Transporte de Carga pesada dedicados al acarreo de mercancías a nivel internacional deberán de portar obligatoriamente etiqueta RFID a partir del 01 de octubre

Tegucigalpa- Como parte de las estrategias y medidas de facilitación en la región, Honduras a través de la Administración Aduanera adopta el mandato de la instancia Ministerial de la Unión Aduanera que establece la obligatoriedad en el uso de Tecnologías de Radio Frecuencia (etiquetas RFID), para todos los medios de transporte de carga terrestre matriculados en los Estados Parte a partir del 01 de octubre 2020.

Lo que se busca es la facilitación del comercio mediante tecnologías y equipos no intrusivos que permitan la agilidad en el transito internacional, el control y la seguridad mediante la trazabilidad de tiempos en el paso de los medios de transporte y mercancías a través de las aduanas de la región.

El Sistema RFID permite identificar los medios de transporte que se encuentran debidamente registrados en la base de datos en la plataforma de la SIECA, el cual proporcionará al Servicio Aduanero un control de la trazabilidad y tiempos de las operaciones aduaneras.

Entre los benéficos se destacan la reducción en tiempo de paso por frontera, reducción de costos por estadía, prioridad a trámites anticipados y la reducción de intervención humana.

El Director Nacional de Operaciones Aduaneras Marco Tulio Abadie, dijo “Hacemos un llamado a las Cámaras de Comercio, Asociaciones y Transportistas de Carga Terrestre, que procedan con el proceso de enrolamiento mediante el sistema RFID de todas las unidades de transporte que sean de su propiedad y estén destinadas al transporte de mercancías a nivel internacional, para evitar contratiempos”.

Añadió, para realizar el proceso es necesario que los Auxiliares de la Función Pública Aduanera (AFPA), bajo la modalidad de Transporte de Carga Terrestre cumplan con formalidades aduaneras correspondientes, entre ellas

 Estar autorizados como Auxiliares de la Función Pública Aduanera en la modalidad de Transportista Aduanero ante la Administración Aduanera de Honduras. Actualización de los datos de su contrato de adhesión. Registro de firma del representante legal de la empresa de transporte. Actualización de las unidades activas y registradas bajo la resolución de transportista (incremento o disminución). El medio de transporte debe contar con el vidrio frontal en estado óptimo (no quebrado).El proceso de Enrolamiento mediante Sistema RFID se ejecuta en todas las aduanas a nivel nacional en los predios de transportistas autorizados, navieras, entre otros, lo anterior previa solicitud realizada a la aduana de su elección, este procedimiento es totalmente gratuito.

La instalación de las tarjetas RFID no tiene ningún costo se realiza mediante el mecanismo de enrolamiento que se inició en su primera fase en el mes de julio de 2019 y continuo en su segunda fase en el mes de marzo del presente año, en el caso de los transportistas que se sometieron al proceso no deben retirar la etiqueta una vez colocada y notificar daños o incidentes en la tarjeta, concluyo el Director Nacional de Operaciones Aduaneras Marco Tulio Abadie.