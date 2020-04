Presidente Hernández presenta plan para garantizar seguridad alimentaria de la población

Tegucigalpa. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, presentó un plan de medidas para garantizar la seguridad alimentaria de la población e hizo un llamado a productores, agroindustriales y sector financiero a trabajar juntos para “asegurar que Honduras cuente con reserva suficiente de alimentos para hacer frente a la emergencia humanitaria” provocada por el coronavirus.

En cadena nacional de radio y televisión, Hernández explicó los alcances y las ventajas del Decreto Ejecutivo aprobado recientemente y que declaró como prioridad nacional el apoyo al sector productor de alimentos y agroindustria alimentaria, para garantizar la comida de la población durante y después de la emergencia por el coronavirus.

“Quiero apelar al oído, al corazón de los productores de alimentos del país hacia ustedes, productores del campo hacia ustedes, agroindustriales hacia ustedes también que participan de las finanzas para poder mover la producción de agroalimentos va dirigido este mensaje” indico el mandatario.

Muy bien aquí tenemos lo que será cómo vamos a priorizar y asegurar los alimentos del pueblo hondureño. Para eso emitimos un Decreto Ejecutivo recientemente y hemos venido ya estructurando una serie de proyectos y programas que va a tener un alto impacto en los próximos días.

Es importante, compatriotas, que ustedes sepan que a nivel mundial ya la Organización de Naciones Unidas advierte sobre la posible escasez de alimentos por la crisis del coronavirus. ¿Por qué? Porque todas las economías del país se pararon entonces, no hay producción de alimentos, no hay exportación de alimentos, no hay importación de alimentos. En ese sentido, también eso ha ocurrido en el país.

Alertan por severa escasez de alimentos en América Latina. Eso va a ser a nivel mundial. Por tanto, todos los esfuerzos que traemos hace algunos años estructurando, esto que les voy a presentar hoy, hoy más que nunca serán de gran impacto para enfrentar esta pandemia.

¿Cuál es el objetivo? Asegurar que Honduras cuente con reserva suficiente de alimentos para hacer frente a la emergencia humanitaria, manteniendo las cadenas productivas y de distribución de alimentos en todo momento.

Por eso quiero pedirle a usted compatriota, allá tierra adentro: este es el momento de sacar esa garra por Honduras. El resto del país necesita alimentarse por eso necesitamos que usted tenga la seguridad que le estamos apostando a usted como productor, al que transforma alimentos, al agroindustrial, a toda la cadena.

Pero también quiero pedirles a los alcaldes, quiero pedirle a la población en general: tenemos que mantener abiertas las líneas de abastos de los insumos, como también para que los trabajadores vayan a hacer sus trabajos y regresen, y cómo traer también esos alimentos también a las ciudades.

No hay cuarentena sin comida, porque por mucho que alguien tenga la voluntad de estar encerrado para no contagiarse, ¿y si no tiene comida? Por eso tenemos que garantizarlos ahora y después.

El Programa de Aseguramiento de la Soberanía y Seguridad Alimentaria consiste en que la Secretaría de Agricultura tiene el mandato de ordenar el registro y trazabilidad de las unidades de producción nacional de alimentos y categorizarlas por productores nacionales y extranjeros.

¿En qué consiste esto? En identificar los que ya han estado produciendo normalmente alimentos para el mercado nacional otros que estaban produciendo para exportar pero esos mercados se cerraron, cómo aprovechar esos sistemas de riego, esos trabajadores, esas plantas, para poder producir en este momento alimentos para el país.

Y luego también cómo identificar terrenos a los que podamos llevar estos sistemas de riego y estas capacitaciones de producción para poder aumentar la cantidad de alimentos que el país necesita.

Hemos conversado con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y el Banco Central de Honduras para aprobar y ejecutar las medidas normativas que sean necesarias para asegurar acceso al crédito en las mejores condiciones de plazo y tasa, y aquí quiero explicarles:

Tenemos un producto que se llama Agrocrédito 8.7, alrededor de 2.400 millones de lempiras para prestar, pero otra cantidad importante que sirve para que esos préstamos estén garantizados hasta un 70 por ciento.

Y usted productor, por la única cantidad que va a presentar garantías es por un 30 por ciento pero la mayoría de estos préstamos de Agrocrédito 8.7 son a 10 años, tres años de gracia y a 8.7 la tasa anual.

Jamás se había visto esto. Eso afortunadamente ya lo veníamos impulsando ahora queremos dinamizarlo aún más. Por eso, banca privada, cooperativas, microfinancieras, necesítanos su apoyo para impactar fuertemente.

Para los pequeñitos productores tenemos un fondo de 150 millones de lempiras (lo explicó en una filmina).

Ustedes recordarán que hemos venido impulsando proyectos de riego, modernizar la agricultura. Tener sistemas de riego es asegurar la agricultura tener asistencia técnica es asegurar la agricultura tener agricultura protegida en estructuras protegidas en invernaderos es asegurar la agricultura, y si tenemos también un precio de garantía al productor es también asegurar más la agricultura.

Por eso es importante que el país siga a paso redoblado, como dicen los militares y policías, o una velocidad mayor, construyendo sistemas de riego, ya sea con cosechadoras, ya sea con represas, ya sea con perforación de pozos, pero esto es sumamente importante y esto lo estamos en este momento impulsando con mayor fuerza.

¿De qué proyectos estamos hablando? Estamos hablando también de proyectos con fondos internacionales.

(Filmina de ComRuralII)

Estoy convencido que si este programa agrícola, que ya lo veníamos estructurando años atrás y ahora en esta coyuntura lo masificamos, Honduras saldrá como el país referente en la producción de alimentos de toda la región centroamericana.

Ese va a ser un pilar fundamental en la economía nuestra. Será una de nuestras más grandes fortalezas de Honduras, porque de cada crisis tiene que verse el lado de la oportunidad.

Productores de Honduras: no están solos, ustedes están en primera fila en esta guerra contra el coronavirus. Estamos para apoyarles con todo, porque de ustedes va a depender el presente y el futuro de Honduras.

Necesitamos tener la capacidad de producir nuestros propios alimentos y no depender de nadie más, y eso es para ahora durante la pandemia y después. Por eso les vamos a dar todo el apoyo. Finalizo