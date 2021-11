Representante de la ONU en Honduras. Alice Shackelford: “Candidatos deben esperar los resultados oficiales”

Los candidatos que buscan un cargo de elección popular en los comicios de este día deben asumir con responsabilidad su rol y esperar los resultados oficiales, enfatizó hoy Alice Shackelford, Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Honduras.Shackelford se reunió hoy con el canciller Lisandro Rosales y los respectivos ministros de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG), Carlos Madero de la Secretaría de Derechos Humanos, Iris Rosalía Cruz de Defensa, Fredy Santiago Díaz Zelaya de Seguridad, Julián Pacheco.Advirtió que no se puede especular ni generar triunfalismo, se debe esperar el resultado oficial de parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).“Se debe esperar que el proceso se lleve a cabo, esperar que los resultados lleguen, también que los primeros resultados, que sabemos se van a difundir, son preliminares, no son definitivos, como lo explicaba el CNE”, precisó.“La institucionalidad se tiene que respetar, el marco legal y constitucional se tiene que respetar, se tiene que asegurar que todos los candidatos y los partidos políticos tomen también su rol responsable y esperen que el proceso se desarrolle”, aseveró Shackelford.Solo el acta valida los resultadosEn referencia al uso de la Transmisión de Resultados Electorales (TREP), Shackelford subrayó que el CNE se encuentra en una situación compleja para la implementación de esa tecnología debido a la aprobación muy tardía de la Ley Electoral y del presupuesto del CNE.“Tenemos plena confianza, que el CNE está haciendo todo lo posible en ese sentido, pero sí se tiene que tomar en consideración la posibilidad de fallas, pero lo importante, como lo ha indicado el CNE, es que hay un proceso y un plan de contingencia, entonces allá lo que cuenta es el acta”, enfatizó.En ese sentido, el canciller Rosales indicó que “los organismo electorales van a dar las informaciones oficiales, no debemos caer en los juegos de quienes no sean favorecidos con el voto popular”, expresó. “No es el TREP el que va a indicar quién es el ganador o el perdedor”, manifestó.

El diplomático hondureño, quien destacó que la información con los diferentes organismos internacionales y embajadas será oficial, fluida y permanente, recordó que la misma Ley Electoral establece el tiempo legal para dar los resultados finales. Madero explicó que la intención es que los representantes de los organismos internacionales y de las embajadas “tengan información de primera línea, que no se la cuenten terceros o la desfiguren para generar conflictos”.Reconocimiento a organizadoresEn el encuentro Shackelford, quien estuvo acompañada por otros integrantes de la representación de la ONU en el país, reconoció el trabajo de todas las instituciones involucradas en la organización y desarrollo del proceso electoral. “Reconocemos el increíble esfuerzo que se está haciendo en las preparaciones de estas elecciones, reconocemos que hay un marco institucional al cual se están apegando las Fuerzas Armadas”, indicó.“El objetivo de la reunión es consolidar la coordinación entre todo el esfuerzo que está haciendo el Estado de Honduras en preparaciones de las elecciones para asegurar que sean elecciones pacíficas, donde la gente pueda ir a votar, y también que todo el proceso electoral se pueda desarrollar en paz”, agregó.Isabel Albaladejo Escribano, Representante Residente en el país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), indicó que la ONU considera que debe prevalecer el respeto al derecho de libertad de expresión, pero que los grupos sociales deben entender que el camino no es la violencia.

ResponderResponder a todosReenviar