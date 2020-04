Sedis entregará ropa y artículos donados por China Taiwán

Tegucigalpa. El titular de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), Reinaldo Sánchez, recibió una donación de ropa y artículos de aprendizaje por parte de la Fundacion Symple Help, a través de la Embajada de la China (Taiwán) en Honduras.

La entrega la hizo la embajadora de China-Taiwán para Honduras, Ingrid Hsing, quien manifestó que están muy contentos de continuar colaborar con el pueblo y gobierno de Honduras. Los insumos serán distribuidos a nivel nacional para atender necesidades de personas de escasos recursos.

La donación consiste en una variedad de artículos nuevos, entre ellos, ropa para damas, niños, juegos de aprendizaje, pelotas, almohadas y fue recibida por Sedis con la presencia de los veedores del Foro Nacional de Convergencia, así como la Confraternidad Evangélica y la Iglesia Católica.

“Le pido al Fonac y a las iglesias, es más, debería ser tarea de todos los hondureños de acompañar el esfuerzo de entrega, de ejecución, porque con lo bueno que pasa en Honduras, ganamos todo los hondureños” dijo Sánchez, en torno al proceso de entrega de la donación que hará la secretaría.

“Tenemos la confianza en Sedis”, dijo Hsing, en torno a la entrega que hará Sedis, al tiempo que expresó que apoyar a Honduras “es una misión, una obligación que nos está dando nuestro gobierno”.La diplomática expresó que no solo su país ha apoyado a Honduras a través de la historia, sino también algunas organizaciones, muestra de ello es la Fundacion Symple Help constituida por un grupo de taiwaneses residentes en Los Ángeles, Estados Unidos.

Hay que recordar que en los últimos años, ese país amigo ha entregado donaciones de arroz a Honduras, para palear la situación de sequía que se vive en el corredor seco y continúa trabajando muy de cerca con la Secretaría de Desarrollo e Inclusión.