Productores de oriente agradecen al presidente Hernández por apoyo para construir moderna planta procesadora de alimentos

Los productores agrupados en la Asociación Regional de Servicios Agropecuarios de Oriente (Arsagro) agradecieron hoy al presidente Juan Orlando Hernández porque su Gobierno les hizo realidad su “sueño” de construir la planta para el procesamiento de granos y producción de alimentos balanceados que fue inaugurada este jueves en la aldea de El Zapotillo, Danli (El Paraiso).

La planta, que fue inaugurada por el mandatario, fue construida por Arsagro con fondos provenientes del Proyecto de Competitividad Rural en Honduras (ComRural) y ejecutada por el Gobierno de la República.

La inversión en el equipo de la planta asciende a un monto total de 6.3 millones de lempiras.

Sin embargo, la inversión total en el plan de negocios de Arsagro es de 25 millones de lempiras, de los cuales ComRural aporta 15 millones, 7.5 millones provienen de un préstamo de Banpaís a Arsagro y 2.5 millones restantes constituyen un aporte propio de la organización.

Oportunidades para productores

“ComRural significa oportunidades en el sector rural este es un sueño, un esfuerzo de cantidades de productores”, dijo el presidente de Arsagro, Jairo Aguilera.

Detalló que en la planta construyeron “dos secadoras de maíz que les permitirá llegar a las bodegas de las harinas, tenemos una única secadora de frijoles en El Paraíso”.

Aguilera dijo que “ComRural las ha manejado en excelentes condiciones, o sea que tenemos una gama de proyectos y de instrumentos que este Gobierno nos ha generado y las ha generado en excelentes condiciones”.

Dijo que mucha gente “critica” que no hay apoyo al agro, pero no es cierto lo que pasa es que cambiaron las cosas para ingresar a ese fondo, ya que “hoy hay que tener la capacidad organizacional, administrativa y financiera”.

“Se terminó aquello de solo agarrar los fondos. Si no, miremos Banadesa, hoy un banco quebrado que muchos dicen que lo quebraron los políticos, pero también lo quebramos los productores porque había un financiamiento tan fácil que la gente no lo valoró”, aseveró.

Hoy Arsagro “ha sido beneficiado con todas las condiciones y un financiamiento millonario que nos han prestado del fondo de las Fuerzas Armadas, donde está documentado al último centavo, y tenemos Senprende”, dijo el empresario del agro.

“Si seguimos invirtiendo en el agro vamos a estabilizar la economía del país”, expuso Aguilera.

Dijo estar “muy agradecido con la política del presidente y en Arsagro lo vamos a recordar por siempre”.

Experiencias positivas

José Daniel Duarte, otro de los productores de la zona, contó que hubo un momento “que antes que llegara el sistema de riego quise abandonar el campo porque tuvimos pérdidas totales, pero me beneficiaron con un sistema de riego y aquí estoy”.

También el productor Oscar Zepeda, quien le apuesta al agro por medio del rubro de los cárnicos, afirmó que “Honduras merece más y nosotros vamos avanzando con tecnología”.

Aseguró que “Jamastrán es un valle muy bueno y la economía del país es responsabilidad nuestra y del Gobierno”.

Tierra espectacular

El presidente Hernández, después de inaugurar la moderna planta para el procesamiento de granos y producción de alimentos balanceados, aseguró estar “muy contento” de lo que los paraiseños han construido.

El mandatario recordó la crisis de frijoles que hubo en el país en 2014 y cómo esa crisis hizo que ahora Honduras exporte a otros países “gracias al esfuerzo de los productores ahora tenemos frijoles de sobra”.

Ejemplificó lo que ha hecho el Corredor Seco que ahora cosecha “25 millones de vegetales y frutas”.

“Lo que ustedes tienen aquí es una tierra espectacular, valle, agua, es una tierra fértil”, enfatizó Hernández.

“Para mí este ha sido un sueño y ver lo que se está viviendo aquí me hace sentir muy bien, pero, aunque uno tenga las ideas, los que hacen posible esto son ustedes los productores, los técnicos, y yo les quiero agradecer”, dijo.

Hernández agradeció a los bancos, especialmente “a Banpaís porque le ha metido fuerte al producto de Agrocrédito y les dijo a Mayra Falck (presidenta de Banhprovi) y al presidente de Banco Central (Wilfredo Cerrato) ayúdenme a conseguir más dinero”.

Producir más alimentos

“El país tiene que ser un país que produce sus propios alimentos., dijo el mandatario.

Aseguró que si no hubiera logrado continuar en el segundo periodo no hubiera logrado consolidar el proyecto de ComRural.

No olvidemos nunca que el 46% del pueblo hondureño vive en el campo, y lo digo para la gente que nos critica porque apoyamos el agro y a los más pobres”, señaló.

“La nación que no se prepara para producir sus alimentos tarde o temprano va a fracasar”, dijo el mandatario, y añadió que “el agro tiene que ser una prioridad hoy, mañana y siempre”.

“El departamento de El Paraíso tiene un potencial que lo que tenemos que hacer es terminar una infraestructura de primera y antes de que este indito de Lempira se retire de la Presidencia yo les voy a dejar un sistema de carreteras de primera para que ustedes puedan levantarse con su parte productiva”, aseveró Hernández.

No permitirá abuso

El mandatario le envió un mensaje a una empresa extranjera que hace una semana le subió el precio a los alimentos balanceados en medio de la pandemia: “No se ponen a pensar el riesgo al que ponen al país. ¿En qué cabeza cabe?”, se preguntó, y dijo que por eso ordenó un congelamiento de precios “porque no podemos permitir ese abuso”.

Advirtió que “si de aquí a tres días no me le bajan el precio yo voy a decir el nombre de esa empresa extranjera, aunque se enojen conmigo los que representan ese país en medio de la pandemia del país no se puede jugar con la comida de la gente”.

El gobernante dijo: “Pero aquí desde El Zapotillo en El Paraíso tenemos esta planta que produce alimentos balanceados y saben que “es más barato” que la de San Pedro Sula. Compren aquí”.

“Estos créditos al agro son en condiciones especiales, pero no volvamos a repetir la historia de Banadesa., expresó Hernández.

Inversión en infraestructura

Aquí está el dinero bien invertido, aquí está el dinero del pueblo hondureño en esta transformación del agro, en las carreteras y las becas., recordó.

Añadió que para apoyar el agro también está en proceso “el sistema de carreteras que está en construcción, va a marcar un antes y un después..

Vamos a dejar un sistema logístico importante., aseguró el jefe de Estado.

Este país no puede volver a estar olvidado en seguridad, carreteras y olvidando a los pobres”, reafirmó.