SENASA fortalece vigilancia fitosanitaria para detección de langosta voladora

Una exploración exhaustiva en áreas de pastos de la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano, fue realizada por una Comisión Técnica integrada por 6 oficiales fitosanitarios del Servicio Nacional de Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA),con el fin de detectar presencia de langosta voladora.Durante el recorrido por los pastizales, el personal fue acompañado por Jesús Orozco, entomólogo, taxónomo y profesor asociado y curador en esta universidad y como resultado de esta actividad se descarta la presencia de plagas de langosta voladora en este sector.“Por fortuna no se encontró brotes de la plaga, pero se mantendrán las jornadas de exploración por la zona ya que gracias a la colaboración de entomologo Orozco se pudo reconocer registros de la plaga en fase solitaria en algunos años atrás en dicho sector, por lo que es imprescindible mantener las acciones de vigilancia, dijo Diana Martínez, jefe del Departamento de Diagnóstico Vigilancia y Campañas Fitosanitarias en la Subdirección de Sanidad Vegetal.Martínez, agregó que “la autoridad del SENASA, liderada por Juan Ramón Velásquez Director General y Kurt Shumacher Subdirector de Sanidad Vegetal, están comprometidos con el sector agrícola y actualmente realizan una ardua gestión bajo el enfoque de alianzas estratégicas para alcanzar una mayor efectividad en la implementación del plan de acción y dar seguimiento a la alerta fitosanitaria, emitida recientemente por el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria OIRSA”.Señaló, que la institución tiene como mandato velar por el bienestar fitosanitario del país, en ese sentido desde hace tiempo atrás ha venido fortaleciendo las capacidades a nivel regional.

Este día la atención también se amplió a la aldea, la Trinidad, Guarizama, Olancho donde se atendió a productor de finca de 10 manzanas de maíz, de las cuales 1.5 las tiene en la Red de Productores de Semilla Artesanal en Honduras, en las mismas se encontró presencia de gusano cogollero manifestó, Ricardo Estrada coordinador de SENASA en ese sector.

Además, se ejecutó exploraciones de verificación en la zonas de Cacahuapa y San Jerónimo, Comayagua en seguimiento a denuncias sobre posible ocurrencia de langosta voladora en estas localidades, detectando en esta última presencia de especímenes que coinciden por sus características a la especie Tropidacris cristata dux (Chachalaca),la cual ha estado atacando arboles de robles, guayaba y pimienta de traspatio.

También, esta acción fue realizada en el municipio de San Nicolás, Copán atendiendo denuncia del Alcalde municipal donde los técnicos encontraron la misma plaga de Tropidacris cristata dux (Chachalaca), en áreas de bosque sin causar problemas en el sector agrícola además de esto se realizó exploración en 15 Mz de cultivo de caña de azúcar en el municipio de Río Lindo en Cortés, sin novedades.

*Datos*Por otra parte, el fin de semana recién pasado como parte de las actividades planificadas, el personal técnico, de la Regional de la Ceiba, Atlántida realizaron prospección en cultivos en el municipio de La Másica, Arizona y Esparta, de igual forma en aldea el Rosario, el Porvenir en un área de 19 manzanas, logrando identificar insectos del género Taeniopoda sp (Saltamonte), alimentándose de malezas, madreado, en área de potrero, plaga que es endémica, por lo tanto no representa daños económicos significativos.Cabe mencionar que durante la semana anterior también se realizó verificación in si tú en Catacamas, Olancho, Duyure, Choluteca, Olanchito, Cofradía, Cortes donde se descartaron brotes de langosta voladora.