentos en la región por eso queremos meterle con todo y que esta crisis nos sirva para definir la manera de producir alimentos”, expuso.

“Estamos aprovechando esta crisis”, agregó, “para cambiar la manera de hacer agricultura”.Hernández puso de ejemplo cómo los agricultores del Corredor Seco han implementado nuevas prácticas como sistemas de riego y asistencia técnica del más alto nivel para producir sus propios alimentos.

El jefe de Estado afirmó que esta iniciativa “debe ir acompañada de asistencia técnica de primer nivel, con financiamiento y de una cadena logística que nos lleve a esta crisis a entregarle a la gente su comida”.

“Esta crisis va cambiar todo” y “no quiero asustar a nadie, pero las estadísticas indican que unos vamos a sobrevivir y otros morir, y eso es así”, advirtió el presidente de la República.

Recordó que uno de sus mayores aciertos en el Gobierno fue la creación del programa presidencial Honduras Actívate, que tiene como propósito incitar a la gente al consumo de alimentos saludables y hacer ejercicio de forma diaria para evitar enfermedades como la diabetes, la hipertensión y el, sobrepeso, entre otras.

“Tenemos que cambiar la forma de comer de ahora en adelante y miren la lección que nos está dando esto y ahora tenemos que cambiar esto”, indicó Hernández.

Entrega a domicilioEl gobernante apuntó que la entrega a domicilio será una de las nuevas iniciativas para evitar ir a los supermercados, restaurantes, farmacias, mercados y pulperías, entre otros negocios.

“Ese va a ser un nuevo negocio y le dije al ministro de Trabajo, Carlos Madero, que lo financiemos, solo que (los negocios) pongan su equipo, moto, para ir entregando todo”, dijo.

“Esa va a ser la nueva forma de ahora de entrar a las ciudades y eso se va a quedar, porque la gente va a quedar con miedo por un tiempo y mientras no venga una vacuna vamos a quedar así, y entonces eso va a cambiar la forma de hacer negocios”, explicó Hernández.

“Este es el momento para ponernos a pensar qué nuevo negocio va a traer este nuevo cambio de vida, pero mientras tanto tenemos que aprender de esta tragedia y para nosotros es clave que nos acompañen con este proceso, porque queremos hacerlo lo más transparente posible y esto es una muestra de cómo nos podemos unir ante la adversidad todos”, puntualizó.

Medidas económicas en apoyo a sectores productivos1. Se han asignado 200 millones de lempiras en asistencia técnica a los productores del Corredor Seco.2. Se asignó un Bono de Solidaridad Productiva a 190.000 pequeños productores para que dispongan de insumos agrícolas.