Zonas de Empleo pueden generar trabajo para más de 450.000 desempleados que hay en Honduras

El presidente Juan Orlando Hernández afirmó hoy que son 450.000 hondureños los que necesitan un puesto de trabajo y, por lo tanto, consideró las Zonas de Empleo como una importante opción que puede ayudar a generar las plazas que tanto se necesitan para fortalecer la economía del país.

Hernández se refirió al tema durante una conferencia de prensa realizada en Casa de Gobierno, donde informó sobre los resultados de su gira de la semana pasada por Alemania, Israel y España.

El gobernante, ante una consulta de un medio de comunicación, afirmó que “hay gente que se opone al tema de las Zonas de Empleo y eso es algo normal.

Y esas personas que tienen un criterio contrario pueden acudir ante la Corte Suprema de Justicia, pero ya se sabe que en esta instancia se ha dicho que son constitucionales..

Recordó el titular del Ejecutivo que ese tema de la presunta inconstitucionalidad ya pasó por dos Cortes Supremas diferentes, por dos presidentes y por dos Congresos Nacionales diferentes, y la institucionalidad se ha referido al tema de manera contundente, confirmando que las Zonas de Empleo son constitucionales.

En este momento, son más 450.000 personas las que necesitan empleos y por qué no podemos aprovechar las Zonas de Empleo para generar esos puestos de trabajo que tanto se necesitan en Honduras., dijo Hernández ante otra de las interrogantes de los medios de comunicación.

*La gran aspiración*

Hernández señaló que se ha podido determinar un patrón relacionado con las críticas que realizan algunos sectores a las Zonas de Empleo y todo apunta a la comodidad que viven los que abordan el esquema de manera adversa.

Generalmente, la gente que tiene criterios adversos sobre las Zonas de Empleo es la que tiene empresas o habla desde la comodidad de su empleo entonces, desde esa instancia es fácil referirse al respecto., afirmó el presidente Hernández y reiteró que diversos países han sacado muchas ventajas con ese esquema.

Según el mandatario, se hace necesario que en Honduras se cuente con una mentalidad abierta para valorar todo lo que tiene que ver con generación de empleos para los que en este momentos los están necesitando..¿Por qué no podemos aspirar a tener zonas generadoras de empleo como sucedió ya en Corea, en Singapur, en el mismo Estados Unidos?”, se preguntó Hernández.

Expuso que esas serían zonas que generen los puestos de trabajo que tanto necesita el país, luego de los problemas generados por la pandemia y los tormentas tropicales Eta y Iota.

Recordó que en su momento el tema de las maquilas fue también criticado cuando empezó en Honduras, pero hoy generan casi 200.000 empleos, y señaló que el único problema del sector fue que no se preocupó por el tema de vivienda, el Seguro Social, la educación de los colaboradores, y que ahora son aspectos que sí se contempla en las zonas de empleo.

¿Por qué no podemos tener aquí en Honduras ese tipo de propuestas que vienen a generar muchos beneficios a los colaboradores o trabajadores?

Las Zonas de Empleo son altamente generadoras de puestos de trabajo y, si no, veamos el ejemplo de Singapur en los últimos años con este tipo de esquemas., refirió el titular del Ejecutivo.

*Innovadores, transformadores y osados*

Hernández también puso como ejemplo proyectos importantes del país que hoy se pueden considerar como exitosos en su actual Administración, los que se realizaron porque no se prestó mucha atención a las críticas que hacían algunos sectores.

A mí me dijeron que el Centro Cívico no iba a funcionar, pero allí está como uno de los proyectos más transparentes que se ha trabajado luego decían que por qué metíamos o trabajábamos para mejorar Puerto Cortés, si no tenía arreglo, y hoy es de los mejores puertos de Centroamérica”, expuso Hernández.

Además, se preguntó qué hubiese pasado si en su momento escuchaba a los que se oponían que los militares realizaran operaciones de seguridad en el país, y hoy está ampliamente demostrado que su trabajo fue fundamental para alcanzar los mejores índices de seguridad en los últimos años.

Hernández reafirmó que “no se pueden obtener resultados diferentes si seguimos haciendo las cosas de la misma forma”.

Insistió en que los hondureños tienen que ser innovadores, transformadores y osados, todo dentro del marco de la Constitución, pero evidenciando que es necesario generar empleos para los hondureños, porque eso es lo que necesita la gente: tener ingresos en sus bolsillos.