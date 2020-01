Presidente Hernández: “Tengan confianza, Honduras tendrá un sistema nuevo de lucha contra la corrupción e impunidad y un Estado fortalecido”

Tegucigalpa. El presidente Juan Orlando Hernández envío un mensaje al pueblo hondureño: “Tengan confianza, Honduras tendrá un sistema nuevo de lucha contra la corrupción e impunidad y un Estado fortalecido”.

Hernández expuso en conferencia de prensa sobre el proceso de modernización que sufrirá el Estado, una vez concluido el convenio de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).

“Quiero decir que fue mi Gobierno el que fue a buscar a la Organización de Estados Americanos (OEA) para pedirle que construyéramos el convenio de la Maccih, del que la OEA ni idea tenía de esto”, ilustró.

“Yo fui, busqué al equipo de OEA y construimos el convenio que creó la Maccih”, detalló.

Hernández aseveró que “ahora existen sectores que apoyan a la Maccih y eso es bueno y en ese sentido apoyamos el funcionamiento de esa Misión” y “quiero agradecer los reconocimientos que nos han hecho al respecto”.

Asimismo, dijo, “quiero aclarar parte de las críticas que se han dado. El convenio con la OEA con el que se crea la Maccih dice que el Poder Ejecutivo que yo presido no tiene la autoridad por sí mismo de que por el simple intercambio de notas se podía lograr la prórroga o la modificación del convenio”.

Ilustró que el intercambio de notas tenía que ir siempre al Congreso Nacional y “quiero aclararlo porque se ha pretendido decir que se apoya el Estado de Derecho en Honduras pensando que con un intercambio de notas se resuelve el problema, no”.

“Lo dice el convenio de Maccih, lo dice la Constitución de la República de Honduras, lo dice la sentencia de la Sala Constitucional que se emitió el 29 de mayo de 2019 y lo dice también el informe que emitió el Congreso Nacional con 70 votos el 10 de diciembre del año pasado”, puntualizó.

Hernández añadió que además lo dice el informe de la Procuraduría General de la República (PGR) y que cualquier prórroga, modificación, pasa en aquel momento por el intercambio de notas, siempre y cuando el Congreso Nacional lo apruebe.

“Quiero decirles a los hondureños y extranjeros que están pensando siempre en apoyarnos para fortalecernos en nuestro Estado de derecho que no se puede fortalecer el Estado de derecho pretendiendo violentar la Constitución de la República”, subrayó.

“Claramente lo dice la Constitución de la República”, recalcó Hernández.

Referente a si seguirá o no la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), expresó que “ese es un tema del Ministerio Público y yo soy respetuoso en su accionar y liderazgo”.

El jefe del Ejecutivo dijo: “Voy hacer franco con ustedes (periodistas), con el pueblo hondureño y la comunidad internacional: cuando estábamos en las semanas previas de todo esto yo tuve la oportunidad de hablar con la OEA personalmente y también hablé con una infinidad de sectores aquí en el país y de igual manera el día que se estaba tomando la decisión convoqué a los principales cooperantes de Honduras y la Maccih”.

Añadió que “primero, me extraña que algunos sectores vengan ahora y digan: ‘lamento, hubiéramos querido que continuaran’, y cuando vinieron a hablar conmigo dijeron todo lo contrario”.

“Si algo puedo aconsejarlo a la gente es que es bueno ser consistente en lo que uno dice en privado y en público. Ese doblez no deja buena imagen. Cantidad de gente que he estado viendo diciendo otra opinión cuando a mí me vinieron a decir lo contrario”, reveló.

“La comunidad de cooperantes, ellos querían que la Misión continuara con el convenio tal y cual estaba. La OEA igual, pero yo no puedo desconocer cuál fue el mensaje del Congreso Nacional en su informe de diciembre. Yo no puedo desconocer el mensaje de la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Constitucional y obviar lo que decía la PGR y otros sectores de Honduras”, argumentó.

“Recuerden que Honduras ya pasó por una crisis política de tres poderes del Estado en el pasado reciente (2009), y ya vieron ustedes todo el daño que causó”, recordó.

“Quiero decirles a ustedes lo que ya les he dicho a la comunidad internacional aquí cuando vino a visitarme: número uno, no quisiera que mi país entrase en un conflicto interinstitucional que desemboque en una situación política con las consecuencias de lo que ya tuvimos anteriormente”, exteriorizó Hernández.

“Como Poder Ejecutivo yo no puedo con una simple firma comprometer la opinión de otro poder del Estado, llámese Corte Suprema de Justicia, Congreso Nacional y PGR o una institución independiente como el Ministerio Público. Si el Congreso no aprueba ese nuevo convenio o en su caso la modificación o la prórroga, eso es bien simple: no se puede atropellar la Constitución de la República para generar una crisis”, insistió.

Otra cosa que le manifestó a la cooperación internacional que apoya a la Maccih, refirió, es que “yo les dije todo lo que había recogido en la ronda de consultas con distintos sectores. Como toda obra humana, la Maccih tiene logros, pero también tiene sectores que cuestionan”.

“Les dije también que yo no quería que se produjera un vacío y que estaba esperanzado a que podíamos continuar trabajando con la OEA”, añadió.

Y prosiguió relatando: “Les dije, miren el mensaje del Congreso fue claro e incluso en el Congreso existe un proyecto de ley para derogar el convenio”.

Además, indicó que dialogó con diversos sectores para ver la oportunidad de construir algo nuevo, mucho más comprehensivo y fuerte y dé resultados que el país se merece.

Se sigue conversando con diversos sectores a lo interno y a lo externo para poder construirlo, indicó Hernández.

El mandatario agregó: “Hoy quiero reiterar el compromiso de nuestro Gobierno por seguir luchando por la transparencia y en contra de la corrupción y la impunidad”.

Añadió que “hemos venido cimentando las bases de lo que será un sistema integral por la transparencia y la lucha contra la corrupción e impunidad”, el cual “lo vamos a basar en el fortalecimiento de la instituciones y eso significa fortalecer el Estado de derecho”.

El jefe de Estado detalló que otro pilar importante es la participación beligerante de la ciudadanía y además basado en buenas prácticas y con el acompañamiento internacional.

El titular del Ejecutivo informó que “estoy enviando a esta hora una nueva Ley de Contratación del Estado al Congreso Nacional y quiero recordarles a los diputados que fue en una asamblea de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) en Tela, con la presencia de todos los alcaldes, que le pedimos a la directiva del Congreso que nos acompañara con esa nueva ley esa ley ya ha sido socializada, pero el Congreso puede hacer su parte”.

Adicionó que es importante el fortalecimiento de la PGR con una nueva normativa, con buenas prácticas y con recursos financieros adicionales.

Recordó que otra iniciativa enviada al Congreso Nacional es la nueva Ley del Banco Central de Honduras (BCH), que fue remitida el pasado 1 de enero a la secretaría de ese poder del Estado.

“Esta ley servirá para volver al BCH más moderno y con nuevas prácticas de transparencia y para que se consolide más”, subrayó Hernández.

Asimismo, pidió a los diputados del Congreso Nacional que discutan y tomen decisiones sobre las leyes que enviaron de la Maccih a través del Congreso Nacional, entre ellas la Ley de Secretos que con esa Misión “la habíamos consensuado casi en un 98 por ciento”.

Remarcó que “yo sé que los diputados son la autoridad en materia legislativa y ellos tienen la última palabra, pero ya no le demos más largas a ese tema”.

Hernández también solicitó a que los legisladores tomar una decisión sobre el concepto de la Ley de Colaboración Eficaz.

“Quisiera recordar al Congreso Nacional que ya viene el proceso electoral y todos los que van a participar al igual que los hondureños nos merecemos un sistema electoral fuerte y robusto, transparente, confiable, con las mejores prácticas y con el uso de tecnología. Eso es fundamental en la construcción de la nueva Honduras”, apuntó.

Otro de las leyes que pidió Hernández que se discuta y apruebe en el Congreso Nacional es la nueva Ley de Vivienda para que se lleven más beneficios a las familias de clase media y baja.

El presidente de la República les recordó a quienes le critican y no están de acuerdo con sus políticas que desde que fue secretario del Congreso Nacional impulsó la reforma de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras había sectores que se oponían y al ver los resultados después se sumaron apoyando.

Igual ocurrió con el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional y la antigua Dirección Ejecutiva de Ingresos, ahora Servicio de Administración de Renta (SAR), con lo que se eliminó una red de corrupción a favor de “algunos empresarios que tenían puestos sus tentáculos”.

“Hoy la SAR es un ejemplo de institución en su operatividad”, puntualizó.

Añadió que así se podrá ver con lo que se hará con la intervención de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que “será una tarea difícil y compleja, pero vamos a lograr ese cambio en la institución”.

“Tengan confianza, Honduras tendrá un sistema nuevo de lucha contra la corrupción e impunidad y un Estado fortalecido”, concluyó Hernández.