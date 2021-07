Sinager anuncia más camas en hospitales y fortalecimiento de centros de triaje ante aumento de covid-19

Las autoridades de Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager) anunciaron este martes el reforzamiento de las acciones para dar respuesta a la población hondureña ante el aumento de casos de la covid-19 en el país.“Después del análisis realizado sobre la ocupación de los hospitales, sobre la reapertura de muchos centros de triaje a nivel nacional y sobre la situación de los triajes en Tegucigalpa, hemos llegado a tomar las siguientes resoluciones: ampliación de camas en los hospitales de Tegucigalpa, ampliación de camas en los hospitales de las regiones sanitarias que en este momento tienen una ocupación alta”, indicó la titular de la Secretaría de Salud, Alba Consuelo Flores, en comparecencia de prensa.La funcionaria detalló que también se determinó fortalecer administrativa y logísticamente los centros de triaje de Tegucigalpa e instalar algunas salas de estabilización a nivel de regiones departamentales para lograr una contención temprana de casos de covid-19, a fin de evitar una ocupación alta.En esta mesa de análisis, indicó Flores, se ha trabajado con la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), con la que se ha establecido un compromiso para mejorar y revisar las fortalezas y debilidades en los centros de triaje para buscar una salida administrativa para volver a ponerlos en operación.Por su parte, el viceministro de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Oscar Mencía, dijo que esta institución se pone a disposición de la Secretaría de Salud para el tema logístico que corresponde para la atención de los centros de triaje a nivel nacional.Amenaza de variantes“Sabemos que la crisis sanitaria por covid-19 puede agudizarse ante las variantes que están circulando a nivel nacional, por las pocas medidas de restricción que se cumplen por parte de la población, y esto pudiera agudizar el proceso de respuesta que está dando la Secretaría de Salud con otras instituciones”, lamentó la ministra Flores.El pasado 24 de junio la Secretaría de Salud informó sobre la presencia de las variantes de preocupación Alpha (Reino Unido), Beta (Sudáfrica) y Gamma (Brasil).Además, señaló que hay otra variante, la B.1.1.519, la cual es considerada de interés porque es predominante en México, por lo que actualmente está en proceso de vigilancia.Nuevo coordinador de triajesDurante la comparecencia de prensa realizada en el Palacio José Cecilio del Valle, sede del poder Ejecutivo de Honduras, fue presentado el nuevo coordinador de los centros de triaje de Tegucigalpa, el doctor Rony Antúnez.Antúnez destacó que es importante que la población tenga presente que no hay sistema de salud que soporte si la gente no contribuye.“El pueblo no se puede relajar y eso es en lo que hemos entrado”, advirtió.