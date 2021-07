Unas elecciones limpias y transparentes crearán condiciones de bienestar para el país

El miembro del Colegio Hondureño de Economistas (CHE) en la zona noroccidental, Rafael Delgado, manifestó que unas elecciones generales limpias y transparentes crearán bienestar para el desarrollo económico, social y político del país.Quedan cuatro meses para el desarrollo de las elecciones generales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se encuentra en la construcción de todo el andamiaje para el desarrollo de las mismas.“Nosotros creemos que unas elecciones limpias, elecciones justas crean las condiciones para el bienestar, para el desarrollo económico y para el progreso del país”, manifestó Delgado.“Si no logramos aprovechar esta última oportunidad de crear un marco de consensos, de cohesión social a través de las elecciones generales, estaremos condenados a empeorar la situación económica del país, a crear más incertidumbre, más confrontación que de nada contribuye al bienestar económico del país”, señaló.AccionesEn ese sentido, el economista consideró que todos los actores involucrados deben comprometerse con Honduras para garantizar que los próximos comicios sean de altura.“Nosotros como Colegio Hondureño de Economistas consideramos que hay una serie de tareas que las autoridades electorales deben de emprender, en primer lugar se deben de aprobar el presupuesto para las elecciones, se debe de crear un mecanismos efectivo que aleje toda sombra de fraude en el registro y transmisión de los resultados electorales”, exhortó.“Los partidos políticos deben de enviar a las mejores personas a las mesas receptoras para que ahí se haga un escrutinio justo de los votos, que no tergiversen la voluntad popular, que se respete el voto del ciudadano y que las actas de cierre sean el reflejo fidedigno de la voluntad de la gente”, indicó.“Si no se están emprendiendo esas tareas, si no se garantiza nada de eso, estaremos creando el germen para más convulsión social, para más polarización y para descartar toda posibilidad de progreso y bienestar económico en el país para los próximos años”, finalizó.Dato-El 28 de noviembre se celebran las elecciones generales