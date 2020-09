Programa Honduras para Todos ahora realizará visitas Casa a Casa

En el marco de los esfuerzos realizados por el Gobierno de Honduras para el combate de la pandemia de covid-19, se realizó el lanzamiento de la estrategia Casa a Casa del Programa Honduras para Todos a beneficio de las personas con discapacidad.

La estrategia busca la inclusión de personas en situación de pobreza y pobreza extrema, en cuyo seno familiar existe un pariente con algún tipo de discapacidad y que por motivos de las restricciones de movilidad impuestas por el Gobierno a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) no se ha podido atender de manera presencial por los promotores del programa.

La primera dama, Ana García de Hernández, en representación del presidente Juan Orlando Hernández, expresó desde el Salón de Usos Múltiples de Casa Presidencial que es a través de estos programas que se ve la mano de Dios en las acciones que se ejecutan diariamente para ayudar a las familias hondureñas.

“Hace unos meses estábamos planificando las acciones que durante el año debíamos ejecutar de repente, vino la pandemia y todo quedó en espera. Lo primero era cuidar la vida de las familias y luego planificar el combate a la enfermedad”, dijo la esposa del mandatario hondureño.

García de Hernández recalcó las distintas acciones que ha hecho el presidente Juan Orlando Hernández para el combate al covid-19, entre ellas Honduras Solidaria, Fuerza Honduras, Inclúyeme y ahora Honduras para Todos, Casa a Casa, que son grandes desafíos para no exponer a quienes son vulnerables a muchas enfermedades.

“Debemos cuidarnos de manera colectiva, no nos confiemos y tomemos medidas con lo que tenemos en nuestras manos cada acción que cada uno haga para cuidarnos es lo que determina el éxito que vayamos a tener. Este es el momento de definir de qué lado de la historia queremos estar, de los que la cuentan desde su casa criticando y destruyendo o de los valientes que deciden escribir la verdadera historia con sus acciones”, afirmó.

“El llamado es a ser solidarios. No podemos esperar que esta pandemia pase cuando la vacuna estará lista debemos estar preparados para la adaptación a la nueva realidad y apoyar a nuestros hermanos con discapacidad llevando ayuda solidaria y ayudas técnicas casa a casa para cambiar vidas”, añadió García de Hernández.

“Quiero aprovechar para decir que lo que está bueno, está bueno y hay que decirlo. Sabemos que se hará más, pero con las intervenciones que estamos recibiendo del equipo que siempre está disponible, es una oportunidad única para las personas que somos discapacitados”, expresó Mario Bardales, beneficiario del programa Honduras para Todos.

“La mayoría de mis compañeros con discapacidad visual andan con bastones del programa”, agregó Bardales, quien agradeció al Gobierno hondureño por el aporte con capital semilla para los emprendedores con discapacidad que han surgido gracias al apoyo de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social.

“Nuestro equipo es muy noble y se ha esmerado en realizar esta nueva estrategia del programa, sin importar que hay una pandemia entre nosotros que podría afectar su salud, pero lo hacemos con todo cariño para que los que más lo necesiten puedan recibir apoyo para que puedan mejorar sus condiciones de vida”, dijo por su parte la subsecretaria de Desarrollo e Inclusión Social, Doris Mendoza.