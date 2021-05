Como una esperanza de vida adultos mayores de 75 años reciben su primera dosis de vacuna contra la Covid-19

Con mucha satisfacción y esperanza de vida los adultos mayores de 75 años de San Pedro Sula, recibieron este día la primera dosis de la vacuna contra la Covid por el viceministro de Salud y coordinador de la pandemia del Covid-19 en la zona norte, Roberto Cosenza.

Desde tempranas horas de la mañana los abuelitos se avocaron a las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), donde autoridades de Salud habilitaron el primer centro de vacunación en automóviles de Honduras para inmunizar a las personas contra el Covid-19.

Una de las pacientes vacunadas contra el Covid-19, manifestó que “desde marzo de 2020 no salgo de mi casa y esta vacuna representa un beneficio y un alivio, más ahora como está la pandemia ya que la enfermedad va progresando”.

Entretanto, otra paciente beneficiada con la primera dosis contra el Covid-19, expresó que “esta vacuna significa una gran alegría ya que tenemos la primera protección, en el nombre de Dios que todo salga bien, no le tengo miedo a la vacuna tengo la fe en Dios que todo va a salir bien”.

“Para mí significa una responsabilidad grande aplicarme la vacuna contra el Covid-19 dejaría de contaminar a los demás, estoy sano pero cumplo con el deber de lo que es la bioseguridad para tranquilidad de toda la población, me siento alegre porque ya se está aplicando la vacuna solo debemos tener paciencia ahora estamos en camino a muchas cosas buenas”, dijo otro de los inmunizados.

La jefa de la Región Metropolitana de Salud, Lesbia Villatoro, expresó que “estamos este día dando por iniciada esta nueva estrategia de vacunación que es la auto-vacunación para apoyar a aquellos adultos mayores que tienen dificultades para movilizarse y se busca que tengan mejores condiciones y proteger su salud, el objetivo es que reciban la vacuna en su vehículo y eviten hacer fila y no se expongan al Covid-19”.

*Personas a vacunar mayores de 75 años*Por su parte, el viceministro de Salud, Roberto Cosenza, enfatizó “se tienen datos según el Instituto Nacional de Estadística (INE), que en el departamento de Cortés se van vacunar a más de 15 mil personas mayores de 75 años, sin embargo, el día de hoy aquí en San Pedro Sula se están inmunizando a las personas que nacieron en 1946 que tienen actualmente 75 años”.

El funcionario, añadió que se ha extendido los horarios de vacunación hasta las cinco de la tarde y mañana en Puerto Cortés en la Base Naval se van a vacunar a las personas que nacieron en 1946,1945, 1944 y 1943, también se tiene el establecimiento peatonal para quienes no pueden acudir en vehículo.

“Si nos toca vacunar de dos mil a tres mil personas diariamente se van a inmunizar, los abuelitos de 75 años están acudiendo masivamente y a todos les vamos a brindar este servicio de vacuna que se requiere”, expresó Cosenza.

Agregó, que en cuanto ingresen más vacunas serán aplicadas a la población, por lo que se van a habilitar más auto-servicios de vacunación en las demás universidades para brindar una respuesta oportuna.