Curva del COVID-19 registra dos descensos

El viceministro de Salud, Roberto Cosenza, destacó que la curva del COVID-19 ha registrado dos descensos en Cortés en tiempo real.

Hoy se cumplen seis meses desde que en marzo anterior, se registró el primer caso de COVID-19 en el país atribuído a una señora hondureña procedente de Europa.

Cosenza afirmó que “esta enfermedad llegó hace seis meses al país y nuestro llamado a la población es en el sentido que si bien es cierto estamos en una reapertura económica, esto no quiere decir que no estamos en una pandemia, porlo que aun el COVID-19 se encuentra en el país”.

“Se siguen registrando personas contagiadas y continúan muriendo a consecuencia de esa enfermedad de la cual se ha conocido bastante, pero no todo e incluso no se tiene un tratamiento preciso como para decir que con este medicamento vamos a curar el COVID-19”, aseguró.

“Tampoco tenemos una vacuna contra el coronavirus, la que posiblemente estaría ingresando al país en el segundo semestre del 2021, así que tenemos que seguir con todas las medidas de prevención que se han recomendado”, afirmó.Cosenza advirtió que “la próxima semana el transporte reanudará operaciones y de nosotros depende si queremos andar con los buses llenos de gente o tomar todas las medidas de bioseguridad para evitar contagios del COVID-19”. *Escenarios*“Cada semana que transcurre los escenarios son distintos, para el caso, en este momento en Cortés nosotros hemos tenido dos descensos en la curva epidemiológica en tiempo real y hay que recordar que somos el departamento que más ha estado informando casos, pero también hemos tomado un muestro completo de la pandemia”, destacó.“Desde un principio hemos impulsado una estrategia en los doce municipios que tiene el departamento para poder hacer las contenciones hospitalarias, para ello desplazamos las brigadas que iban de barrio en barrio buscando los casos sospechosos”, agregó.“Con las brigadas hacíamos las pruebas rápidas para tener una curva epidemiológica en tiempo real y por eso hemos visto un descenso en la curva, pero estamos frente a una enfermedad que nos sabemos cómo va a continuar el día de mañana”, según el coordinador de Atención del COVID-19 para la zona noroccidental del país.Recordó que “en la semana epidemiológica número 26 el departamento de Cortés presentó el pico más alto, de acuerdo a la curva que estamos llevando, es decir estamos hablando con datos estadísticos en tiempo real”. “En un principio, hacíamos unas 100 muestras diarias, de las cuales unas 65 eran positivas y 35 negativas, lo que demostraba que gran parte de la población tenía un porcentaje de infección bastante grande. Hoy en día, hacemos 100 muestras y nos están viniendo 70 negativas y 30 positivas, es decir que muchas personas lograron vencer el COVID-19”, finalizó.

*COVID-19 en Cortés*

(Sinager al 11 de septiembre)-20,768 casos-699 fallecidos-5,935 recuperados