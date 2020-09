Titular del SAR comparece ante el podes legislativo

La Ministra Directora del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Abogada Miriam Guzmán compareció este día en el pleno del Congreso Nacional a fin de exponer la necesidad de apoyar el fortalecimiento institucional de la administración tributaria mediante la ampliación de la vigencia de contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mismo que fue aprobado este día por el Poder Legislativo y entrará en vigor luego de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.En su alocución la titular del SAR destacó que desde sus inicios la institución ha trabajado en base a tres pilares fundamentales que se han ido cumpliendo en tiempo y forma: el primero fue el reclutamiento y selección de personal, el segundo es la reingeniería de procesos que se ha ejecutado de acuerdo a un cronograma establecido de 18 meses y posteriormente el tercer pilas que es el nuevo sistema integrado de información.

Indicó que es precisamente ese tercer pilar el que debido a la pandemia ha sufrido un desfase importante lo que ha obligado a la institución a solicitar al honorable Congreso Nacional la ampliación de la vigencia del contrato de préstamo.Luego de escuchar algunas felicitaciones, comentarios y consultas de diputados en la sesión realizada este día en modalidad virtual, la Ministra Miriam Guzmán agradeció las felicitaciones “pero yo solo soy el rostro visible de la institución, contamos con un extraordinario equipo de trabajo que día a día se empeñan por el proceso de mejora continua a fin de brindar servicios no solo de calidad sino de calidez a la ciudadanía”.

En atención a la Diputada Doris Gutiérrez, la Abogada Guzmán afirmó que personalmente ha girado instrucciones al personal del SAR que atiende a los contribuyentes en que “sean generosos y recuerden que somos servidores públicos y que se esmeren en su atención con todos los hondureños que humildes de tierra adentro”.

Respondiendo otras consultas, recordó que por instrucciones del Presidente de la República, Abogado Juan Orlando Hernández y debido a la pandemia, se ha extendido la vigencia de todas las facturas hasta el 31 de diciembre.

URGE LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICAEn cuanto a la mención realizada por la Diputada Doris Gutiérrez sobre la notificación electrónica la titular del SAR afirmó que está en manos de los diputados que le ayuden a la institución con la aprobación de la misma que fue enviada desde el 2017 en un ante proyecto de reforma al Código Tributario.

“No es posible que seamos la única institución en este país que la regresaron a la época de las cavernas porque tenemos que andar buscando al contribuyente no solo en un lugar público sino en el lugar donde despacha lo que dificulta la acción de la administración tributaria quisiéramos ser todavía más agiles de lo que en la actualidad la normativa nos permite”, argumentó.

La funcionaria recalcó que mediante la notificación electrónica el SAR estaría sirviendo mejor a la ciudadanía, simplificando los procesos y facilitando los trámites.

Agradeció las felicitaciones de los honorables diputados Johana Bermúdez y Tomás Ramírez a quien le explicó sobre la reserva de los datos de los contribuyentes establecida en el Código Tributario, razón por la cual se hace obligatoria una carta poder para la persona que realiza trámites a un obligado tributario ante la administración tributaria.

PRESTIGIO INTERNACIONALSobre el desempeño del Servicio de Administración de Rentas la Abogada Guzmán destacó que hoy por hoy el SAR es una institución que goza de prestigio no solo local sino internacional.

Informó que recientemente se llevó a cabo un proceso de certificación riguroso bajo una metodología denominada TADAT por sus siglas en inglés (Tax Administration Diagnostic Assessment Tool), mediante la cual “fuimos revisados por un equipo de Unión Europea, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial y con mucha satisfacción podemos decir que cumple la mayoría de sus procesos con los estándares modernos de cualquier administración tributaria del primer mundo”.

En sesión del Congreso Nacional de este día y con la dispensa de dos debates se aprobó el dictamen que otorga una extensión de la vigencia del préstamo del Gobierno de Honduras con el Banco Interamericano de Desarrollo otorgado para apoyar el fortalecimiento institucional de la administración tributaria.