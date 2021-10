“Socialismo del Siglo XXI dejará a Islas de la Bahía y al resto de Honduras sin turismo y sin inversión… como en Venezuela”

Doscientas mil familias viven de la actividad turística en Honduras. Una de las propuestas de gobierno de Papi a la Orden es potenciar la llamada industria sin chimeneas atrayendo a la inversión y a más vacacionistas.

¿Y qué mejor lugar que exponer su visión de cómo potenciar el turismo que en Islas de la Bahía?

Allí, Papi advirtió que las ideas del Socialismo del Siglo XXI que promueve Libertad y Refundación les generan temor a los inversionistas.

“Estas ideas del comunismo dejarán a lugares con gran potencial como Islas de la Bahía sin turismo y sin inversión, como en Venezuela”, dijo Papi. “Se trata de cómo atraer más inversión y turismo, no de alejarlos”

LA FAMILIA, NÚCLEO DE LA SOCIEDAD

Papi reiteró en su gira por Islas de la Bahía sobre la importancia del respeto a la vida (en clara alusión a la propuesta de legalizar el aborto de Libre), a la familia y a los valores.

Para el candidato nacionalista, los temas que se deben proponer en campaña son: descentralización, generación de empleos, salud, educación, apoyo a las micros, pequeñas y medianas empresas y al agro, transparencia, entre otros.

“Conozco lo que se debe hacer en el país y si Dios nos da la oportunidad de gobernar a Honduras, trabajaremos juntos para desarrollar el país”, dijo.

Papi se emocionó al ver banderolas azules y se tomó unos minutos para saludar a los presentes.

“Es muy lindo poder compartir con la gente de las Islas. Disfruto saludar a la gente. No lo hago por la foto o por el voto, lo hago como un acto sincero de lo siento. Gracias por las muestras de cariño y se las devuelvo un millón de veces más grande”, aseguró.

Vamos a generar trabajo y pegadito tenemos que ver el problema de salud y educación. Ese es mi compromiso, hemos estado recorriendo al país para escuchar a la gente –agregó.

Para concluir, el líder del partido de la Estrella Solitaria, dijo: “No busco la presidencia por poder, sino porque queremos hacer tantos proyectos de infraestructura, represas, escuelas, centros de salud. Mi carta de presentación es Tegucigalpa y así como lo hemos hecho ahí, lo haremos en todo el país. Con mucho trabajo y más trabajo”.



3 FRASES DE PAPI A LA ORDEN

1. “No soy bueno para palabras sofisticadas y difíciles, hablo así como lo he aprendido en la vida, en 45 años de trabajo. Sé lo que es el trabajo y cómo salir adelante”.2. “Apoyaremos al pequeño empresario y atrayendo inversión extranjera para lugares de Honduras, como Islas de la Bahía, sigan retumbando en el mundo”.3. “He hablado con todos los sectores, café, banano, palma, los ganaderos, cámaras de comercio, la industria, los maquiladores y están dispuestos a invertir en Honduras”.