Presidente Hernández expone oportunidades de inversión en Honduras ante empresarios judíos

El presidente Juan Orlando Hernández expuso este jueves ante empresarios judíos en Panamá las oportunidades que ofrece Honduras para invertir en diferentes rubros y las iniciativas para impulsar el desarrollo en el Golfo de Fonseca, entre ellas el puerto de Amapala y el puente marítimo entre ese municipio y tierra firme.

El mandatario hizo una visita de trabajo a la capital panameña para participar en el Foro Encuentro de Negocios disponibles en Honduras, donde disertó ante la Sociedad Israelita de Beneficencia Shevet Ahim y la Comunidad Hebrea de Panamá.

Los proyectos del golfo empalman con el Canal Seco, que une los océanos Atlántico y Pacífico, así como otras carreteras, puertos y aeropuertos, en especial el de Palmerola, que complementan el sistema logístico de Honduras, que brindará facilidades para el comercio y el turismo no solo para beneficio del país, sino para la región.

Además de este esquema logístico, el jefe de Estado añadió que se ha dado “un salto en el sistema migratorio y aduanero y nuestra visión es que Honduras sea un país competitivo en el tema de la aviación y carga”.

También la visita del mandatario a suelo panameño tuvo como propósito incentivar a los inversionistas para que puedan aprovechar la oferta turística de Honduras.

*Con un mejor clima de negocios*

En el foro de negocios, Hernández explicó que Honduras es un país 100 por ciento abierto al comercio, a los servicios logísticos y financieros, al intercambio de bienes y servicios, entre otros.

Subrayó que en su Administración el país ha alcanzado el mejor clima de negocios, con los mejores incentivos, con un pueblo cálido, hospitalario y trabajador.

Enfatizó que también su Administración ha dado fuertes golpes al crimen y al narcotráfico y destacó que Honduras ya no es el país más violento del mundo

Por eso el mandatario recalcó a la comunidad judía que Honduras hoy les recibe con los brazos abiertos, con paz y con seguridad y con un mejor clima de negocios.

Honduras es una tierra de oportunidades y no vayan a llegar tarde por eso estoy aquí para invitarlos. Y si vienen a Honduras avísenme, que yo personalmente estaré en la pista del aeropuerto para recibirlos., dijo Hernández.

Quiero que cada hondureño sepa que esta alianza es buena para toda Honduras y por eso los invito a que abran sus mentes y estudien las oportunidades que Honduras les puede dar., destacó Hernández ante la comunidad judía en el evento que se desarrolló en el Centro Cultural Hebreo de Panamá.

“Por eso -prosiguió quiero que mi gente sepa que la comunidad judía está confiando e invirtiendo para generar un mejor nivel de vida y oportunidades en el país..

*Fuertes lazos de amistad*

Esta rueda de negocios demuestra una vez más que Honduras mantiene una relación fraterna con el Estado de Israel y comunidad judía del mundo.

El presidente Hernández anunció su participación en el foro de negocios en Panamá anoche, durante la inauguración de la embajada de Israel en Tegucigalpa, acto que culminó un largo proceso para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

La embajada de Jerusalén en Tegucigalpa es para mí como un sueño cumplido. Admiro la valentía y fortaleza del pueblo de Israel, ustedes son un ejemplo para el mundo., apuntó Hernández hoy en el foro de negocios en Panamá.

Amplió que la decisión de abrir la embajada de Honduras en Jerusalén no fue porque ningún país “nos lo pidió.

Nosotros lo hicimos, porque era lo justo”, y por eso “ayúdeme a que esa decisión nunca se revierta y la mejor forma en que ustedes nos pueden ayudar es confiando en Honduras, sembrando en Honduras, porque es una tierra de oportunidades., indicó Hernández.

En el foro de negocios el presidente Hernández recibió importantes reconocimientos de la comunidad judía.

*Frases de presidente Hernández en Panamá:*

#8212- No se dejen llevar por las noticias negativas que salen en el Internet. Honduras es un país diferente y seguimos mejorando”.

#8212- Honduras es una tierra de oportunidades y con modernas carreteras. Pronto saldrá la construcción del mega puerto del pacífico que sería el puerto de Amapala..

#8212- El tema de la vivienda es prioridad nacional para nosotros y venimos aquí para revisar lo que ustedes hacen y vamos con la construcción de viviendas de piso, de clase media entre otras..