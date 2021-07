A partir de agosto Honduras recibirá por mes casi un millón de vacunas contra la Covid-19

La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, manifestó este día que a partir del mes de agosto estarán ingresando de forma mensual casi un millón de vacunas contra el Covid-19 al país.

“A partir del mes de agosto este país va a tener una entrega de no menos de un millón mensual de vacunas, así es que prepárense y vamos vacunándonos todos los que podamos”, dijo Flores.

La funcionaria, detalló que para siete millones de hondureños que la Secretaría de Salud ha programado para vacunar, ya se tienen negociadas estas dosis.

De igual forma, se tienen negociaciones avanzadas para la adquisición de la vacuna pediátrica para menores te 12 años, una vez que haya sido autorizada por los científicos para su aplicación.

La titular de Salud, enfatizó que partir del mes de agosto todas las regiones sanitarias tienen garantizada la vacuna contra la Covid-19 para las mujeres embarazadas, por eso se habilitarán sitios especiales en cada lugar para su aplicación.

Asimismo, indicó que se ha avanzado con la inoculación en el turismo y en varios sectores, pero importa la población adulta, por lo que se quiere llegar al 100 por ciento de esos adultos, ya que existe un 30 por ciento de esa población que está en sus casas que no se ha vacunado y puede llegar a los hospitales.

“Quisiera reiterar este mensaje hay un 30 por ciento que está todavía en sus casas que por desinformación no ha llegado a vacunarse, ese 30 por ciento es necesario que acuda a inmunizarse, porque sino esas personas continuarán teniendo complicación alta en los hospitales y difícilmente se pueden curar de la Covid-19, ya que las personas mayores de 60 años tienen una o dos enfermedades de base y estos son los factores principales para que un paciente con este virus se complique y fallezca”, expresó Flores.

Añadió, que veces se tienen pacientes de 20 y 30 años en los hospitales y esto es tan difícil para la familia como para el sistema sanitario.

La atención diaria de un paciente cuesta 100 mil lempiras y hasta 500 mil cuando la persona está en una Unidad de Cuidados Intensivos(UCI).

Y es que “la Covid-19 no es una patología normal y el tratamiento que estamos asegurando es el Tocilizumab”, dijo Flores.

*Inversión en medicamentos *En la actualidad, el gobierno mediante la Secretaría de Salud ha realizado una inversión de más de 327 millones de lempiras solo en Tocilizumab, que es un antinflamatorio y el costo de este medicamento oscila entre 24 mil lempiras.

Por eso se debe reinvertir el papel y todos estos jóvenes que andan en la calle sin cuidados con esa alegría lleven a sus abuelitos o abuelitas a vacunar para no tener ocupaciones hospitalarias altas.

Ya que si se revisan las edades de la ocupación hospitalaria, está entre 50 en adelante y también hay jóvenes, pero son pocos, por eso es necesario que las personas que no han acudido a vacunarse lo hagan en estos 15 días.

*Se tiene disponibilidad de vacunas*Por su parte, la representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Honduras, Piedad Huerta, enfatizó que se tienen las vacunas en el país, por lo que es importante que la población mayor de 35 años acuda al Vacunatón que se realizará este próximo sábado y domingo, en el Distrito Central y que posteriormente se va desarrollar en otros departamentos.

“Es muy importante aprovechar los recursos, Honduras tiene un porcentaje de vacunas ya en el país, para más de un 20 por ciento de la población, y de acuerdo a los análisis que se hicieron vacunar a un 20 por ciento de la población disminuiría significativamente el número de muertes porque la primera intención de la vacunación es salvar vidas luego seguir protegiendo a la población de menor riesgo para ir abatiendo la pandemia”, expresó Huerta.

*Epicentro de la pandemia*Entretanto, la jefa de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud (UVS), Karla Pavón, explicó que en este momento el Distrito Central es el sector donde se registra el número de casos de la Covid-19, es por eso que se ha seleccionado esta estrategia de vacunar a las personas de 35 años y de esta forma ir reduciendo gradualmente la incidencia de la enfermedad.