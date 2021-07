Salud inmuniza al 100% el primer centenar de policías contra la covid-19

La Secretaría de Salud, en el marco de la Quinta Jornada de Vacunación, inmunizó al 100 % este viernes el primer centenar de policías de la zona norte del país con la segunda dosis de AstraZeneca.

Los policías que completaron su esquema de vacunación este viernes se encuentran asignados a la Unidad Metropolitana de San Pedro Sula y han prestado servicio desde el inicio de la pandemia hasta la fecha.

Durante la jornada de vacunación, desarrollada en las instalaciones del Servicio Nacional de Emergencias 911, estuvieron presentes jefes de la Policía Nacional y el subsecretario de Salud, Roberto Cosenza, encargado de la emergencia sanitaria en la zona norte del país.

Estamos muy contentos porque ya tendremos un centenar de policías (vacunados), porque sabemos que desde el inicio de la pandemia fue un grupo vulnerable y ya este día están culminando su esquema de vacunación con su segunda dosis de AstraZeneca., expresó Cosenza.

Más de 20.000 inmunizados en CortésAdemás, el viceministro Cosenza, puntualizó que la vacunación en Cortés avanza de manera eficiente, en los diferentes centros de San Pedro Sula.

Esta semana solo en San Pedro Sula, ya se han vacunado más de 10.000 ciudadanos y 7.000 personas con segunda dosis de AstraZeneca. Y en el departamento de Cortés, estamos hablando más de 20.000 personas., dijo Cosenza.

De igual manera estamos avanzando con la población con sus primeras y segundas dosis en los rangos de 40 a 49 años de edad con enfermedades de base., añadió el funcionario.

*Agradecimiento a Salud*

El subcomisario Juan Alexander Sabillón, portavoz de la Policía Nacional en la región norte, expresó: Queremos de manera muy especial agradecer a la Secretaría de Salud, ya que hoy se están inmunizando con su segunda dosis de AstraZeneca a más de un centenar de policías protegidos contra la covid-19, asignados a la región norte del país..

Esto es un avance porque como Policía estamos ya protegidos y al servicio permanente de la población y es allí donde radica la importancia de ya tener esta vacuna., explicó Sabillón.

Hacemos un llamado a toda la población hondureña para que acudan a los centros de vacunación y se inmunicen según su rango de edad, ya que sabemos que esta pandemia afecta a toda la población y ahí tenemos la importancia de inmunizarse., concluyó Sabillón.

*Evitemos el virus*

El clase de Policía II, Arturo Sánchez, y oficial del Distrito 5 de San Pedro Sula, indicó que es importante que nos estemos vacunando con la segunda dosis porque así estamos evitando en gran medida el contagio del virus..

A todos aquellos compañeros que no se han colocado su segunda dosis, háganlo debemos estar protegidos y no hagan caso a rumores de que vacunarse no es bueno. Los invito a que se vacunen”, recalcó Sánchez.

Cristina Valladares, oficial de Policía Comunitaria, manifestó: Como policía me siento dichosa de recibir esta segunda dosis porque desde el inicio hemos trabajado de cerca con la comunidad y ahora trabajaremos con más confianza..

A nuestra población le digo que debemos vacunarnos acudan a los centros más cercanos., finalizó la oficial Valladares.