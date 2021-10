Yo si peleo, pero por Honduras con muchas propuestas y mucho trabajo expresó candidato a la presidencia Nasry Asfura

“No me pongan a pelear con los otros candidatos, yo no hago eso yo uso mi tiempo y lo invierto en trabajar, eso he aprendido en mi vida, a trabajar, solo trabajando se logra sacar adelante la vida de las personas”.Así concluyó Papi a la Orden su agenda política en el Feriado Morazánico.Si usted no trabaja, no espere que otros lo hagan por usted, así que en vez de estar peleando aprovechen el tiempo para construir un mejor país –prosiguió Papi, quien estuvo el fin de semana en Lempira, Intibucá y Comayagua.“Cuando sea Presidente invito a los otros candidatos que vengan y se unan a trabajar conmigo por Honduras, entre todos unidos podemos”, señaló este domingo en San Jerónimo, Comayagua. ¿Quieren verme peleando? –preguntó Papi–. Pues me van a ver, pero con los burros puestos y con mis manos en el campo, atendiendo las necesidades de la gente, para eso nos eligen, voy a pelear por ser un servidor, un facilitador, un administrador y un buen ejecutor para que cada alcalde del país.

ALCALDES A TRABAJARPapi señaló que trabajará con los 298 alcaldes sin importar el color político y les dará el apoyo suficiente para llevar hasta sus municipios, aldeas y caseríos todos los beneficios de la descentralización.Mi plan de gobierno está basado en lo que ustedes necesitan: trabajo, salud, educación, infraestructura, y transparencia, eso es lo que me han pedido y es lo que van a tener.Agregó que “Aquí están todos mis compañeros alcaldes, candidatos y candidatas a diputados el alcalde es la persona que debe resolver todos los problemas y darle calidad de vida a los pobladores de su municipio, y yo los voy a apoyar”.En ese sentido, Papi continuó diciendo: “El papá gobierno no puede seguir resolviendo todos los problemas, debemos ser todos los alcaldes, así que a los candidatos les digo deben trabajar fuerte y en el campo como lo he hecho yo”.Papi también mandó un aviso de cómo será su gobierno: “Quien no trabaje conmigo al mismo ritmo, corte de chaleco”.

A FAVOR DE LA VIDAPapi aprovechó su visita a San Jerónimo para reiterar su defensa a favor de la vida y en contra del aborto.Qué belleza ver las familias, ver las madres con sus hijos, qué cosa tan bella es la creación de Dios, gracias por estar aquí hoy, a todos ustedes. La familia –siguió diciendo–, es el regalo más bello que Dios nos pudo dar, hay que cuidarlos y enseñarles valores para crear grandes hombres y mujeres de bien para Honduras.Papi se mostró emocionado cuando dijo que “es impresionante ver tantas personas aquí en San Jerónimo Comayagua, no me alcanza la vista para saber cuántos estamos aquí reunidos hoy, esta es la encuesta que mido yo”.“Sí, ya sé que los números nos favorecen, pero aquí veo la realidad y ustedes son la encuesta, el voto que recibiremos el 28 de noviembre, y yo se los devolveré con mucho trabajo y dedicación, ese es mi compromiso”, continuó diciendo.

SOY DIFERENTE POR MUCHAS RAZONESEl candidato presidencial del Partido Nacional reveló que ha recorrido más de 40 mil kilómetros por todo el país, recibiendo el cariño y escuchando las necesidades de Honduras.Soy diferente porque yo no me vengo a servir de Honduras, yo vengo a servir a los hondureños, soy diferente porque no estoy metido en una oficina sino que ando en el campo, ni hablo con palabras sofisticadas, soy sencillo para decir la verdad –señaló.Añadió que “soy diferente porque cuando yo doy un abrazo, papito, es de verdad, cuando yo estrecho mi mano, papito y mamita, es de verdad, no me lleno de promesas vacías, yo lo que digo lo cumplo y le doy mi amor y oído a quienes me vienen a exponer lo que necesitan”.También dijo que es diferente porque ama a Honduras y a su gente, y no al bolsillo o al poder.

CUIDEMOS LOS VOTOSTenemos que cuidar los votos en las mesas como siempre lo hemos hecho, somos disciplinados, trabajadores, la democracia está en nuestras manos, el 28 de Noviembre a levantarse temprano y a votar, a hacer una fiesta electoral de ese día, con paz y armonía –pidió Papi.Papi concluyó diciendo que “Ojalá y el Consejo Nacional Electoral haya escogido buenas empresas que hagan las elecciones, y que nos regalen paz y no caos a Honduras”.Y se despidió de San Jerónimo diciendo: “Viva mi gente linda de Comayagua, vivan los hondureños, y lo más lindo… ¡Que viva Honduras!



3 FRASES EN SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA

1. “Ojalá que el Consejo Nacional Electoral (CNE), haya escogido una buena empresa para que el día de las elecciones sea una fiesta cívica”.2. “¿Qué es la descentralización? Significa trabajar hombro a hombro con los 298 alcaldes, sin importar el color político, para llevar desarrollo y bienestar”.3. “Esto no se trata de un solo partido, sacar adelante a Honduras es un asunto de todos los hondureños. No es con insultos ni señalamientos a los demás, es con trabajo. Yo no les voy a fallar, sé qué es lo que se tiene que hacer”.