Casi 3 mil hondureños han nacido en manos de los paramédicos de la Unidad Médica de Emergencia UME de Copeco

Tegucigalpa. En testigos presenciales y actores materiales de un milagro se han convertido, tanto el personal de la Unidad Médica de Emergencia (UME) como sus ambulancias, porque ellos han logrado que 2,854 bebés abrieran sus ojos y que se les diera la bienvenida a la vida cuando paramédicos atendieron a sus madres en el trabajo de labor y parto.

Este el número de hondureños que, debido a las urgencias de sus madres tuvieron alumbramiento en las ambulancias, siendo auxiliadas por los paramédicos de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión del Riesgo y Contingencias Nacionales (Copeco), cuando eran trasladadas a centros asistenciales del país.

Uno de estos casos es el vivido por el Técnico en Urgencias Médicas, Aaron Valle, quien ha atendido 28 partos a bordo de una de las ambulancias en la que está asignado, pero sólo uno de ellos fue el que lo impactó y que marcó su vida, porque no creyó que con su ayuda le salvaría la vida al pequeño.

Recibimos la llamada a las 6:00 de la mañana y llegamos a su casa 14 minutos después porque no dábamos con la dirección, en una colonia cercana a la Arturo Quezada, la madre en su primer parto a los 18 años ya estaba lista para dar a luz, explicó Valle.

Al llegar “le pido permiso a ella para revisarla y veo que está en alumbramiento, este parto no era igual que los otros, por el hecho que el bebé estaba dentro del saco amniótico, no está en expulsión. La joven puja un poco y sale completamente el producto en el saco”, detalló.

Explicó que, al abrir el saco, colocó al bebé en su mano y “era tan pequeño que me cabía en el guante, estaba moradito, le hice algunos masajes porque no escuchaba su respiración, pero a los pocos segundos la hermosa criatura soltó en llanto”.

“Si yo no hubiese hecho algo talvez el niño no estuviera, si me hubiese equivocado él no viviera” reflexiona, y a vez expresa que es la experiencia como Técnico en Urgencias Médicas que lo ha marcado porque “logré verlo en brazos de su madre hace algunos días”.

En un poco más de dos años de funcionamiento la UME y su personal calificado lograron la atención 2,854 partos, con lo que llevaron la alegría a igual cantidad de hogares en el país que les mantienen eterna gratitud.

Sin embargo, en este tiempo el recuento de acciones de esta unidad de Copeco no queda sólo en los partos, sino que, desde el día de su creación en agosto de 2017 hasta el último día de noviembre pasado, estos hombres y mujeres salvaron la vida de 79,209 hondureños a quienes atendieron durante turnos de 24 horas.

Estas atenciones se registraron en las tres principales ciudades del país, pero es San Pedro Sula la que se lleva el primer lugar porque se dieron 29,036 auxilios en Tegucigalpa hubo 28,167 cuidados y en La Ceiba se registraron 6,083.

Los restantes auxilios de emergencias, el personal de ambulancias de Copeco los realizó en los otros nueve departamentos donde se da la cobertura con sus servicios.

La principal causa de atenciones que registra el servicio de ambulancias de la UME en el país son los traumas por accidentes de tránsito, porque del total general de servicios prestados son 16,708 por este tipo de eventualidades.

Un poco abajo está el servicio prestado a personas que sufrían alguna enfermedad común, ya que se auxiliaron a 15,147 hondureños y a 12, 887 pacientes que sobrellevaban enfermedades crónicas.

Durante estos dos años de funcionamiento, la unidad atendió a 6,090 ciudadanos que por diversas razones sufrieron heridas con armas de fuego y 4,171 personas con heridas con arma blanca.

Asimismo, el personal de ambulancias socorrió a 8,089 mujeres embarazadas con alguna complicación y ejecutó el traslado intrahospitalario de 5,544 pacientes.

Este personal de Copeco realiza diariamente entre 120 a 150 asistencias de diversas índoles, desde primeros auxilios, atención de partos y trasladados de emergencia, entre otros, en los 12 departamentos en los que se tiene cobertura.

Antes del 2017 en Honduras, el 75 por ciento de los pacientes eran trasladados a los centros asistenciales en vehículos particulares y sólo el restante 25 por ciento en vehículos de emergencia.

Sin embargo, a partir de la creación de la UME en agosto del 2017, la estadística cambió porque hoy el 85 por ciento de los pacientes son trasladados en vehículos de emergencia.