Sinager confirma la muerte de una persona por coronavirus

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) informó hoy la muerte de una persona a causa del coronavirus y aclaró que está pendiente de confirmación si otro fallecimiento fue producto de esa enfermedad.

Se adjunta el comunicado del Sinager:

El Gobierno de la República de Honduras, a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), informa a la población lo siguiente:De acuerdo a nuestro compromiso de informar oportunamente la evolución de la epidemia en el país, esta mañana informamos el lamentable fallecimiento de una persona por Coronavirus COVID-19.

La persona fallecida el día de hoy, es un hombre de 49 años de edad, procedente del municipio Villanueva, departamento de Cortés.

El deceso se registró a las 09:02 a.m de hoy 28 de marzo del 2020 en el Hospital Leonardo Martínez.Informamos, además, que se mantiene en vigilancia epidemiológica a las personas que estuvieron en contacto con el fallecido.

Ante la información difundida por algunos medios de comunicación acerca de un segundo fallecimiento, notificamos que aún estan pendientes los resultados del laboratorio para confirmar si esta persona tenía COVID-19, información que se estará publicando oportunamente.

Le recordamos a toda la población que las muertes por COVID-19, son confirmadas únicamente mediante pruebas realizadas por el Laboratorio Nacional de Virología (LNV).

Como Gobierno de la República de Honduras, lamentamos profundamente esta pérdida y hacemos llegar nuestras condolencias a sus familiares.A los medios de comunicación de todas las plataformas, exhortamos que, durante su cobertura noticiosa, se respete la dignidad y la privacidad de esta familia que hoy pasa por momentos difíciles al despedir uno de sus miembros.

Esta enfermedad, hoy nos enluta como nación y es por eso que no nos cansaremos de invitar a la población a seguir las recomendaciones para frenar el contagio del virus.

Como hondureños debemos continuar con las instrucciones generadas por SINAGER, y tomar todas las medidas de prevención y precaución:Lavado permanente de manos con agua y jabón.Uso de gel con base de alcoholNo saludar de beso y mano.

No compartir bebidas ni alimentos ni artículos de uso personal.

Si debe salir de su casa, usar mascarilla en todo momento, misma que se puede fabricar en casa.Si presenta síntomas, autoaislarse en casa y llamar al 911 pidiendo información.

Quedarse en casa en cuarentena por 14 díasMantenerse informado a través de los canales oficialeswww.salud.hnywww.covid19honduras.orghttp://ficha.covid19honduras.org/Le recordamos a todos los hondureños participar de la encuesta que nos permitirá monitorear a los pacientes contagiados por el virus y a prevenir nuevos casos.