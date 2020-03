Presidente Hernández: Mañana comienza la operación de entrega de alimentos más grande de nuestra historia

800.000 raciones serán distribuidas a 3,2 millones de hondureños que están en vulnerabilidad por la emergencia por el coronavirus.

La entrega será casa por casa.

Tegucigalpa, 24 de marzo. El presidente Juan Orlando Hernández anunció hoy que mañana comenzará la campaña Honduras Solidaria, que es “la operación de entrega de alimentos más grande de nuestra historia”, para distribuir 800.000 raciones a 3,2 millones de hondureños que están en condiciones de vulnerabilidad por la emergencia que vive el país por el coronavirus.

En un mensaje en cadena nacional de radio y televisión, Hernández pidió a las Fuerzas Armadas garantizar la transparencia en la entrega de los alimentos, reiteró su llamado a todos los hondureños para que se queden en sus casas para prevenir la propagación del virus e instó a los empresarios a ser generosos y sumarse a la Operación Honduras Solidaria.

A continuación el mensaje del presidente de la República:

Pueblo hondureño:

Hace días venimos luchando contra el coronavirus Covid-19 y déjenme decirles algo: ninguno de nosotros escogió pasar por esto, es algo que sorprendió al mundo entero, sin excepciones.

Nuestro país hoy está enfrentándolo con sus mejores hombres y mujeres. Me refiero a los más de nueve millones de hondureños. Esta enfermedad dolorosa, triste experiencia que arrebata vidas como lo hemos visto en otros continentes y en otros países y que no distingue condición social o creencias.

Es una enfermedad que puede contagiarnos a todos en la parte de salud, pero seguro va a afectar a todo el mundo, a cada hondureño, en lo que respecta a la economía.

Como Gobierno, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance y vamos a seguir haciéndolo para salvar vidas. Esto incluye que los más vulnerables tengan alimento en su casa, en su mesa, para que así puedan estar tranquilamente en su casa aún con la presión de estar encerrados.

Es por nuestro propio bien, pero queremos que al que le haga falta, que no tenga dinero, que no pueda salir, pueda tener este paquete de comida mientras dure esta situación difícil de encierro.

Esta es una extraordinaria operación en términos del número de personas involucradas y el número de libras de alimento. Se llama Operación Honduras Solidaria. Estamos hablando de atender a 800.000 familias, las más vulnerables, con alimento y así llegar a 3.2 millones de personas.

Al final este esfuerzo es de todos los hondureños, de absolutamente todos, para los hondureños más necesitados. Dinero de la gente que regresa a la gente más necesitada. Esta es la operación de entrega de alimentos más grande de nuestra historia. No solo en cuanto a operación logística y entrega de alimentos, sino en cuanto a demostración de una enorme solidaridad y generosidad.

En este momento estamos verificando la elaboración de todos estos paquetes y bolsas que a partir de mañana van a salir con destino a las casas de los más necesitados. Repito: esta es una entrega de casa a casa. No tienen por qué salir de sus hogares.

De hecho, si usted no está en su hogar no va a ser beneficiado.

Hemos recibido bastantes preguntas sobre lo que contienen estas bolsas.

Todos estos productos no perecederos suman 18. Aquí, como verán, van arroz, café, avena, azúcar, harina de maíz (Maseca), harina de trigo, manteca, margarina, pasta, papel, espaguetis, cubitos, consomé, pasta de tomate y salsa de tomate.

Van ahí para atender 15 días y se entregará otra ración para cumplir el mes.

Como decíamos, tiene mascarillas, gel antibacterial, jabones dos tipos de jabones, para lavar ropa y también jabones para lavar sus manos, que eso es clave, y jabón líquido porque de esa manera no tiene el factor que si es una barra de jabón alguien está contaminado y se pueda contaminar al otro, no. La idea es que con el jabón que va en líquido pueda hacerlo con la mayor rigurosidad posible evitando la transmisión.

Van frijoles, azúcar, arroz, café, en fin, todo lo que les hemos explicado. 18 productos no perecederos para que usted lo pueda tener durante 15 días para una familia entre 4 a 5 personas.

Queremos asegurar que estos insumos vayan en cada bolsa que entreguemos. Este es todo un equipo (militares, policías, personal de Banasupro). Se cuenta con dos bodegas con raciones de alimento en Tegucigalpa, una en San Pedro Sula, una en Choluteca y una en La Ceiba.

Como ven, este es un equipo que no descansa, que trabajan por usted como verdaderos patriotas, porque sabemos de su necesidad, sabemos de su preocupación y vamos a apoyarlos. No están solos, compatriotas. Hay todo un contingente dándolo todo por ustedes con esta acción coordinada, estructurada y acorde a la situación extraordinaria que estamos viviendo.

Mañana estaremos entregando en el Distrito Central, y nos desplazaremos a los departamentos y en cada municipio, barrio y colonia y caserío donde se necesite.

Pero además existen otros esfuerzos, como el de Banasupro Móvil, como las entregas a domicilio que están haciendo los supermercados y mercados de abasto y, sobre todo, también quiero mencionar que muchas organizaciones no gubernamentales, fundaciones, empresas, iglesias, que están atendiendo a mucha gente.

Habrá un segmento de los más necesitados de los lugares más remotos que la red humanitaria nos han dicho que también están dispuestos a llegar a esos lugares.

Se los digo de todo corazón: todo esto no servirá de nada si cada uno de ustedes, si nosotros no hacemos de nuestra parte. Lo más seguro es quedarse en casa.

Esta operación va a ser coordinada por nuestras Fuerzas Armadas, por nuestros militares, con el apoyo de la Policía Nacional.

Le quiero dar una instrucción al general Moreno Coello (jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas): que esto debe de manejarse de la manera más transparente sin tendencias políticas, creencias en términos de credo y de raza de ningún tipo, y el que quiera abusar de esto, usted inmediatamente, general, me lo pone a la orden, porque con esto no se juega.

Aquí es para todo mundo, que más lo necesita. Vamos a hacer una operación grande para llegar a la gente, a la gente que más lo necesite, pero además debe de ser transparente en solidaridad para que llegue, repito, a donde más lo necesite, la gente que está más ansiosa, que no tiene dinero en su mano.

Quédense en su casa, con eso usted va a contribuir mucho. Y empresarios, la gente que más tiene, este es el momento de ser más generosos con los demás. Súmense a esta operación de Honduras Solidaria.