“Todo lo aprobado en CN es para impulsar las políticas que beneficien a la gente” – Tomás Zambrano

El secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, explicó que se aprobó en Cámara Legislativa las sesiones virtuales que estarán listas en un periodo de 15 días para seguir sesionando y tratar la emergencia del Covid-19.

El diputado Tomás Zambrano, apunta que “hay muchas iniciativas de los compañeros diputados de las diferentes bancadas que presentaron sus iniciativas en la secretaría”.

Zambrano recordó que el próximo martes en horas de la mañana el presidente Oliva ha convocado a una reunión de manera virtual con la Junta Directiva y jefes de bancada del Congreso Nacional.

“Se van a convertir en una comisión especial de crisis en el tema de la emergencia para darle seguimiento a cada uno de los temas, decretos, iniciativas, solicitudes y requerimientos que existen de diputados y diferentes sectores que ya han tenido conversaciones con las bancadas y con el presidente Oliva”, dijo Zambrano.

Es importante mencionar – continuó diciendo – que esta Ley de Auxilio al sector productivo y trabajadores ante los efectos del Covid-19, si beneficia a millones de personas en el país y poco a poco vamos a ir llegando a las solicitudes que están presentando, esto no significa que el Congreso Nacional no las va a tocar.

Para Zambrano, hay políticos que siempre quieren estar haciendo política, aunque estemos en crisis y hay que ser serios y responsables, pensar en la mayoría y tomar decisiones que beneficien a todos.

“No se puede decir de manera irresponsable de parte de los compañeros que lo que se aprobó en la sesión del jueves no beneficia a nadie, eso es ser irresponsable, es ser injusto y no estamos jugando a política, hay que tomar decisiones para apoyar a nuestra gente”, declaró.

Sobre los Impuestos:

Zambrano explica que la medida aprobada fue trasladar el pago de Impuesto sobre la Renta del año 2019, que tocaba en el mes de abril, hasta junio.

“Además atrasamos los pagos de renta, se establecen algunos descuentos, incluyendo a empresarios, micro empresarios, todas las personas naturales, los profesionales independientes que abarca un buen número de la población”, explicó Zambrano.

Financiamiento para la Emergencia:

El Congreso Nacional aprobó autorizar a la Secretaría de Finanzas a que puedan buscar préstamos y financiamiento para atender la emergencia del Coronavirus.

“Esta es una autorización que se le dio al Poder Ejecutivo y a la Secretaría de Finanzas para buscar préstamos y financiamientos de organismos multilaterales ya están dándole beneficio a muchos países”, dijo Zambrano.

Y agregó, “Todas estas medidas van orientadas a impulsar, respaldar y apoyar al sector empresarial, al mediano, al pequeño productor, al obrero para que no se vaya a quedar sin trabajo”.

Aportación Solidaria:

“Esta medida es para favorecer al trabajador durante la vigencia de la emergencia, se hará un desembolso mensual de 6 mil lempiras para que el trabajador no pierda su trabajo y lleve la comida a su casa”, explicó Zambrano.

Todo lo aprobado es para impulsar las políticas que beneficien a la gente, concluyó Zambrano.