Con feria educativa conmemoran el Día de la Esclerosis Múltiple

Con feria educativa orientada a generar conciencia sobre la esclerosis múltiple en el hospital Mario Catarino Rivas conmemoraron el día de esta enfermedad y es que este es un momento oportuno para sensibilizar a las personas.

La esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso que afecta al cerebro y la médula espinal, lesiona la vaina de mielina, el material que rodea y protege las células nerviosas.

Entre los primeros signos de la esclerosis múltiple se encuentran los siguientes: problemas en la vista, cosquilleo, dolor y espasmos, debilidad o fatiga, problemas de equilibrio o mareo.

Los afectados casi siempre muestran una sensación de entumecimiento u hormigueo, tensión alrededor de las articulaciones o la cadera, dolores o disminución de la sensibilidad de la piel, a veces estas molestias empiezan en la punta de los dedos y se extienden por los brazos y las piernas.

Es por ello que el departamento de neurología del hospital Mario Catarino Rivas en conjunto con la Fundación de Esclerosis Múltiple Amor (FEMA), realizó una jornada educativa con la finalidad de dar a conocer sobre la enfermedad sus síntomas y efectos.

Eunice Ramírez, especialista en neurología, detalló que la enfermedad afecta al sistema nervioso central, la parte cerebral y la médula, prevalece más en las mujeres que en los hombres, por lo que al primer síntoma deben de acudir de inmediato a un centro asistencial para ser evaluados.

Carol Bustillo, representante de la Fundación de Esclerosis Múltiple Amor (FEMA), especificó que llevan 12 años apoyando a los pacientes con la entrega de sillas de ruedas, muletas y talleres educativos.

“Nos hemos unidos a conmemorar este día ofreciéndoles un trifolio con la información necesaria de la enfermedad, gel, mascarilla para su cuidado personal para evitar el Covid-19#8243, dijo Bustillo.|

Por su parte, Rumilda Suarez, ama de casa con procedencia de Jutiapa, Atlántida a sus 49 años fue detectada con esclerosis múltiple, lleva tres años luchando con la enfermedad y relató que no es fácil convivir con este tipo de patología porque no tiene cura.

“No tengo palabras para describir lo que estoy pasando con esta enfermedad solo le pido a Dios que me siga teniendo con vida, he recibido una excelente atención en el hospital desde que me refirieron de una clínica privada, he logrado el acceso al medicamento que es lo que me mantiene de pie”.

*Datos*En el hospital se atienden de 45 a 50 pacientes los cual han evolucionado significativamente con sus tratamientos, las edades de los afectados oscila entre los 18 y los 35 años, en los últimos meses se ha detectado un incremento en casos nuevo de 1a 3 por mes, antes solo se presentaban de 2 a 3 casos al año.