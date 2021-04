Procesos de licitación para bordos en Valle de Sula deben hacerse bien y con transparencia

Los procesos licitatorios para la construcción de los bordos de los ríos en el Valle de Sula deben hacerse bien y con transparencia, señaló este martes el presidente Juan Orlando Hernández en el marco de la entrega de bonos de emergencia para las personas damnificadas por las tormentas Eta y Iota.“Ya se han licitado la mayoría de los bordos. He ido a ver dos en particular, y actualmente la Comisión para el Control de las Inundaciones en el Valle de Sula (CCIVS) está supervisando la operación”, dijo el gobernante tras señalar que el sector privado se va a integrar en este proceso.Estimó que en los próximos 22 días estarán ubicados todos los contratos para la construcción de dichos bordos.“La gente dirá que por qué es tardado, pero es que son procesos licitatorios millonarios que deben hacerse bien, con transparencia, y muchas de las empresas están en otros lugares del país y las estamos trayendo para acá”, afirmó.Hernández reiteró que el reforzamiento de los bordos es una opción a corto plazo para contener el caudal de los ríos al momento de las grandes crecidas producto de las lluvias.En ese sentido, advirtió que “si no hacemos las represas vamos a seguir teniendo este problema, aunque subamos los bordos dos metros más ocupamos medidas más fuertes, que cuando vengan la lluvias se controle la inundación y cuando venga el verano se le da agua a la gente para riego o para consumo humano”.Refirió que hay programadas 17 represas en este momento. “Sé que algunos están cuestionando, pero ¿acaso vamos a esperar a que pase algo similar (a las inundaciones ocurridas en noviembre pasado) si somos el país más vulnerable al cambio climático en el mundo?”, dijo.