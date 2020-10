Transportistas de carga suspenden paro

El presidente de la Asociación de Transportistas de Petróleo del Norte (Atrapeno) Edgardo Menéndez, informó hoy que “hemos decidido suspender el paro de labores programado para este día, luego de una conversación sostenida con la titular del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Piubany Williams.

Los transportistas exigen a navieras que les autoricen el 50% del acarreo de carga centroamericana desde el territorio nacional hacia otros países de la región, pues consideran que “es algo justo”.

Menéndez afirmó que “a eso de las 9:00 de la noche nos llamó la comisionada Piubany Williams y nos dijo que van a sostener una reunión con las navieras para resolver la situación del transporte de carga”, señaló.

Jueves“Me pidió que le diéramos un compás de espera hasta el jueves y lo vamos a hacer, pues uno no puede ser intransigente pero es innegociable el 50% que nos toca en el traslado de mercaderías”, agregó el dirigente.

“En caso de no encontrar una solución a la problemática, el bloqueo a los transportistas, guatemaltecos, nicaragüenses y salvadoreños lo ejecutaremos el viernes, una cosa es clara sino nos dan el 50% vamos al paro”, insistió el diputado nacionalista.

“Las carreteras y puertos hondureños se han construido con nuestros impuestos y no con los tributos de salvadoreños, nicaragüenses y guatemaltecos, es dinero del pueblo hondureño y no vamos a permitir que nos atropellen nuestros derechos por caprichos de estas navieras”, subrayó.

“Las navieras son las que están incumpliendo el convenio, pero el Estado debe poner orden y aquí de lo que se trata es de sobrevivencia, porque hay muchas empresas de transporte ya quebradas, aquí no estamos hablando mentiras ni disparates”, enfatizó.

Dato• Transportar 50% de carga centroamericana demanda Atrapeno