Ya está estructurado un plan para la distribución de alimentos

El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), Gabriel Rubí, informó que ya tienen estructurado un plan para la distribución de alimentos a unas 800,000 familias, es decir, 3,2 millones de hondureños a nivel nacional.Esta actividad se llevará a cabo a partir del próximo miércoles, en el marco de la emergencia que atraviesa el país por el Covid-19.El Gobierno de la República decretó toque de queda absoluto a nivel nacional, en ese sentido las personas no pueden salir de sus casas.

Un gran equipo de voluntarios trabajará en la distribución de productos básicos de subsistencia que garantizará la alimentación de las familias.“Ya está estructurado un proceso para la distribución de alimentos, estamos hablando de que vamos a atender a 3.2 millones de hondureños de manera directa, a través de una Fuerza de Tarea en la que vamos a estar involucrados todos”, dijo.Se contará con la participación “del Gobierno, las iglesias, la sociedad civil, la empresa privada, pero también patronatos y todos los dirigentes que nos puedan dar un liderazgo social para que podamos llegar adonde queremos llegar, pensando en la gente de escasos recurso”, explicó.Añadió que “también se continúa con el abastecimiento de pulperías, mercaditos y con el apoyo de la gran industria y los distribuidores, hacemos que los mercados estén abastecidos”.Recordó que se mantienen habilitados los supermercados, farmacias y otro tipo de alimentos que puedan entregarse en sus casas, no hay justificación para que las personas tengan que salir de sus hogares.PreocupaciónEste lunes se aglomeró una gran cantidad de personas en las afueras del mercado Zonal Belén de Comayagüela, eso es lo que se quiere evitar para prevenir la propagación del Covid-19.“Vimos una masiva circulación de comerciantes y ciudadanos que todavía no han visto la gravedad de esta situación, si sigue la indisciplina y la desobediencia lo que nos espera es una catástrofe igual a la que ha vivido Italia y la que ha vivido España”, advirtió.“Italia, un país del primer mundo reporta 5,476 muertes, más de 50,000 contagiados, España ya contabiliza más de 2,200 personas fallecidas y más de 33,000 enfermos por Covid-19”, indicó.Expresó que esa situación la están atravesando porque sus ciudadanos no acataron las órdenes de aislamiento, por lo que espera que los hondureños si las acaten y eviten esta situación.LlamadoEs conocido por toda la población que el llamado de Sinager y el Gobierno de la República ha sido que los hondureños no salgan de sus casas, ya que es la única medida para evitar ser contagiado por esta enfermedad.“Esta enfermedad no es un juego, es una realidad que hay que vivirla y hay que sentirla”, destacó.Por esa razón el llamado fue oportuno a que “se deben quedar en casa, se han girado instrucciones precisas y estrictas para establecer controles desde la Secretaría de Seguridad para que procedan de forma rigurosa, conforme a la ley, contra aquellos que atentan contra su propia vida y la de sus familias”.“Por favor quédese en casa, mantenga la distancia con el resto de los ciudadanos, utilice agua y jabón y lávese las manos frecuentemente, si no tiene agua utilice gel antibacterial que también ya está siendo distribuido por todo el país”, mencionó.“Este es el momento que debemos unirnos, debemos ser disciplinados y no vaya a ser que mañana usted esté lamentando la muerte de alguna de las personas que usted tiene a su alrededor”, advirtió.Concluyó diciendo “que Dios bendiga a Honduras y nos dé el talento para seguir esta situación tan difícil que nos encontramos, ahorita solo es la brisa del gran huracán que tendremos en los próximos días”.

Dato-A partir del próximo miércoles inicia la entrega de alimentos básicos a más de 3.2 millones de hondureños.