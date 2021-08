Presidente Juan Orlando Hernández: Palmerola tiene todo el potencial para ser algo más que un aeropuerto#8221

“Palmerola tiene todo el potencial para ser algo más que un aeropuerto., destacó este lunes en Comayagua el presidente Juan Orlando Hernández luego un recorrido por las instalaciones de este nuevo aeropuerto con el director general de Múnich Internacional Airport, Ralf Gaffal, autoridades del Gobierno y alcaldes de la zona, entre otros.

“Este aeropuerto está construido y es de Honduras, es de nosotros., recalcó Hernández.En el recorrido también participaron el vicepresidente de Desarrollo de Negocios del aeropuerto alemán, Lorenzo Di Loreto, y el director ejecutivo de Palmerola Internacional Airport (PIA), Peter Fleming.El aeropuerto de Múnich es socio del proyecto de Palmerola.Durante la visita el presidente Hernández y el director general del aeropuerto de Múnich conocieron de primera mano los avances de la construcción del aeropuerto de Palmerola, que está cerca de la ciudad de Comayagua y que estará operando el 15 de octubre.Con este proyecto, que es iniciativa del mandatario, Honduras se pone a la vanguardia en conectividad aérea, lo que vendrá a generar un impulso económico no solo en Comayagua, sino en todo el país y la región.Lo dije en ese momento y lo reitero hoy, desde esta monumental obra: Palmerola tiene todo el potencial para ser algo más que un aeropuerto y tener de socio al aeropuerto de Múnich es tener un hermano mayor jugando en las grandes ligas de la industria de la aviación., apuntó Hernández.Hoy me enorgullece estar aquí, en estas modernas instalaciones, y el 15 de octubre abre las operaciones Palmerola. No hay retraso, ni acción justificable y todos ustedes (funcionarios) tienen un mandato para que las líneas aéreas puedan hacer el proceso de transición., aseveró Hernández.Derrama económica sin precedentesEl gobernante recordó que visitó Múnich el pasado mes de junio y que fue testigo de lo que un aeropuerto de gran envergadura puede representar para el desarrollo económico de los países y que genera una gran cantidad de empleos.Subrayó que con Palmerola se detonará la industria del turismo, transporte público, renta de vehículos y artesanías, entre otros rubros del país.Habrá miles de personas, entre empleados, personal de aerolíneas, turistas, parientes, todos ellos demandando diversos servicios que alguien debe ofrecerlos y esos son empleos, son oportunidades., explicó el presidente Hernández.Añadió: Palmerola dejará una derrama económica sin precedentes para muchas personas y familias, para muchas micro, pequeñas y medianas empresas, pero debemos ordenarnos para garantizar que todos obtengan los mejores rendimientos..El jefe de Estado recordó que cuando se anunció la construcción de Palmerola muchos se rieron. y pensábamos que no lo íbamos a lograr y miren esto: este aeropuerto está construido y es de Honduras, es de nosotros..Dicho y hecho. Hoy Honduras es un país diferente. Esto es impresionante y vamos a estar jugando en las grandes ligas. Le vamos a sacar el mayor provecho para que la gente tenga sus oportunidades en empleos., afirmó Hernández.El mandatario hondureño aseveró que el éxito de Palmerola se traducirá en un éxito para todo este valle de Comayagua y para toda Honduras.BeneficiosEl aeropuerto de Palmerola es construido 100 por ciento por una empresa hondureña (Emce) y cuenta con el acompañamiento de Múnich Aiport como socio del proyecto.Palmerola es el espacio perfecto para apostarle a la innovación, generación de empleos y proyectos.Con esta megaobra, Honduras se pone a la vanguardia en conectividad aérea e inicia una nueva era aeroportuaria en Honduras.La obra incluye una terminal de pasajeros de 40.000 metros cuadrados у 10.000 metros cuadrados de zonas comerciales.Asimismo, Palmerola tendrá capacidad para atender hasta 13 aeronaves en forma simultánea y 7 mangas de abordaje y desabordaje.La inversión en el proyecto es de más de 260 millones de dólares.Este proyecto está certificado como categoría 4E, según estándar de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).El impacto positivo que generará Palmerola:• Mejores tarifas• Conectividad aérea• Más frecuencias de vuelo• Más seguridad• Más flujo de turistas.