San Pedro Sula ya cuenta con un Centro de Crecimiento Empresarial

El Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (SENPRENDE) junto al Centro de Desarrollo Empresarial (CDE-MIPYME) Región El Paraíso, realizaron la inauguración del Centro de Crecimiento Empresarial (CCE) Valle de Sula.

Luis Colindres Ministro de SENPRENDE indicó, “cuando se vino la pandemia el Valle de Sula fue de los más afectados por lo que significan para la economía del país, luego se vinieron las tormentas tropicales que dañaron todavía más, con el Centro de crecimiento estamos dando respuesta a la gran demanda que existe en esta región”.

Agregó, “lo más importante es la actitud que uno busca para enfrentar las adversidades y SENPRENDE se creó para atender a los que nunca se habían atendido y para revolucionar la manera de apoyar a los emprendedores, para mejorar las condiciones del ecosistema, para dar pasos firmes en diferentes tipos de servicios que necesitan”.

*El Centro de Crecimiento Empresarial*

Es una plataforma de servicios de desarrollo empresarial, que SENPRENDE pone a disposición del sector emprendedor, de la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME) y de las empresas del sector social de la economía (ESSE), como un mecanismo estratégico para desarrollar capacidades y competencias de los emprendimientos y de las empresas establecidas.

La Viceministra de SENPRENDE en la Sub Dirección de Asistencia Técnica, Sandra Velásquez expresó, “estamos con los ojos puestos en todo el Valle de Sula, el centro de crecimiento vendrá apoyar a todos los microempresarios tomándolos de la mano para facilitarles el camino para que puedan crecer”.

Por su parte German Reyes- Presidente del CDE-MIPYME Región El Paraíso, ejecutores del proyecto manifestó, “nos satisface mucho estar inaugurando este centro que viene a reforzar las palabras del Presidente Juan Orlando Hernández, que este es el año de los más pequeños los que antes habían estado en el olvido”.

*Crecimiento*

Con la iniciativa se busca promover el crecimiento, la innovación, la productividad y las ganancias del emprendimiento, MIPYMES, empresas del sector social, a través de la mejora en la gestión empresarial.

Alicia Hernández emprendedora de la zona aseguró, “esto para nosotros es un éxito, porque todo emprendimiento nace de la necesidad que tenemos de generar un ingreso y muchas veces no tenemos las pautas de cómo sacar adelante nuestro negocio, pero con lo que nos ofrecen aquí podremos crecer como lo hemos soñado”Mientras que la microempresaria Noelia Agurcia afirmó, “la pandemia y las tormentas nos dejaron muchas pérdidas, con el centro de crecimiento y el apoyo que ellos me están dando con asistencia técnica tengo la esperanza de crecer, porque veo mi visión a futuro que puedo lograr las metas que tenía a largo plazo”.

*Generación de Empleo*

Con la creación del centro de crecimiento empresarial se contribuirá en: la generación de empleo, diversificación económica, promoción de la estabilidad y crecimiento de la economía como el incremento de la recaudación fiscal.

Carlos Hernández – Director del Centro de Crecimiento Empresarial apuntó, “es un gran compromiso el que tenemos con el centro de crecimiento de poder darle respuesta a esta zona del país que ha sido muy afectada por la pandemia y las tormentas tropicales Eta e Iota, nuestro equipo está comprometido con los sueños de los emprendedores.

*El Gobierno de la República a través de SENPRENDE impulsa, promueve la entrega de capital semilla y financia proyectos para reactivar la economía como parte de la estrategia “Honduras Se Levanta”, respaldado por la “Mesa de Trabajo MIPYME”.*

*A destacar*

*• Con esta iniciativa se hará un mapeo de las principales necesidades que tiene los microempresarios de la zona.*

*• El compromiso de SENPRENDE es que Honduras tenga uno de los mejores ambientes competitivos y favorables para el crecimiento de tu negocio.*

*• El Presidente Juan Orlando Hernández ha declarado el 2021, como el año de los más pequeños, el año que “Honduras Se Levanta”.*