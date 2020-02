Presidente Hernández inaugura planta de alta tecnología para procesamiento de café

Teupasenti (El Paraíso). El presidente Juan Orlando Hernández inauguró BioFortune, el centro de innovación biotecnologico para el procesamiento de café y productos microbiólogicos del Grupo Fortune, ubicado en Teupasenti (El Paraíso).

“Hoy puedo decir que me siento orgulloso de ser hondureño, de lo que ustedes están haciendo aquí y se los agradezco”, dijo el presidente después de conocer las instalaciones de esta moderna planta, que viene a generar empleo y representa un gran salto de calidad para el sector cafetalero de Honduras.

Añadió que “me agrada mucho convertirnos en el referente de este tipo de procesos y yo les decía a ustedes que quiero apoyarles y quiero decirles que Banhprovi ya tiene listo el desembolso para este viernes, para que sigan avanzando quiero agradecer también a Banrural que ha sido el gestor”.

“No podemos seguir haciendo lo mismo tenemos que innovar. Creo que estamos encontrando la ruta y no solo en el tema del café”, afirmó el mandatario.

“Creo que estamos empezando la tercera etapa en el tema del café y debemos hacerlo con pie firme”, añadió.

Hernández recordó que siempre ha buscado mejores precios y mercado para el aromático y dijo que “esta es la primera vez, creo yo, que hay un presidente que es cafetalero así que, cafetaleros, vayan pensando para que no dejen olvidado el sector”.

“Aquí creo que podemos estar en poco tiempo a la vanguardia mundial. No es lo mismo cortar el café en Brasil con una máquina que agarra el tallo y lo sacude a hacerlo aquí a mano no es lo mismo lo que nosotros hacemos con el lavado del café, aunque nos haga falta a lo que hacen en Vietnam”, refirió.

Sobre la situación del sector cafetalero, manifestó que “creo que estamos en un momento especial. Me atrevería a decir que los historiadores, cuando regresen a revisar este momento, van a plantear que el día de hoy se inicia la tercera generación de la producción de café de Honduras y nos va a poner en el mapa del mundo, no solo por la cantidad de sacos, sino por cuánto dinero le sacamos a la producción”.

Además, el mandatario indicó que también le apuesta al sector turismo, porque “tenemos un gran potencial en el tema turístico y las fincas deben ser parte de esta estrategia”.

“Me siento impresionado” por la nueva planta, dijo el mandatario, al tiempo que anunció que “en Danlí abriremos el 3 de marzo 150 cupos para jóvenes que quieran especializarse en barismo”.

El empresario innovador de este proyecto, Rubén Darío Sorto, propietario de BioFortune, dijo que “este es un acto histórico porque es la esperanza de miles de hondureños con rostro dorado y de mirada triste “

“BioFortune es la primera planta de procesamiento de alta tecnología dedicada a la producción y procesamientos de productos derivados del café y cafés especiales”, expuso.

El empresario destacó que “este proyecto es 100 por ciento innovación y el mundo científico así lo reconoce, especialmente el de Brasil, los campeones del café”.

Sorto detalló que “este es el fruto de la innovación esto no es un beneficio de café, aquí no hay pilas, no hay patios, no hay lagunas de oxidación, cero contaminación”.

El gerente ejecutivo de la empresa, Rubén Sorto Alvarado, destacó el apoyo e interés que ha mostrado el mandatario en este proyecto y recordó que el año anterior les invitaron a una reunión de café y ahí le esbozaron algunas de las ideas.

“De manera grata puedo decir que yo me había sentado con los últimos tres, cuatro presidentes, y ninguno con tal rapidez (como Hernández) se apoderó de estas ideas y de estos proyectos”, relató.

Sorto Alvarado agregó que “cuando usted llegó y me dijo: ‘repliquemos este proyecto’, le tomé la palabra, señor presidente”.

BioFortune además es sinónimo de nuevos empleos y muestra de ello es Mardel Rodríguez, que lleva un año laborando para la empresa es un joven originario de la zona de Morocelí (El Paraíso) y es el especialista en control y calidad del café.

Rodríguez dijo que viene de una pequeña familia productora del aromático pero que jamás imagino un proyecto como este.

“Estamos innovando cosas nuevas y diferentes a las que nosotros como productores estábamos acostumbrados a ver”, comentó.

Además, aseguró que el compromiso es enseñar a otros jóvenes como él a especializarse en el arte de catar el café.

Este innovador proyecto fue construido con capital hondureño, financiado por la banca nacional y además tiene como fin promover y ayudar a los pequeños productores de café del país.