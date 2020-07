Presidente Hernández: Honduras Solidaria es la operación más grande de la historia del país

Tegucigalpa. El presidente Juan Orlando Hernández presentó un informe sobre las primeras dos fases de la Operación Honduras Solidaria, que es la más grande ejecutada en el país, y los avances en la tercera fase que inició la semana anterior, e hizo un nuevo llamado a todos los hondureños para enfrentar unidos la pandemia de covid-19.

El mandatario dialogó a través de la plataforma digital Zoom con las autoridades responsables de esta operación, en conferencia transmitida por Televisión Nacional de Honduras (TNH Canal 8).

Esta es la operación más grande de la historia del país, que a la fecha ha logrado avanzar tanto y estamos en una tercera fase., recalcó Hernández.

Añadió que dentro de esta grave crisis que vivimos, de los duros momentos que representa para el país esta pandemia, Honduras Solidaria siempre me da una alegría, porque genera esperanza..

El mandatario aseguró con esta operación hemos llegado a miles y miles de millones de personas que no pueden salir de casa y sufren de angustia..

La mano solidaria del pueblo hondureño a través del Gobierno se ve reflejada aquí., dijo el presidente de la República.

El ministro de Educación, Arnaldo Bueso, encargado de la operación, presentó un informe detallado de los alcances de las primeras dos fases y también destacó la transparencia que le impregnan los veedores, las Fuerzas Armadas y los Guías de Familia.

Bueso detalló que se establecieron dos modelos para la ejecución de esta operación: uno centralizado, en el que se atiende a seis municipios más afectados por el covid con la entrega de la Bolsa Solidaria por parte de soldados de las Fuerzas Armadas, y otro descentralizado, en el que se atienden los 292 municipios restantes mediante transferencias. del Gobierno.

En la primera entrega con los dos modelos se atendieron 1.489.487 familias a nivel nacional y en la segunda entrega se atendieron 1.337.099 familias., dijo el funcionario, y aclaró que en esta segunda entrega aún faltan alcaldías por liquidar.

Precisó que con el modelo centralizado se atendieron 703.000 familias en la primera entrega y en la segunda incrementó debido a varios factores y se atendieron 772.000 familias, incluidos grupos organizados de pequeños emprendedores que viven el día a día..

Bueso detalló que solo en la primera semana de la puesta en marcha de la tercera fase de Honduras Solidaria se han atendido ya a más de 80.000 familias de grupos organizados.

Hernández destacó la transparencia con la que se ha manejado y dijo que pidió al Tribunal Superior de Cuentas una auditoría concurrente en este proceso..

La designada presidencial y titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, María Antonia Rivera, presentó un informe sobre la adquisición de los productos que contiene la Bolsa Solidaria y destacó la transparencia, que ha sido fundamental, desde el momento de la convocatoria hasta el momento de la calificación de las empresas donde han participado instituciones auditoras y veedoras..

Rivera dijo que al final calificaron 20 empresas que son 99.99 % y fueron las que ofrecieron mejor precio y calidad de los productos..

Aseguró que los documentos están en los portales de transparencia de la institución y del Instituto de Acceso a la Información Pública.

La funcionaria detalló la ejecución presupuestaria de la primera fase, que fue de más 176 millones de lempiras, mientras que en la segunda se desembolsaron 161 millones de lempiras, y destacó el ahorro de más de 15 millones de lempiras que, dijo, se logró por la competencia que se generó con la primera compra.

En esta operación también participa la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro), cuyo gerente, Luis Pinel, informó que para esta tercera etapa se tienen a disposición 1.200 personas que se encargarán de la elaboración de la raciones alimenticias..

Además, dijo, ya recibimos el 40 % del producto para iniciar la maquilacion de los productos..

Pinel informó que en Tegucigalpa los productos serán almacenados en 4 bodegas de la institución y en San Pedro Sula se tiene la bodega más grande de Centroamérica, donde se elaborarán 250.000 bolsas en un mes.

Los Guías de Familia también tienen una participación importante en esta entrega de alimentos, en cuanto al manejo de los datos de las personas que reciben la Bolsa Solidaria.

La subsecretaria de Desarrollo e Inclusión Social, Lissi Cano, informó que en las dos primeras fases de Honduras Solidaria más de 15.000 hombres y mujeres acompañaron la entrega en ambas operaciones..

Además, dijo Cano, estamos listos para esta tercera fase para poder atender sus instrucciones, presidente..

El coronel Juan Rubén Girón Reyes, encargado de la operación por parte de las Fuerzas Armadas, indicó que como una institución al servicio del pueblo nos mantenemos al 100 % con nuestro personal y nuestro equipo con todas las misiones que nos han sido encomendadas..

Recalcó que estamos preparados para dar inicio a la entrega en los barrios y colonias de las seis ciudades que trabajamos en las entregas anteriores..

Honduras Solidaria también atiende a grupos organizados de la economía que debido a la pandemia no han podido trabajar, informó el director ejecutivo del Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (Senprende), Luis Colindres.

El funcionario detalló que los números, presidente, son bien sencillos: en la primera entrega se atendieron 70.000 familias en la segunda, más de 100.000 familias, y en esta última hemos llegado a 85.000 familias. de esos sectores económicos.

Erika Castro, en representación de 73 estilistas, agradeció al Gobierno por la Bolsa Solidaria y subrayó que gracias a Honduras Solidaria y a todo ese gran equipo, porque nosotros somos de un grupo vulnerable por el contacto con el cliente..

Pero reconoció que durante el tiempo que tienen de no trabajar con la Bolsa Solidaria no nos ha faltado el alimento..

El presidente de República agradeció a cada uno de los que hacen posible la entrega de alimentos, especialmente a las Fuerzas Armadas, y dijo: Cuidémonos todos, Honduras Solidaria es un ejemplo de unidad..

Esta pandemia la estamos sufriendo todos, sin distingo de raza, ni de colores políticos, ni de nivel socioeconómico., señaló Hernández.

Añadió que de verdad, se los digo de corazón, aquí estamos trabajando por el bienestar del pueblo hondureño estamos haciendo todo lo humanamente posible porque los enfermos sean atendidos, porque sean atendidos de forma digna..

Recalcó que dentro de una pandemia mundial hacemos todos los esfuerzos posibles por mantener los abastecimientos y brindar las soluciones al sistema de salud., y citó ejemplos de lo que pasa en países con sistemas de salud robustos que cayeron ante la gran cantidad de enfermos.

El mandatario enfatizó: No creo, no me cabe en la cabeza que exista una persona que disfrute o haga algo para ver sufrir a un compatriota en esta pandemia, o que alguien piense que hay personas que actúan de esta manera me cuesta trabajo personalmente creerlo..

El presidente de la República también dijo: Nuevamente quiero hacer un llamado a la unidad, Créanme, estamos en una situación: o nos salvamos todos o perdemos todos, y este es el país en el que todos vivimos..

A los que adversan las determinaciones del Gobierno en redes sociales o medios de comunicación, yo les propongo algo: hay una Mesa Multisectorial que ha venido trabajando hagan llegar sus propuestas por esa vía., indicó el mandatario.

Reconoció que es necesario el cuestionamiento, pero, señaló, de la mano de la propuesta.

Hernández reiteró que hoy es momento de unidad, hoy es momento de Honduras, vamos a trabajar unidos. Los invito a todos lo que están ahí con sus señalamientos y quejas, a que nos sumemos a trabajar, pero a trabajar de verdad, a que aportemos soluciones..

Estamos en un momento crucial de Honduras, solo la podemos a rescatar todos., insistió.

Haga propuestas, brinde soluciones que aporten y, claro, hágalas llegar por los caminos correctos a los que estamos trabajando en la gestión de la crisis. Es tiempo de trabajar en conjunto., agregó.

El gobernante dijo que cierro con este mensaje: vamos a unirnos, habrá tiempo después para sacar las diferencias ideológicas, políticas u otro tipo de pleitos o para debatir, pero hoy la patria, hoy la conciencia nos obliga a construir, a aportar. Invito a los sectores a esa Mesa Multisectorial para que podamos construir..