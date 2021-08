A un costo de 100 millones de lempiras el HE habilitará una nuevo espacio para pacientes con Covid-19

A un costo de más de 100 millones de lempiras el Hospital Escuela (HE) habilitará en el cuarto piso una nueva sala con 50 cupos más para la atención de pacientes con Covid-19.

Se espera que esta área empiece a funcionar la próxima semana y contará con 50 camas debidamente equipadas con su oxígeno, bombas de infusión, monitores, mascarillas de reservorio, ventiladores de ser necesarios y los insumos que requieren para la atención de pacientes moderados y graves.

El subdirector del centro asistencial, Franklin Gómez, manifestó que “esta inversión es grande y tiene que ser sostenida mensualmente, la inversión oscilará en unos 100 millones de lempiras para mantener en funcionamiento esta sala con personal nuevo”.

“Es una readecuación la que hacemos al interior del hospital en algunas otras áreas que no son Covid-19, y también utilizar el hospital modular y así poder ir aperturando espacios”, acotó Gómez.

El funcionario, detalló que el manejo de esta área ocupa una inversión importante tanto en recursos humanos, como en gases, medicamentos, insumos médicos, ropa de cama, “por eso le decimos a la población esto es muy delicado evite usted llegar a estas instancias, utilice las medidas de bioseguridad”.

No obstante, explicó que las vacunas ofrecen casi un 90 por ciento de protección contra esta enfermedad, pero ese porcentaje es mínimo y aunque una persona se haya vacunado si no se cuida puede contraer el Covid-19.

*Salas habilitadas*El Hospital Escuela cuenta con nueve salas habilitadas para la atención de pacientes con Covid-19 y con esta ya sumarían 10, se inició con la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), el Domo, una sala de pediatría, de ginecología, el tercer piso, las tres Clíper: del Sitio, Las Crucitas y Hato de Enmedio entre otras con lo que se estaría llegando a atender unos 250 pacientes.