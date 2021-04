Presidente Hernández entrega financiamiento de Crédito Solidario a emprendedores de Olanchito

Con el propósito de hacer realidad las metas y sueños del emprendedor hondureño, el presidente Juan Orlando Hernández entregó hoy en Olanchito (Yoro) cheques por un monto de 4,6 millones de lempiras a beneficiarios de diferentes rubros del comercio y agrícola.Hasta la fecha en la agencia de Crédito Solidario de Olanchito se han desembolsado 28.187.000.00 lempiras.A través del Programa Presidencial Crédito Solidario se han otorgado 183.362 créditos generando de esa manera 280.998 nuevos empleos a nivel nacional con un monto otorgado de 1.886.358.744 lempiras con 59 agencias a nivel nacional en el lapso de 6 años consecutivos, teniendo como resultado la inclusión financiera y emprendedores generando nuevos empleos, con resultados tan positivos para cada emprendedor.Además, se han beneficiado emprendedores de diferentes rubros de las áreas rural y urbana, al 1% de interés mensual.Hoy estamos dejando un sistema (de financiamiento al agro y microempresarios) que espero que los que vengan lo mejoren, y este es mi mensaje: si hay un productor, el de la ciudad lo tiene que ver como su protector y el Estado tiene que verlo como el que le va a garantizar no depender de nadie. Honduras tiene que producir sus propios alimentos., dijo el presidente Hernández.Agregó que Honduras al fomentar la agricultura está generando muchos empleos en el campo y además le da dignidad a los pobladores de esta región.El mandatario expuso que Crédito Solidario ha sido un factor clave para mejorar los negocios de los pequeños emprendedores, pero recordó que esto funciona en marcha si hay un compromiso de pago.Mi sueño es que antes de que termine mi período en la presidencia todos estos sistemas de riego que están instalados (en esta región), que el agro de Honduras esté repuntando, y a los productores les digo que no van a encontrar nunca una oferta como Agrocrédito, que es 5 por ciento al año., indicó Hernández en la actividad que se desarrolló en las instalaciones de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Olanchito (Sago).Por lo tanto -siguió diciendo Hernández- si hay un país en la región que ha asegurado dinero para el agro, ese es Honduras, y eso se ha hecho a través de Banhprovi y Crédito Solidario..El jefe de Estado subrayó que los gobiernos estamos para atender al que más lo necesita y por eso hemos dado este giro para apoyar a los pequeños y a los más necesitados..EspaldarazoLos microempresarios y productores de Olanchito coincidieron en que este tipo de iniciativas viene a generar un paso enorme en los diferentes rubros.El presidente de la Sago, Medardo Guevara, exteriorizó que Crédito Solidario ha sido una iniciativa muy excelente. y nunca, en ningún Gobierno, habíamos tenido este apoyo a los productores..Aquí está el dinero y esto es real. Presidente Hernández, siga apoyando el agro, porque es ahí donde descansa la seguridad alimentaria de nuestro pueblo., enfatizó Guevara.Soy una pequeña microempresaria que está con ganas de convertirse en una empresaria. Presidente Juan Orlando Hernández, su proyecto de Crédito Solidario ha sido un gran acierto, sobre todo para mí que soy de la tercera edad., aseveró Martha Elena Rojas, beneficiada y quien se dedica a la venta de comidas caseras..Gracias a Crédito Solidario he generado empleos y he crecido en mi negocio de comidas. Este programa es real y lleguen a las oficinas de Crédito Solidario para que puedan crecer en sus negocios., añadió Rojas.Gloria Soto, quien tiene un negocio de venta de frijoles licuados, consideró que Crédito Solidario es un programa visionario, sin tintes políticos.Cuando me di cuenta de este programa desde hace cinco años, fuimos a solicitar información y rapidito salió el primer desembolso y a los seis meses ya lo estábamos pagando., recordó Soto.Consideró al mandatario Hernández como una persona visionaria que ha pensado en los más pobres.La subdirectora del Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (Senprende), Abeli Lozano, dijo que los hechos hablan y hoy estamos viendo los hechos”.“Soy productora y me siento identificada con ustedes, por eso vamos a trabajar para levantar la economía de Honduras. Es tiempo de generar empleos y dejar la vara alta, pero eso lo vamos a lograr trabajando de manera conjunta., dijo Lozano.BondadesEl 74% de los beneficiarios de Crédito Solidario son mujeres y el 26% hombres.Más del 70% de los empleos generados en Honduras son a través del sector microempresarial, para atender a este segmento que se creó hace cinco años gracias a la iniciativa del presidente Hernández.Crédito Solidario ofrece asistencia técnica y financiamientos con la tasa de interés más baja del mercado, el 1% mensual, con préstamos de hasta 300.000 lempiras.El Programa de Crédito Solidario es un semillero de empresarios que toma en cuenta a sectores vulnerables como jóvenes, mujeres, pueblos indígenas, adultos mayores, migrantes retornados, personas en pobreza y extrema pobreza.De interés Al concluir el evento, el presidente Hernández adelantó que en los próximos 15 días vienen otros 10 millones de lempiras y estará Banhprovi, Crédito Solidario y la SAG para instalarse y poder conversar con productores y apoyar a los pequeños y medianos negocios, porque así vamos a levantar la economía.. En materia de salud, exhortó a la población a no bajar la guardia y seguir respetando las medidas de bioseguridad para evitar más contagios de covid-19.