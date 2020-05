Presidente Hernández pide unidad y responsabilidad a los hondureños para no contagiarse de coronavirus y recuerda que aún no hay vacuna

El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, analizó hoy con funcionarios del Gobierno y expertos en salud la situación del país en cuanto al comportamiento del coronavirus, e hizo un llamado a la unidad y responsabilidad de los hondureños para contener la propagación de ese virus, para el cual, recordó, todavía no hay vacuna.

Luego de sus palabras de introducción, Hernández intervino en distintos momentos ante los medios de comunicación, y dijo que “estamos viviendo una situación difícil” y que es responsabilidad de cada hondureño tomar las medidas de prevención porque, recalcó, no existe ninguna vacuna para la covid-19, enfermedad causada por el coronavirus.El Estado ya cuenta con un amplio lote de pruebas PCR para detectar el virus y se aplican más que las pruebas rápidas porque el resultado es “más concluyente”, y se pasó de realizar 80 pruebas diarias a más de 300.

El mandatario agradeció una vez más el apoyo del Gobierno de Estados Unidos, a la empresa Abbout y los complementos que llegarán de Corea del Sur, con lo cual “vamos a tener una capacidad muy fuerte”.

El presidente expresó que si las pruebas rápidas no son “confiables pueden ser un grave error”, aunque señaló que hay expertos que dicen que sí lo son y, por lo tanto, hay que buscar las que permitan el tamizaje mayor.

Sin embargo, el mandatario pidió prudencia y conciencia a los ciudadanos, al tiempo que recordó el uso de mascarilla, el lavado permanente de manos con agua y jabón e insistió en el distanciamiento social.

“Estoy seguro que de la mano de Dios vamos a salir bien librados” apuntó HernándezAñadió que “necesitamos hacer cada uno nuestro trabajo. Lo estamos haciendo desde el Gobierno hay una enorme cantidad de sectores que están haciendo su trabajo. El panorama que se pintaba hace un mes o dos meses de lo que podía hacer en Honduras a este momento era terrible”.

“Se ha logrado cambiar el panorama, pero eso no significa que lo hayamos superado tenemos que seguir trabajando cada quien su parte. No podemos bajar los brazos. No nos podemos confiar”, advirtió.Aseguró que está “muy esperanzado” por una plática que sostuvo con varios sectores:

empresarios, medios de comunicación, la academia, la iglesia, entre otros, y “tengo fe que nos vamos a unir todos a hacer esa campaña de concientización de nuestra parte yo tengo fe en Dios que nos va a acompañar, pero también tengo fe en ustedes: unámonos todos”, puntualizó.

El jefe de Estado enfatizó que “cada decisión que se tome en el país siempre la tomamos escuchando la opinión de expertos. Ese es nuestro trabajo y nuestro trabajo siempre tiene como principio y final la vida de los seres humanos, cuidar la vida de todos los hondureños esto está por encima de todo”.“Y aunque algunos grupos se molesten y nos ataquen, no vamos a cambiar en la prioridad de la vida de los hondureños”, advirtió.

Al iniciar su comparecencia ante la prensa, el mandatario había dicho:

Hermanas y hermanos hondureños, un saludo especial siempre que Dios nos siga acompañando para enfrentar esta situación tan difícil.Quiero comenzar diciendo que la salud suya y la de su familia está en sus manos.

Usted es el responsable, y su familia y sus vecinos y todos le aplaudiremos si lo hace bien.

Si lo hace mal o si se descuida o no es responsable de hacer las cosas bien, pues obviamente habrá consecuencias, tristes consecuencias repito, la responsabilidad, compatriota, es suya, de cuidar a su familia, cuidarse usted mismo y, desde luego, cuidar a los demás.

Es responsabilidad de todos que entendamos que viene una nueva normalidad, que entendamos que viene una nueva normalidad esta nueva normalidad es porque el mundo va a ser diferente y Honduras no será la excepción, mientras no exista una vacuna repito: mientras no exista una vacuna.

No podemos pensar que volveremos a vivir como antes. Los expertos lo han dicho claramente, porque también estamos entrando, de acuerdo a lo que se dice ya por la vocería de expertos, a una nueva etapa, a una nueva era del virus, por lo que puede venir otro también, otro virus así que esta nueva normalidad, repito, esta nueva normalidad debemos de entender que hay que abrazarla y ser responsable.

Cada decisión que se tome en el país siempre la tomamos escuchando la opinión de expertos. Ese es nuestro trabajo y nuestro trabajo siempre tiene como principio y final la vida de los seres humanos, cuidar la vida de todos los hondureños. Esto está por encima de todo.

Y aunque algunos grupos se molesten y nos ataquen, no vamos a cambiar en la prioridad de la vida de los hondureños.

Estoy seguro que con el tiempo los que ahora nos están atacando y están molestos porque no tomamos decisiones que ellos quisieran que se tome, estoy seguro que después lo van a reconocer.Y juntos vamos a entender que fue lo mejor. Entenderán también que ahora el mundo está bajo nuevo orden de cosas.

Estamos provocando los primeros pasos para crear esa nueva normalidad para volver poco a poco a estabilizar al país después de este fuerte golpe que estamos recibiendo.

Hemos estado las últimas dos horas en una conversación con miembros de la plataforma Todos Contra el Covid-19 y también con un grupo de empresarios y hemos llegado a dos conclusiones muy importantes para una campaña sistemática.Porque ya se ha hablado con universidades, con la parte de la academia, para hacer entender a los hondureños por qué debe de cuidarse y por qué suya su responsabilidad, como no solamente repasar las medidas de bioseguridad en lo individual, sino en los sectores de trabajo, pero también hemos hablado de cómo adquirir ya tenemos en parte del país tratamiento preventivo para aquellas comunidades más afectadas, pero también en cada lugar de trabajo en ese sentido.Las pruebas también, estos tratamientos que son preventivos y de igual manera tratamientos para que la gente pueda ser ya tratada con la palabra de los médicos repito, es el medico que va a decir cómo tratarlo.

Si logramos que la gente se trate a tiempo de manera preventiva o en fase temprana de la enfermedad, tenemos altísima posibilidad de salvar vidas. Por eso, compatriotas, no me estigmatice al otro que tiene los síntomas y si usted siente algunos síntomas, llame al 911, busque un médico, busque los centros de salud, porque eso es fundamental para poderlo tratar en etapa temprana ya nos dimos cuenta de que es la forma más efectiva de hacer.En el período de preguntas y respuestas, sobre la situación en el Valle de SulaPresidente Hernández:

Un mensaje para los amigos del Valle de Sula o los compatriotas que no comparten la decisión de haber cerrado nuevamente el Valle de Sula. Todos los días revisamos en la tardes y coincidíamos con la gente de las fuerzas de seguridad, la gente del 911 que estaba observando el comportamiento. Hablamos también con el viceministro Cosenza que está allá y aún con varios empresarios, y la conclusión es que varios días cada vez salía más la gente, no se pedía el número de identidad para ingresar a ciertos establecimientos, o sea, así no puede ser.

Yo sé que varios empresarios nos están atacando por eso, pero no puede ser. Por eso es importante la campaña para que todo mundo entienda su responsabilidad.

Porque, ¿qué tal si alguien se está cuidando y otros no? No es justo y lo primero es la vida.Y a los que atacan estas decisiones les digo y a los que tienen poder económico: de nada les va a servir ese pisto si en Honduras se da una tragedia. La gente no debe olvidar el comportamiento de cada uno de nosotros y lo primero es la vida.

¿Cómo está la apertura inteligente de los negocios?Presidente Hernández:

La apertura inteligente parte de precisamente eso: ser inteligente, reconocer que sin vida no hay economía, ser inteligente es entender que, si hay un riesgo, tenemos que evitarlo o minimizarlo ser inteligente, darnos cuenta de que este virus va a estar aquí, vino para quedarse y mientras no exista una vacuna tenemos todos que ser responsables, y mucho más responsable tiene que ser el empresario, la persona que ha sido más educada, el líder gremial, para poder conducir a sus seguidores, a sus trabajadores, y poder conducir a todo un país tenemos que conducirlo por el lado de la responsabilidad, cada uno de nosotros asumiendo, y luego hablar de inteligencia.

También es entender que viene un nuevo orden de cosas. En este nuevo orden de cosas mientras no aparezca la vacuna tenemos que construir una nueva forma de vivir, pero parte la responsabilidad de cada uno creo que ya protocolos de bioseguridad se han hecho bastante. Ahora hay que empezar a hacer ensayos, pero todo pasa por tener esos tratamientos preventivos y los tratamientos ya cuando iniciamos la primera fase de la enfermedad son mucho más efectivos que hacerlo ya en etapa tardía.

Unámonos todos ante esta amenaza.