Atención temprana a pacientes y contención del virus han evitado colapso de hospitales

El Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández rindió hoy un informe detallado de las labores de atención y contención realizadas ante la pandemia de covid-19, entre las que sobresalen los exitosos resultados de los centros de triaje y las Brigadas Médicas, así como la ampliación de capacidades en los hospitales del país.

En una reunión virtual efectuada por medio de la plataforma Zoom y transmitida por TNH Canal 8, Hernández y funcionarios del Gobierno expusieron los avances logrados en la contención de la pandemia provocada por el coronavirus, que produce la enfermedad covid-19.

En la conferencia participaron el canciller y comisionado especial para Atención de la Pandemia, Lisandro Rosales la encargada de Atención a la Pandemia en Francisco Morazán, Yolany Batres el viceministro de Salud Roberto Cosenza el presidente de la Agencia de Regulación Sanitaria y coordinador de las Brigadas Médicas, Francis Contreras, y el ministro de Gobernación, Leonel Ayala.

El mandatario dijo que “ha sido muy impredecible la forma en que el virus ha afectado diferentes países vemos cómo grandes potencias aún no logran controlarlo, otros que sí, que ya han salido adelante, y otros que lo controlan, pero tienen que retroceder por los rebrotes”.

Sin embargo, dijo que “hay una esperanza, una luz al final del camino, en el que se dice que en los próximos meses ya Estados Unidos tendrá una vacuna, que está en periodo de prueba en este momento, y hay muy buenas expectativas”.

Trabajo sin descanso

Pero, mientras tanto, advirtió Hernández, “tenemos que trabajar sin descanso en esta tan terrible tragedia que nos tocó como generación vivir”.

Añadió que “nadie esperaba este virus, y menos nunca nadie esperaba que fuera tan contagioso y mortal, tanto que, como lo mencioné anteriormente, ha puesto en situaciones muy complicadas a los sistemas de salud más avanzados del mundo”.

Reconoció que “Honduras no es la excepción. No es de desconocimiento de nadie que nuestro sistema de salud viene adoleciendo de hace mucho tiempo de atención, y cuando me refiero a tiempo, no son 10 años, no son 15, ni 20, ni 30, hablo de siglos”.

“Durante nuestra gestión hemos hecho muchos esfuerzos encaminados a transformar el sistema se han abierto diferentes centros de salud en el interior del país, se han reacondicionado otros, así como también se han mejorado y modernizado muchas de las diferentes salas de los grandes hospitales”, dijo el gobernante.

Atención para salvar vidas

El canciller y comisionado para Atención de la Pandemia, Lisandro Rosales, recordó que los expertos advirtieron que “la pandemia iba a dar una serie de problemas en el sistema de salud, pero hemos actuado, buscando salvar vidas, y se han tomado decisiones importantes”.

Eso obligó a mejorar las estructuras hospitalarias, además de incorporar algunos centros como el Polideportivo de la UNAH y otros en distintas regiones del país, para atender con dignidad a los hondureños, y una gran prueba de ello son los centros de triaje que se han instalado últimamente en Francisco Morazán para evitar el colapso de los hospitales, indicó.

Rosales recordó que hasta hoy “en Honduras se confirman 30,867 casos postigos por coronavirus, de un total de 75,612 pruebas efectuadas. Los decesos son 835, con los que la tasa de letalidad es de 2.70 %. Las recuperaciones son 3.420 para una tasa de 11.07 %”.

El éxito de los triajes

La encargada de Atención a la Pandemia en Francisco Morazán y exministra de Salud, Yolany Batres, informó que en los centros de triaje “hasta la fecha son 12.266 las atenciones efectuadas a los hondureños y que han permitido detectar 2.708 positivos por coronavirus”.

Señaló que desde que se puso en marcha la modalidad de triajes, el 20 de junio pasado con el Infop como primer centro, hasta el último ubicado en el Centro Cívico Gubernamental, se han realizado 6,164 pruebas de covid-19 “y con esto hemos evitado que todas esas personas acudan a los centros hospitalarios”.

Batres destacó que, en una reunión con directores de diversos hospitales, se conoció que “estos reconocen la labor en los triajes, porque han sentido que ha bajado la carga de asistencia y han podido atender otras emergencias y patologías en el pueblo hondureño”.

6.529 tratamientos Maíz entregados

El coordinador de las Brigadas Médicas, Francis Contreras, destacó que hasta ayer, cuando se cumplió un mes de labores por parte de esos equipos en diferentes barrios y colonias del Distrito Central, “se ha atendido a más de 170.000 personas con 37.682 visitas efectuadas”.

“Solo por medio de los equipos médicos en barrios y colonias se han entregado 6.529 tratamientos Maíz, con los que se ha evitado que ese número de personas lleguen a los diferentes centros hospitalarios del país.Hemos llegado a más de 170 colonias y el logro es significativo”, expuso Contreras.

Explicó que a la gran iniciativa de montar los centros de triaje para descongestionar los hospitales hay que “agregar el trabajo de las brigadas para buscar al paciente en los barrios y colonias, atenderlo en la puerta de su casa, efectuar la atención de manera oportuna para evitar que las personas salgan, y diagnosticar, entregar tratamiento en la fase inicial de la enfermedad por covid-19”.

Fuerza Honduras

El secretario de Gobernación, Justicia y Descentralización. Leonel Ayala, confirmó que el Congreso Nacional ya aprobó el decreto que da vida al Programa Fuerza Honduras, que es una iniciativa del presidente Hernández.

Este programa, explicó, “permitirá que las alcaldías en todo el país reciban una transferencia de 250 millones de lempiras para los 298 municipios de parte del Gobierno para conformar centros de triaje, centros de aislamiento y conformen brigadas médicas, para evitar la propagación del coronavirus”.

Agregó que también, por medio de Fuerza Honduras, “las municipalidades podrán utilizar el 45 % de las transferencias que realiza el Gobierno cada tres meses para sumarlo a los fondos que entregará el Gobierno, y con eso llegar a450 millones de lempiras para atender los problemas ocasionados por la pandemia, fortaleciendo el sistema de atención primario de la salud”.

Ayala dijo que igual “se contará con un fondo de 500 millones de lempiras, financiado por el BID, los que serán utilizados para fortalecer los hospitales del país en materia de infraestructura y en trabajo de conjunto por medio de los triajes, centros atención y aislamiento”.