Vecinos de Villanueva agradecen al presidente Hernández por ayuda humanitaria y afirman que no están solos

Con alegría y agradecimiento recibieron hoy los vecinos del barrio Tres Reyes de Villanueva (Cortés) los paquetes Vida Mejor que les entregó el presidente Juan Orlando Hernández como parte de la Operación No Están Solos, que tiene como objetivo ayudar a las familias afectadas por la pandemia de covid-19 y las tormentas Eta y Iota.

El mandatario visitó casa por casa a los vecinos del barrio Tres Reyes durante la entrega de la ayuda humanitaria y dialogó con ellos sobre la situación que viven.

Le agradecemos a Dios y a usted, presidente Hernández, por esta ayuda es la primera vez que recibimos una ayuda y agradecemos también a sus colaboradores por este gran programa., dijo Juana Centeno, de 45 años, quien junto con su esposo, Javier Guzmán, hizo una oración con el mandatario para que este programa siga ayudando a las familias afectadas.

Tuvimos el privilegio de orar por el presidente Hernández, por su familia y por nuestro país., indicó Centeno.

Consideró que el kit humanitario llega en el momento más preciso. y me siento emocionada, porque el presidente Hernández entró a nuestra humilde casa y eso ha sido una gran bendición como familia..

Recordó que por culpa de las tormentas Eta y Iota perdieron todas sus pertenencias, pero dijo que confía en que nos recuperaremos..

Javier Guzmán, esposo de Centeno, dijo que constató con sus propios ojos que la Operación No Están Solos va dirigida a todos los hondureños y no a un sector privilegiado o de algún color político..Hemos visto un orden y han verificado qué familias han sido afectadas y eso nos gusta porque se nota que están atendiendo a las familias afectadas y sin ver el color político.

Aquí no nos han venido a decir de qué color político somos han sido parejos y han trabajado en orden, eso lo reconocemos., apuntó Guzmán.

Gerson Murillo, quien tiene seis años de vivir en el barrio Tres Reyes, relató que vivió una amarga experiencia por las inundaciones causadas por las tormentas, ya que tuvo que evacuar su hogar, dejándolo todo.

Fue un duro momento y uno se quebranta, porque a uno las cosas le cuestan, pero vamos a seguir adelante con esta ayuda es un nuevo comienzo, es un apoyo grande el que sentimos, sentimos esperanza de que no estamos solos., aseveró.

Nos da esperanza que el Gobierno de la República tenga este tipo de programas. Hablar con el presidente Hernández directamente en mi casa fue muy agradable, él es muy campechano y abierto para escuchar nuestras necesidades., agregó Murillo.

Sandra Vargas, también vecina del barrio Tres Reyes, dijo que me sentí sorprendida al ver al presidente Hernández. y aseguró que la Operación No Están Solos es real y le han hecho una mala propaganda este programa es real y es una ayuda que realmente no la esperábamos..

Siento una sensación de alegría y me siento bendecida, porque en estos momentos cualquier cosa que llegue es muy bien recibida., explicó.

*Acciones inmediatas*

La Operación No Están Solos requiere acciones institucionales coordinadas e inmediatas para dar respuesta humanitaria a las familias afectadas por el impacto de Eta y Iota.

Con esta operación nacional No Están Solos se beneficiarán 400.000 personas a través de la entrega de 60.000 paquetes de ayuda humanitaria a familias que perdieron sus pertenencias por los fenómenos Eta y Iota en las distintas zonas del país que fueron afectadas.

La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis) a través de la Subsecretaría de Gestión del Programa Vida Mejor desde la Plataforma Vida Mejor coordinan acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad en el país.