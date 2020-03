El desarrollo del Covid-19 dependerá de la población hondureña

La pediatra infectóloga, Sara Eloisa Rivera, comentó hoy que pese a los modelos matemáticos que dan proyecciones de infección del coronavirus (Covid-19) en Honduras, el desarrollo de la enfermedad dependerá de la población mediante el acato de medidas preventivas.

En ese sentido destacó las disposiciones ejecutadas por el gobierno, la última se anunció ayer en donde se establece un toque de queda absoluto para el Distrito Central, La Ceiba y Choluteca por siete días, para el resto de país la medida es parcial.

Estoy totalmente (de acuerdo) con las medidas que se han tomado, lo que pasa es que siento que la población todavía no entiende por qué se están tomando estas acciones mi objetivo en este programa es venir a decirles o recalcar la importancia de quedarse en casa., comentó.

Agregó que hay muchas proyecciones o modelos matemáticos, que han visto en redes sociales, que en Honduras se van a infectar muchos miles de personas, no es algo que se está a un 100% seguro que va suceder..

Para hacer estas estimaciones comentó que se toman varios factores en consideración como: el periodo de incubación que es desde el momento que una persona se expone ante una infectada hasta que se presentan los síntomas.

Asimismo, en cuántos días se puede trasmitir la enfermedad a otros, cuántas personas en promedio pueden infectar una persona con el virus, entre otros aspectos.

Es una serie de factores para crear un modelo matemático pero resulta que no tenemos certeza de estas cifras sé que los datos asustan pero lo que va a pasar en Honduras depende de la población, estas medidas que ha tomado el Estado como el auto aislamiento, el objetivo es disminuir los casos., reconoció.

Hasta el mediodía de hoy martes, en el país se registran ocho casos de Covid-19, entre ellos hay una mujer en estado de gestión y un menor de ocho meses.

Desde que se confirmó la enfermedad, el gobierno ha presupuestado 640 millones de lempiras para compra de insumos y materiales, instalación de espacios de aislamiento y para la contratación de más personal médico.