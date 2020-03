Presidente Hernández: Es compromiso de todos aportar para esta emergencia

-Al que más tiene le toca aportar más, dice.

-Posiblemente nos enfrentemos a un escenario difícil de controlar, añade

-Dependiendo del desarrollo de la enfermedad se determinará si se mantienen las medidas actuales o se suspenden.

Tegucigalpa, 19 de marzo. El presidente Juan Orlando Hernández reiteró este jueves que es compromiso de todos los hondureños aportar para enfrentar esta emergencia por el COVID-19.

Hoy se están desarrollando algunas excepciones al toque de queda decretado por el Gobierno de la Republica, las cuales contemplan que la población puedan salir a realizar sus compras en un horario de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, siguiendo todas las medidas de seguridad indicadas por la Secretaría de Salud.

A continuación, preguntas y respuestas del canal HCH al presidente Hernández:

Como presidente, ¿cuál es su reflexión ante esta pandemia?

Solo ayer, la cifra en Italia era de 475 muertes en tan solo un día y aunque lo importante es que cada persona sea consciente de la magnitud del problema que se está viviendo en el mundo, que además le puede pasar a usted, a sus hijos.

Lo que ocurrió en Europa es que los que no creyeron, se fueron a vivir la vida como que si no pasara nada y al regresar a sus casas contagiaron y empezaron a colapsar los hospitales, y no hay país en el mundo que tenga la capacidad de enfrentar esta situación.

¿Por qué se dejó tanto tiempo para hacer estas compras?

No hay ningún número de policías o Copeco suficiente para controlar a cada hondureño lo que cada uno de nosotros tiene que hacer es ser conscientes de la responsabilidad de salvar la vida de los suyos, la de su propia vida, amigos, vecinos y de todos los hondureños por eso la responsabilidad de cada uno.

¿Qué es lo que pasó en este tema de la decisión?

Bueno, existía una presión enorme de mucha gente que dijeron que nos les habían pagado, no les habían acreditado sus salarios, que no tenían alimentos en sus casas y tenían que salir.

En ese sentido, la evaluación que hicieron los técnicos es que si la gente sale, irrumpe los protocolos y empieza a circular a lo loco o tropel eso iba a pasar, y en ese sentido, se habló de hacer algo ordenado.

Hoy ustedes tienen esas imágenes del Zonal Belén y acabo de recibir videos de gente que está en otros supermercados o centros comerciales y estoy viendo las distancias de metro y medio entre personas.

Creo que hay un grupo de la población que no ha entendido todavía la dimensión de lo que estamos hablando pero aquí, Eduardo y amigos de HCH, la gente tiene que hacer su parte, cada uno de nosotros tiene que hacerla, si no, esto se nos va ir de la mano y al final la gente tiene que comer como decían antes.

Ayer, otros empleados de Salud decían que tenemos que llenar los vehículos de combustibles para estar asistiendo aquí quiero destacar la solidaridad del sector transporte que se ha puesto a la orden de los gremios de la salud para transportarlos.

También, quiero destacar que existe solidaridad de la industria avícola, que pone a disposición carne, huevos en aquellos sectores en donde vive la gente más humilde y que viven día a día.

Estamos estructurando mecanismos con otros sectores privados e iglesias que quieren evitar que la gente salga de sus viviendas es importante entender el rol de cada uno, la regla es no salir de la casa.

Sabemos que al estar en la casa el reclamo es justo si no tiene comida entonces, si usted sale, salga respetando el 1.5 metros de distancia, salga respetando la regla de andar cubierto y solo lo vamos a lograr con una comunicación efectiva y cambiando patrones de conducta, de eso se trata.

¿Cuáles son las proyecciones de ahora en adelante? Usted ayer dijo que nos preparáramos para lo peor. ¿Qué es lo peor? ¿Para qué debemos de prepararnos?

Eduardo, el mundo está de rodillas y en este momento no lo miremos a la ligera, no lo miremos con sesgo, no lo miremos con un ánimo oportunista, mirémoslo tal como es esto tiene una dimensión que nunca se había esperado y cualquier medición o pronóstico que se había hecho no se había previsto lo que ha ocurrido en otros pises del mundo por tanto, nosotros tenemos que partir del peor escenario.

El peor escenario significa tener miles y miles de infectados y, lamentable, vamos a tener también personas que van a fallecer con esta enfermedad es difícil, pero así es.

¿En Honduras?

Estadísticamente hablando y viendo el patrón en otros países, esto es lo que está ocurriendo hoy hasta este momento no tenemos ningún fallecido, pero ya tenemos en los países de la región repito, Italia con un sistema de salud de primera, con un nivel educativo de primera, son 475 muertos en solo un día.

Las proyecciones que dio de inicio la Organización Mundial de la Salud ahora se miran superadas porque el comportamiento del virus en Europa y en Estados Unidos indica que ya no va a ser el número que habían estimado sino más infectados leves, infectados con riesgo mediano e infectados con fatalidad será mucho más alto.

Aquí lo importante es lo siguiente: de lo que hemos aprendido en Asia y Europa, en Europa la gente se relajó, en Asia los gobiernos y la gente adoptaron medidas drásticas de encierro. Yo sé que muchos se molestaron con el Gobierno y Sinager cuando dijo: vamos al encierro.

Pero esta es la única norma de evitar que se transmita la enfermedad o bajar el nivel de trasmisión de la enfermedad por eso el día de hoy el llamado es que si usted no tiene que salir no salga y si va a salir es porque tiene una necesidad urgente de una medicina, de dinero para comprar alimento.

Si lo hace, hágalo con una distancia de 1.5 metros y lleva algo en la boca y cuando llegue a la casa deseche eso y lávese las manos inmediatamente, use gel y mantenga ese distanciamiento, que es importante porque el nivel de contagio de esta enfermedad no se había visto. Eso va a tener su impacto en el sistema de salud, en la economía.

Todos tenemos que ser solidarios, como les decía anoche a los banqueros, a los de la industria de las telecomunicaciones, porque el impacto económico será duro, difícil, y tenemos que ponernos de acuerdo para levantar el país.

Pero antes, poder sacar este primer periodo de 14 días después, evaluar los niveles de propagación y ver cómo iremos atendiendo a la gente.

Lo que pasa hasta ahora es que permite identificar los casos, ir a buscar con quién tuvo contacto y proceder a aislarlos. Por ejemplo: los técnicos que vinieron de la OPS la semana pasada hicieron visitas a los diferentes hospitales y vieron los centros más poblados de la capital, dieron sus recomendaciones.

Por ejemplo: en la Villa Olímpica hay unas camas para tener a gente en observación porque es mejor tenerlos en observación si tienen ciertos antecedentes para que no se vayan a otro lugar y en ese otro lugar no se les pueda atender de inmediato, o si se descarta ya se van tranquilos.

Pero la clave está en identificar la persona que tiene el virus para poderla tratar algunos van a pasar como normal y pueden haber casos de atención médica que evite que pase al estado crítico. Para eso es importante una serie de procedimientos y de que equipen los hospitales que pueden ayudar de eso se trata.

Presidente, usted ha manifestado que hay una proyección de que van a morir hondureños, como está pasando en el mundo se están tomando las medidas como un toque de queda, que faltan cuatro días y hay estado de emergencia ¿Qué sigue? ¿Ampliarán el toque de queda después de los cuatro días que faltan para detener el contagio?

Todo va a depender de lo que los técnicos hondureños, los técnicos de la OPS y el equipo de Sinager vayan evaluando día a día por lo pronto, un primer tramo importante de autoaislamiento o aislamiento forzado, cuarentena o cierre de ciudades, es por los menos en un término mínimo de 14 días y eso nos permite interrumpir la transmisión, eso nos permite ir evaluando.

Por tanto, no podemos decir en este momento que serán suficientes cinco días o 14 días, Todo depende de cómo se vayan viendo las cosas porque es lo que pasa y que hemos aprendido de lo que pasó en China, que como allá ya pasó (la enfermedad), en esta primera etapa lo que se aprende es que personas que han fallecido son personas mayores de 55 años con otras enfermedades cardiovasculares, diabetes y principalmente varones.

¿Qué hemos aprendido de los médicos de España? Que gente joven está en cuidados intensivos y mire qué complicado, y aquí yo quiero hacerle un llamado a la población: por favor, vaya a su casa y mate los criaderos del zancudo.

¿Por qué? Yo le hago una pregunta: ¿Qué cree que va a pasar, compatriota, si en su cuerpo o en el de su familia se unen el dengue y el coronavirus? Así que, por favor, a cambiar esos patrones de conducta y vaya y mate los criaderos del zancudo, destrúyalos o busque la manera de limpiar su casa. Sea disciplinado y mantenga la distancia, lave las manos constantemente, use jabón, gel, alcohol o cualquier sustancia que mate el virus. Es sumamente importante, así como evitar los criaderos del zancudo.

La doctora Suyapa Figueroa ha dicho que los insumos que se han comprado son desechables y que los ventiladores no durarían más de 12 horas ¿Cómo responde a esto? ¿Con quiénes se asesoran para estas compras?

Mire Eduardo y Cesia, comencemos por algo: no es fácil decir que van a haber muertos, pero a la gente hay que decirle la verdad porque si no le decimos la verdad no van a cambiar sus hábitos y atender las medidas.

Además, si el día de mañana ocurre una tragedia en que se den miles de muertes y van decir que HCH, Cesia y que Juan Orlando no nos dijeron nada. Pero eso es lo que está pasando en América y eso es lo que está pasando en Italia con cantidades que jamás se imaginaron y la gente está horrorizada.

Y eso nos tiene que llevar a que la gente tome su propia responsabilidad porque imagínese que tuviéramos un millón de policías, no pueden tener a la gente secuestrada en su casa, matemáticamente sería imposible, y lo único que nos va a llevar a salir de esto es el compromiso de cada uno, la solidaridad con su familia y los demás.

No hay país en el mundo que haya estado preparado para enfrentar esta pandemia primero, porque no se conocía, es nueva, y todos los sistemas han colapsado donde ha pasado lo más fuerte de la enfermedad.

En ese sentido, todos los equipos que sirven para el estado más crítico están agotados en el mundo. Fíjense que me informaba la secretaria de Salud que con el fideicomiso de Banco de Occidente habían planteado una orden de compra de respiradores para los que estén en el estado más crítico en cuidados intensivos y el proceso ha venido normal pero todos los suplidores del mundo están diciendo: miren, no podemos ahora porque hay gobiernos que los acapararon todos para sus países donde los elaboran.

Entonces, lo que se procedió a hacer es buscar cuáles son los implementos que no existen en nuestro país para evitar que la gente llegue a estado crítico, pero también están los técnicos reparando varios que existían en el sistema de Salud y los van a poner a disposición.

De tal manera que hay varias fases: la primera es evitar el contagio, reducir, y si al final alguien entra en etapa de coronavirus leve pero pueden migrar a lo crítico, hay una etapa intermedia en que también estos aparatos pueden servir.

Y la operación que se hizo cuando mandamos el avión con la Fuerza Aérea fue también algo muy importante: traer unas 4.200 pruebas de coronavirus porque no podían venir porque no hay entrada de vuelos.

Estas pruebas son efectivas. Si alguien tiene síntomas es hacerle la prueba, y si se hace y sale negativo, pues gracias a Dios, y si sale positivo, pues se le aísla para que no siga contagiando y también se le sigue a todos los contactos que ha tenido esa persona para ir a revisarlos. Eso es lo que científicos dicen que ha sido lo más efectivo.

Si esas pruebas no estuvieran aquí, entonces estaríamos sumamente preocupados también le hemos solicitado a China -Taiwán la donación o compra de 100.000 pruebas, ayer estábamos conversando a través de Cancillería con el embajador de Corea para lo mismo.

Si los albergues son improvisados, pues claro, no estábamos preparados para eso, pero quiero destacar que la CCIC ha puesto a la disposición un salón en las oficinas de la Cámara y me han informado que el Colegio de Ingenieros en SPS ha puesto a la disposición otro espacio y el Colegio de Abogados también.

Hay una campaña masiva para que se habilite el Centro Cívico Gubernamental para atender ahí a todas las personas sospechosas o confirmadas de Covid-19 ¿Lo han contemplado en algún momento?

Claro que sí, es parte del protocolo. Todo edificio público que tenga las condiciones tiene que estar a disposición en esta emergencia eso es parte de lo que ya se tiene programado.

También existen albergues para personas que nada más están en observación existen albergues para quien ya se les hizo un tipo de exámenes y tiene ciertos síntomas, pero no tienen la enfermedad, y mientras espera el resultado si salió positivo o negativo.

Existen albergues para los que ya salieron positivos que deben estar en una etapa intermedia y existen salas que se han estado acondicionando para los que entran en la etapa crítica.

Si aquí se vuelve como Italia, como España, como algunas ciudades de China, hay lugares donde no ha dado abasto el sistema de salud por muy grande que fuera.

Tenemos que hacer que la gente tome su propia responsabilidad, eso es lo más efectivo, la decisión de cada uno de nosotros de proteger la vida de nuestra familia, la vida propia, la vida del resto de los hondureños. Eso no tiene comparación, eso es lo más efectivo porque desde ahí vamos interrumpiendo y vamos logrando que la multiplicación de los casos baje y poderlos manejar de mejor forma, pero que iba a llegar, dijimos nosotros, y llegó que se van a multiplicar los casos, se van a multiplicar, pero todo dependerá de cómo nos comportemos cada uno de nosotros.

Los periodistas y medios de comunicación pueden ser el factor que haga la diferencia, el medio que oriente bien, que use las palabras, las imágenes más adecuadas para que la gente entienda la dimensión de lo que estamos viviendo, eso no tendrá precio en la valoración del pueblo hondureño en un punto del desarrollo de este país que es trascendental.

Yo les pido encarecidamente que busquemos la manera, insistamos, repitamos a la sociedad de qué estamos hablando aquí esto es letal, esto es difícil en la salud y en la economía, pero vamos a irnos a lo más importante, a la salud, a la vida de la gente.

Si usted, compatriota, se cuida, cuida a sus hijos, cuida a sus seres queridos, a sus vecinos, familiares, no piense por estar guardadito en su casa, si va a salir que sea porque tiene realmente una urgencia, que no tiene comida, se ha dado un espacio para eso, pero debe ser ordenadamente.

Acabo de ver un video donde la gente está a metro y medio en una fila antes de entrar a un supermercado.

Yo le di una instrucción a los jefes policiales ayer. Cada patrulla tiene un parlante, deben de ir de colonia en colonia diciéndole a la gente este mensaje: que tienen que estar en su casa y si salen que lo hagan con las medidas de distancia, tapándose la boca, y si estornuda que lo haga en el antebrazo, lávese las manos y guarde todas las medidas que ya se han dicho.

Donde hay gente aglomerada tiene que ir la Policía para decirles que guarden su distancia porque pedirle a la gente que esté en su casa y que no tenga comida, y que esté aguantando hambre, y que no tenga medicinas, también es prácticamente imposible porque la gente tiene sus necesidades básicas, pero ya sabemos que en otros países la gente sale ordenadamente, y lo hace todos los días, a la farmacia si le toca, al supermercado si le toca, a los bancos si le toca, pero va y regresa a su casa, y toma las medidas.

Yo sé que los hondureños somos dados a abrazarnos, a estar en la esquina platicando, jugando, eso no se debe estar dando este momento. Es por eso que ustedes (HCH) pueden hacer una gran diferencia, y yo sé que han estado en un gran esfuerzo, pero es el momento de intensificar esa comunicación para el segmento de la población que todavía no ha comprendido que debe quedarse en su casa y si sale es porque es necesario, pero guardando las medidas de distancia y de protección para cuidar su vida, la de sus seres queridos y la de todos.

También he llamado al sector empresarial, a las iglesias, a los gremios, para que en este momento seamos solidarios todos. Aquí el punto de partida es que somos seres humanos de la misma patria y tenemos que vernos como hermanos para hacer un equipo y cuidar a los otros.

Eso es ser un buen ser humano, cuidar al otro, y aquí es donde las empresas que tienen alimentos y saben que se les van a arruinar, hagamos toda esa cadena los empresarios del transporte tienen muchos vehículos y deben ser utilizados para trasladar los huevos, el pollo.

Estamos ahorita poniendo el acelerador en los créditos y agrocréditos en los bancos para que los productores de vegetales, frijoles con riego, maíz con riego hay que trabajar fuertemente para poder abastecer porque no sabemos esto cuánto va a durar.

¿Qué otros días se van a habilitar para que las personas puedan abastecerse de productos? En el caso de Tegucigalpa, La Ceiba y Choluteca solamente será hoy ¿Y qué pasa con San Pedro Sula? ¿Y cuáles son las medidas que van a tomar en el caso de la capital, que ya se han registrado saqueos en una tienda de Comayagüela?

Eso fue a tardes horas de la noche y ya tengo el video donde se capturaron a hombres y mujeres que estaban participando en eso vamos a proceder como corresponde.

En el caso de cuándo va a ser el próximo día son los equipos técnicos los que van a hacer esa evaluación. En el caso de San Pedro Sula, lo que los equipos técnicos determinaron es que, como allá hasta anteayer se decretó el toque de queda absoluto, entonces no podía estarse controlando cuatro ciudades al mismo tiempo. A ellos se les va a decir en qué momento se les va a hacer este procedimiento, pero hay que aprender de lo que va a ocurrir hoy en Choluteca, La Ceiba y el Distrito Central para poder darle una mejor orientación a San Pedro Sula y el Valle de Sula porque allá es más complejo.

Hay que manejarlo con mayor precisión. Por eso es importante que pase el día de hoy, observar bien para aprender porque esto no lo habíamos vivido nunca entonces tenemos que ir viendo con los técnicos, con los especialistas, cómo se puede mover esto.

Hay un factor muy importante que quiero poner en la mesa, y es el factor de los especialistas en psicología, la gente que analiza el comportamiento humano. Estamos a punto de recibir información de algunos especialistas en este campo porque es fundamental aprender a manejar este temor, esta histeria en la que cae la gente en algunas cosas, y es necesario que la gente comprenda el riesgo, el problema, y cómo comportarse para poder asimilarlo y poderlo manejar.

Si ustedes pudieran hacer una contribución llamando a especialistas en este campo y conversar con ellos y que ellos le hablen al público, eso sería un gran aporte.

¿Qué pasa con las personas que no tienen dinero, que trabajan día a día para sostener a su familia? ¿Qué plan tienen para atender a esas familias? Otra, ¿ya iniciaron los procesos para la construcción de las clínicas y hospitales que se contempló en el Congreso Nacional?

Los supermercados han hecho alianzas con empresas que se dedican a entregar a domicilio, creo que ese servicio es algo que se va a desarrollar rápidamente con los protocolos del caso.

La Asociación de Supermercados se ha reunido con el equipo que ha estado manejando esto y hay una línea de trabajo en esa dirección creo que a partir de hoy o en los próximos días se verá mucha entrega a domicilio.

Mientras tanto, en las zonas que están acordonadas las Fuerzas Armadas han estado llevando productos de la Bolsa Solidaria a las casas de las personas más necesitadas. Hay unas visitas casa a casa desde hace tres días para ir viendo cómo se va atendiendo a la gente que más necesita, que vive el día a día.

A esa gente pónganla a hacer comida, a esa gente que lucha día a día vendiendo tacos, hamburguesas, enchiladas, baleadas, pónganla a hacer comida para repartirle a la gente que necesita.

De eso se trata lo que se está armando en este momento. Mientras tanto, estos días, a esas colonias se les ha ido a entregar las bolsas donde ya lleva su porción de comida para cocinarla, pero también su bote de gel o algo que le permita desinfectarse. Ese proceso también está.

Yo hago un llamado a todas las empresas que producen alimentos o a los productores que a veces no pueden transportar su producto porque toda la cadena está cortada eso, en lugar de que se le arruine, a través de Copeco, de las iglesias o de las mismas alcaldías, nosotros ponemos la logística, estoy seguro que con esta gente de las empresas de seguridad y del transporte podemos llegar a esos barrios y colonias.

Este es el momento de amarnos, teniendo ese sentimiento de solidaridad, de consideración.

¿Cómo van con la construcción de las clínicas y los hospitales?

Hoy tenemos esta enfermedad, Dios no quiera, pero todo apunta que, así como ha ocurrido en todos los países, va a rebasar cualquier capacidad que haya tenido un sistema por muy robusto que sea.

Este es el momento de hacer la inversión que tengamos que hacer para montar un sistema de salud referente en la región, ¿y cómo hay que hacerlo?, pues hay que hacerlo rápido y hay que hacerlo bien, y tiene que ser la operación más transparente que este país ha visto en su historia.

Por eso les dije cuando mandamos esa iniciativa al Congreso: pongan ahí que la Iniciativa Internacional por la Transparencia consiste en que la gente sepa cómo se manejan los procesos y los vecinos acompañan la construcción de la obra, miran los contrataos, miran si está apta para recibirla o no, que sea parte de cada uno de estos procesos. Esta iniciativa está en Honduras porque nosotros hicimos un acuerdo con Transparencia Internacional hace varios años y ya Honduras ganó 800 proyectos en occidente, un premio mundial, me lo entregó el presidente de Francia con los más grandes ejecutivos de esta Iniciativa por la Transparencia.

También queremos que se haga a través de Invest-Honduras, que es la oficina de administración de proyectos que quedó estructurada con buenas prácticas cuando se usó el dinero de la Cuenta del Milenio.

En esa directiva está el Foro Nacional de Convergencias, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el Consejo Nacional Anticorrupción y otros entes, pero la gente ha pedido otros veedores, de tal manera que ahí van a estar en ese proceso hay que hacer bien el trabajo, lo más transparente posible.

Yo creo que la gente va a terminar diciendo esto es mío porque en efecto es de la gente. Aquí tenemos que cuidar cada centavo, ¿y quién lo puede hacer mejor? El ciudadano que está ahí.

Eso también nos va a permitir una generación masiva de empleos ante esta situación económica que se viene. Otra cosa es lo duro que esto va a ser esto en temas económicos para el país.

Yo no quiero alarmar a nadie, pero, como me decía un especialista, en términos económicos quizá esto va a ser peor que el Mitch.

¿El Gobierno qué va a hacer con el tema del pago de la luz, agua y el teléfono?

El primero en dar el ejemplo con el tema de las tres cuotas y que la gente dedicada al agro, a la microempresas, al turismo, esto de las tres cuotas y de que se hiciera la readecuación de deudas, fue Banhprovi. Hace dos días le dije a la banca a nivel público: este es el momento que se haga lo mejor.

Ya les dije también que tienen que ser tres cuotas y después evaluemos, lo que coincido con ellos es que va a ser hasta que evaluemos, en dos o tres meses hasta ahí vamos a tener una idea del verdadero impacto de lo que se nos viene.

También vamos a trabajar con las empresas de telecomunicaciones y les decía yo a ellos: ¿y ustedes en qué van a aportar?, porque los clientes de ustedes son los que están sufriendo, el pueblo hondureño, me refiero a Tigo y Claro.

Ellos quedaron de ponerme en la mesa una propuesta para ayudarle a la gente, yo les dije: no me vengan después con que adoptamos estas medidas, pero solo para el que está enfermo, aquí estamos en algo general.

Nosotros estamos trabajando con la industria de turismo, que es la que se vino abajo totalmente, se cerró todo a nivel internacional y local. Vamos a ver cómo le hacemos para ver cómo cuidamos esos empleos, cómo se pasa esta gran tormenta, pero que no cierren esas microempresas, que no se cancelen empleos.

Tal vez no vamos a poder ayudarle con todo el salario entre el empresario y el Gobierno, pero algo podemos encontrar para que la empresa no se cierre y esté lista para cuando pase esto, y volverle a inyectar fuertemente.

Tenemos que llegar a un compromiso donde todos aportemos, principalmente los que más tienen los que más tienen es porque este pueblo les ha permitido crecer, y son los que más tienen que aportar en este momento.

Ya le dije al director del Banco Central de Honduras y a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros: señores y señoras, lo que se nos viene nos tiene que poner a pensar fuera de la caja y también a ser claros en que tenemos que estar de lado del pueblo, de la gente.

El que más se tiene que sacrificar en temas de dinero es el más tiene tal vez no va a sentir mucho el golpe como lo está sintiendo el microempresario que hacía artesanías o que estaba esperando en el lago que le iba a ir bien en esta Semana Santa.

En este país hay empresas que se han hecho muy grandes y eso es bueno, pero no van a subsistir si el país fracasa por tanto, es una buena inversión en temas financieros, pero también solidarios para apoyar a los que más necesitan en este momento.

¿Cómo quedamos con el tema del agua, la luz, el teléfono?

El teléfono, la gente está usando ahora y necesitamos que siga usando el tema de los teléfonos móviles porque por ahí van llegando los mensajes que nosotros estamos enviando.

Hoy tendremos de parte de la industria una propuesta entendemos que también están revisando los otros sectores, cada uno tiene su equipo, su directiva, yo no puedo hablar por ellos.

¿El Gobierno sigue trabajando en Finanzas para pagarle a la gente que se le debe?

Ya se le pagó a todo mundo

Nos están escribiendo de Turismo y Guías de Familia que no se les ha pagado.

De repente van a sus cuentas, pero anoche el reporte era que de Finanzas ya había salido a los bancos, vamos a asegurarnos de que eso llegue a las cuentas de cada uno.

¿Se van a aplicar las rebajas de los combustibles en el país?

Tomamos una decisión a nivel del Poder Ejecutivo de reducir en un dos por ciento el presupuesto para canalizarlo a todas estas situaciones de emergencia. Di la instrucción a la ministra de Finanzas trasladarlo por anticipado a los alcaldes que ya habían hecho su proceso de liquidación, pero pedirles a los alcaldes que usen estas transferencias para enfrentar esta emergencia.

Eso va en proceso y en las próximas horas estaremos informándoles las otras medidas que estarán tomándose porque queremos hacerlo bien, atendiendo a quien tiene que atenderse y contribuyendo todos, todos tenemos que sacrificarnos.

El tema de los combustibles es automático, cuando baja allá tiene que bajar aquí. El llamado es a los que venden combustible, que le traduzcan ese beneficio a la gente.

¿El tema del transporte sigue igual?

Transporte dentro de las ciudades no hay, las que están cerradas porque si no vamos a contaminar a los que no lo están. Hoy se autorizó al transporte a las personas que van a hacer estas diligencias de comida e ir a los bancos.