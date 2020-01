Presidente Hernández inaugura Parque para una Vida Mejor número 100 en Campamento

Campamento (Olancho). Al cumplirse el segundo año de su período de Gobierno 2018-2022, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, inauguró el Parque para una Vida Mejor número 100, ubicado en la aldea El Cacao, municipio de Campamento (Olancho).

El parque se denomina Profesora Tomasita Cálix y es el primero que se inaugura en 2020.

“Estoy muy contento hoy llegamos al parque número 100. Quiero agradecer al equipo que me ha ayudado a desarrollar esta idea”, dijo Hernández.

En algunos de “los parques más grandes también los empresarios me han ayudado y”, relató, “cuando los he invitado ellos llegan a lugares a donde jamás hubiesen entrado por el riesgo, y al salir me han dicho que se han sentido tan cercanos a la gente”.

“Los parques son para todo el mundo, para los más altos hasta los más chiquitos”, comentó.

“También”, dijo, “quiero agradecer al alcalde (de Campamento) Carlos Cano, un gran líder de Honduras se los digo porque he visto el liderazgo que ejerce en los alcaldes de toda Honduras (como presidente de la Asociación de Municipios de Honduras), no importa del partido que sean”.

Hernández le dijo a Cano que “me alegra verlo que ande con los zapatillos de la séptima avenida de Comayagüela que le regalé ante ayer en la sesión del Congreso, al tiempo que él también mostró sus zapatos, hechos por manos hondureñas.

“Es para apoyar a los productores de la séptima avenida”, manifestó.

El mandatario recordó los niveles de inseguridad y el mal estado de las carreteras de hace unos años e hizo un comparativo con el momento actual.

“Me siento muy contento en Campamento, estar en este segundo aniversario de este segundo mandato envía un mensaje de que sí se puede”, apuntó.

“Estaba sacando la cuenta de que después de Francisco Morazán, que es tan grande, este departamento es el que tiene más parques y Lempira apenas tiene como tres”, apuntó el gobernante.

El mandatario pidió al Gabinete de Paz y Convivencia que le construyan otro parque en su natal Gracias (Lempira), porque aseguró que cuando vaya “me van a reclamar, me van a decir que soy candil de la calle y oscuridad de la casa”.

“En serio. Háganme el otro parque en Gracias, eso en tres meses lo hacen”, dijo el presidente.

Anunció: “Promesa desde El Cacao, Campamento (Olancho). El parque en el Castillo de San Cristóbal, Gracias (Lempira) va a estar listo el 15 de septiembre y yo voy a salir del Estadio Nacional a inaugurarlo”.

El alcalde de Campamento, Carlos Cano, dijo: “Quiero agradecerle al mejor presidente de la historia que ha tenido Honduras la oposición hace su trabajo, pero el cariño de la gente es el que reconoce su trabajo, presidente”.

El edil se mostró contento de que su municipio quede marcado con este Parque para una Vida Mejor: “Este el parque número 100, nosotros tuvimos el privilegio que sea Campamento en que se celebrara tener 100 parques en el país”.

Cano calificó los parques como espacios “extraordinarios para la convivencia ciudadana”.

El secretario de Desarrollo e Inclusión Social, Reinaldo Sánchez, también agradeció al mandatario por la construcción de los parques en su departamento y las demás obras que ya materializa el Gobierno.

Tras hacer un recuento de los parques que se han inaugurado en Olancho, dijo que “hoy es un gran día porque inauguramos el parque número 100 aquí en Campamento” y aseguró que no se quedarán ahí porque hay muchos más que se construirán en su departamento, al menos unos cinco parques más.

Sánchez afirmó que las obras que hoy tienen Olancho y Honduras en general son producto de “la voluntad del Gobierno” y esa es la diferencia entre “decir las cosas y hacer que las cosas pasen”.

“Olancho va por la ruta correcta”, finalizó Sánchez.

La comunidad de El Cacao también agradeció al mandatario por la construcción del parque: “Me siento muy alegre, muy contento, muy a gusto” con esta obra, le dijo don Cristino Hernández al mandatario.

Ana Rivera, otra vecina, dijo que “para mí es una gran alegría venir a disfrutar aquí gracias al presidente por darnos una obra más”.

El recinto de recreación, paz y convivencia está ubicado a 50 metros de la escuela Lempira.

La obra consta de un área de construcción de 2.351,41 metros cuadrados, una inversión de 2.399.935,00 lempiras provenientes del Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA) y 1.051.547,00 lempiras como contraparte municipal, sumando una inversión de 3.399.935,00 lempiras.

El parque cuenta con área de juegos infantiles con piso de grama sintética, área de musculación y aerobics con piso de grama sintética, área social con mesas de picnic, con tableros de ajedrez y garrocha para piñata con piso de loseta de color, área de baños y camerinos, plaza con asta de bandera con piso de loseta de color, cancha multiusos y áreas verdes

Como en las inauguraciones de los otros 99 parques, hubo diversión para toda la familia, a diferencia de que en este también hubo pastel y mariachis para celebrar por todo lo alto la inauguración del parque número 100.

El objetivo de este espacio es promover la sana convivencia entre los más de 10.000 habitantes del municipio de Campamento y comunidades aledañas que se beneficiarán con este nuevo espacio recreacional.

Con la construcción del Parque para una Vida Mejor se generaron 15 nuevos empleos, beneficiando a 10 miembros de la comunidad.

El primer Parque para una Vida mejor se construyó en la colonia San José de la Vega en Comayagüela en 2014.

Según datos del Gabinete de Paz y Convivencia, los Parques para una Vida Mejor reciben cerca de 350.000 visitantes mensuales.