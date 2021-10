Autoridades de Salud reportan una importante disminución de un 60% en las atenciones de pacientes con Covid-19

Autoridades de Salud reportan una importante disminución en de un 60 por ciento las atenciones y hospitalizaciones por Covid-19, esto gracias a las jornadas de vacunación que se han desarrollado a nivel nacional país.

La coordinadora del triaje del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), Evelin Bueso, manifestó que “las atenciones han bajado en un 60 por ciento, antes veíamos más de 200 pacientes al día y actualmente estamos viendo 80, es una disminución bastante grande”.

“Esperamos que esto continúe hacia la baja, sabemos que el tema de la vacunación realmente ha hecho efecto positivo y esperamos que esto siga así, queremos incitar a la población que todavía no se ha vacunado que acudan a vacunarse siempre tenemos ingresos pero muy bajos en sala de estabilización y las personas que se han complicado son las que no se han vacunado”, expresó Bueso.

Añadió, que en las últimas tres semanas se ha visto una disminución bastante significativa de pacientes que asisten a los triajes por atención médica por sospecha o positivos por Covid-19, también se ha presentado una baja de casos baste significativo en los hospitales.

Asimismo, reveló que están llegando personas bastante jóvenes a buscar atención médica que no tienen ninguna dosis de la vacuna y se están complicando un poquito, también expuso que son pocas personas que presentan síntomas graves y son las que tienen enfermedades de base y que no se han vacunado pero la mayoría está siendo manejada en casa y se encuentran estables.

*Llamado a vacunarse*Finalmente, la doctora Bueso, exteriorizó que la población que no está vacunada es la que debe asistir responsablemente, ya que se ha comprobado que la vacuna está evitando hospitalizaciones y muertes entonces la ciudadanía debe acudir a inmunizarse.

De igual manera, hizo un llamado a los padres de familia que tengan niños mayores de 12 años que acudan con sus hijos para que sean vacunados contra el Covid-19.