Presidente Hernández felicita y reconoce el trabajo de la Policía Militar en su séptimo aniversario

El presidente de la República, Juan Orlando Hernández felicitó hoy a la Policía Militar del Orden Público (PMOP) por cumplir su séptimo aniversario al servicio del pueblo y como una de las instituciones mejores calificadas, que se ha ganado el reconocimiento y respeto de la población.



“Hoy quiero destacar el séptimo aniversario de la Policía Miliar del Orden Público. Me criticaron mucho cuando propuse la creación de esta institución y varios lo siguen haciendo, pero la gran mayoría del pueblo hondureño le ha apostado en su confianza a la Policía Miliar del Orden Público”, dijo el mandatario en conferencia de prensa.

El presidente Hernández dijo que este nuevo aniversario la PMOP lo celebra con muchos logros

“Mi reconocimiento a cada miembro de la Policía Militar del Orden Público y decirles que el tesoro más preciado de un servidor público es el reconocimiento de su pueblo, que se traduce en respeto, y eso ustedes se lo han ganado a pulso. Por tanto, felicitaciones”, expresó el gobernante.

Aseguró que las últimas operaciones de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) siempre han tenido el acompañamiento de la Policía Militar del Orden Público y DIAPOL.

“La contribución de la Policía Militar del Orden Público prácticamente no requiere explicación”, dijo el gobernante “el pueblo hondureño los ha calificado con una muestra de reconocimiento y respeto, es de las instituciones mejores evaluadas en Honduras”.

Hernández lamentó que esta fuerza de seguridad no haya sido elevada a rango constitucional, pero recalcó su apoyo y admiración a los integrantes de esta institución.

“Lamentablemente no se elevó a rango constitucional por lo tanto, para mí, no solamente porque fui el impulsor de la creación de la Policía Militar y de pedir la participación de los militares en tareas de seguridad en la campaña de 2013, mi gran preocupación es que los enemigos de la paz y la tranquilidad del pueblo hondureño, los que fueron parte de la estructura criminal dentro y fuera del Estado, quieren ver desaparecida la Policía Militar. Sigue siendo un riesgo, pero mientras yo siga siendo presidente de Honduras seguiré respaldándola al 100 porque he visto los resultados”, aseguró el jefe de Estado.

Gran contribución

Por su parte, el comandante general de la PMOP, coronel Willy Oseguera, dijo que “hoy que celebramos el séptimo aniversario de la Policía Nacional del Orden Público es justo y merecido reconocer el valor de quienes, aun en contra de quienes se oponían, tuvieron el valor de organizar esta estructura única para contrarrestar los flagelos que aquejan a la sociedad”.

Oseguera subrayó que la institución “ha contribuido de manera significativa en el combate al crimen organizado, coadyuvando los esfuerzos de todas las instituciones que luchan por hacer de Honduras un mejor lugar para vivir”.

Entre los principales logros de la PMOP en este año se destacan el decomiso de aproximadamente 20 millones de lempiras, 5.026 puntas de droga (cocaína) y aproximadamente tres toneladas y media de marihuana, entre otros, dijo el comandante de la institución.

Oseguera dijo que “la fortaleza de la PMOP está en los más de 4.500 hombres y mujeres que están dispuestos a dar por Honduras lo más sagrado que tiene un soldado, la vida misma”.

El coronel Oseguera finalmente agradeció a los integrantes de la PMOP el esfuerzo que hacen día a día, “aun en contra del reconocimiento justo de su trabajo”, y se comprometió a seguir luchando en contra de quienes quieren dañar a la sociedad.