Prohiben descarga de productos en lugares colindantes con el Zonal Belén

La Alcaldía capitalina advierte que desde mañana 20 de abril queda terminantemente prohibida la descarga de productos en la zona conocida como “El Parquecito” y otros sectores colindantes al mercado Zonal Belén, de Comayagüela.



Asimismo, la medida establece que no se pueden descargar productos en la calle oeste que conduce al Instituto San Francisco, calles aledañas a la colonia Monseñor Fiallos y que colindan con el mercado Zonal Belén y conectorbulevardel Norte con avenida Cabañas.



En un comunicado, se establece que durante la semana del 20 al 27 de abril del 2020 se habilitará un lote de terreno ubicado en el bulevar Juan Pablo II, destinado exclusivamente para la descarga de productos, con un horario de ingreso al local de 12:00 meridiano hasta las 4:00 de la mañana, únicamente para productores, quienes después de esa hora ya no podrán ingresar.



Horario



Asimismo, se establece un horario de 2:00 am hasta las 12:00 del mediodía para que los comerciantes (revendedores) puedan abastecerse de la mercadería ingresada por los productores que hubieren ingresado según horario establecido en el numeral 2, sostiene.



Indica que a las 12:00 del mediodía de cada día se procederá al cierre inmediato de la plaza, por lo que tanto productores como comerciantes (revendedores) deben desocupar el local de manera voluntaria, para luego realizar la limpieza del bien inmueble.



“No se permitirá el ingreso al lugar arriba señalado de vendedores minoritarios y la presencia de productores de comerciantes al lugar será limitada, esto para evitar aglomeración”, afirma.



Para su fiel cumplimiento. se nominan a las gerencias de Movilidad Urbana, Orden Público, Departamento Municipal de Justicia y Policía Municipal con acompañamiento de la Policía Nacional, finaliza el comunicado.