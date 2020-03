Presidente Juan Orlando Hernández anuncia segundo paquete de medidas económicas

Lo anterior lo dio a conocer en cadena de radio y televisión

A continuación

El coronavirus es hoy por hoy la peor amenaza que hemos vivido en mucho tiempo.

La enfermedad, que es de rápida propagación, no solo afecta la salud de nuestro pueblo, sino que representa una seria amenaza para la economía mundial y nacional. También para la supervivencia de cada familia.

Considerando que una de las mejores formas de combatir la enfermedad es el aislamiento como ya se ha comprobado, por duro que sea, tenemos que adoptarlo para proteger nuestras vidas. En ese sentido, un elemento importante es el suministro de alimentos a nuestras familias.

Lo dije el pasado miércoles y hoy lo vuelvo repetir: DEBEMOS PREPARARNOS PARA EL PEOR ESCENARIO.

Este día quiero anunciar un SEGUNDO PAQUETE de MEDIDAS ECONÓMICAS para garantizar tres cosas:

1. Comida en la mesa de cada hondureño,2. Abastecimiento de alimentos.3. Aumentar la capacidad de nuestros productores aún en medio de estaemergencia.

Productores de alimentos a lo largo y ancho del país:Ustedes también están en la primera fila en la esta guerra contra el coronavirus.

Honduras necesita que ustedes estén en la primera fila de acción junto al personal médico y de seguridad en esta emergencia. Por eso quiero decirles productores: cuenten conmigo y con toda la institucionalidad a su servicio para producir los alimentos que el pueblo hondureño necesita.

Nuestra prioridad en este momento ES SALVAR VIDAS, por eso es importante garantizar la producción de alimentos para que no falte la comida en la mesa de cada familia. Sé que será una tarea difícil pero no imposible.

Las nuevas medidas económicas en apoyo a los sectores productivos son:

1. Ya hemos comenzado a entregar alimentos a las familias vulnerables y continuado con esta acción solidaria, a partir del día miércoles de la próxima semana vamos a suministrar alimentos básicos por 30 días a las 800 MIL familias más afectadas beneficiando a 3.2 millones de hondureños.2. Hemos asignado 200 millones de lempiras en asistencia técnica a los productores del Corredor Seco, garantizando que no caiga la productividad en esta zona del país la cual ya ha avanzado mucho y queremos que siga adelante.3. Hemos asignado un Bono de Solidaridad Productiva a 190,000 pequeños productores para que dispongan de insumos agrícolas. Estos fondos serán destinados para apoyar la siembra de frijol, maíz, arroz, hortalizas, frutas, entre otros.4. Hemos autorizado al sector agrícola, agroindustrial, agroexportador y distribuidor de alimentos a operar normalmente sin restricciones, debiendo cada empresa garantizar las medidas de bioseguridad a sus empleados.5. A pesar de que están cerrados al público los mercados de abasto, se ha autorizado que sus locatarios puedan surtir a las pulperías, mercaditos y brindar servicio a domicilio.6. El día de mañana estaremos anunciando como el suministro de combustibles estará habilitándose para las empresas excluidas del toque de queda absoluto y con permiso de operar.Las medidas antes mencionadas se suman a las que anunciamos a inicios de semana, que son:1. Congelamiento de precios de todos los productos de la canasta básica.2. Apoyo a través de BANHPROVI para congelar por tres meses las cuotas en financiamientos a pymes, comercio, sector agrícola, turismo, entre otros, sin que esto afecte su récord crediticio. Esto significa un impacto de 500 millones de lempiras para BANHPROVI, pero lo estamos haciendo porque es lo justo.

3. Colocación de 293 millones de lempiras para nuevos financiamientos del programa de vivienda El Sueño de Ser Dueño. Estos 293 millones generarán 1,000 empleos directos y otros indirectos una vez salgamos de esta emergencia, pero ya todo estará listo. ESTO LO HICIMOS EFECTIVO HOY.4. Habilitación de líneas de financiamientos directas a bancos, cooperativas, micro financieras y cajas rurales, a fin de hacer más expeditos la utilización de los 2,500 millones de lempiras a través del programa Agrocrédito 8.7.

5. Habilitación de 51 millones de lempiras a través de Crédito Solidario para beneficiar a 5,000 emprendedores una vez que la emergencia nos permita reiniciar la actividad comercial.Pueblo hondureño,Como gobierno le solicitamos a la empresa privada que nos demostraran su solidaridad acompañando al gobierno con sus propias medidas de alivio. A la banca privada, las cooperativas y entes financieros en particular.De nada nos sirve tener empresas robustas si la población no puede acceder a sus productos y servicios.Además, anunciaremos medidas para proteger los empleos, sobre todo en los sectores más vulnerables como las micro empresas que tienen de 1 a 10 empleados.

Ningún país en la faz de la tierra estaba preparado para enfrentar las consecuencias de esta emergencia mundial. Este es el momento de unirnos, de ser solidarios.