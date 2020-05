En el hospital Mario Rivas tres pacientes superan con éxito el COVID-19

Con lágrimas en sus ojos, pero esta vez de felicidad y dando gracias al personal de Salud por sus atenciones y su pronta recuperación, hoy salieron de las salas de COVID, tres pacientes que estuvieron internos durante 22 días en el hospital Mario Catarino Rivas.

Tras su permanencia en el centro asistencial estas personas fueron dadas de alta por el personal hospitalario para continuar con el tratamiento médico en sus hogares.

La primera recuperación es una señora de 51 años que estuvo hospitalizada en la sala de COVID-19, durante 22 días su historial clínico indica que la paciente desde su ingreso presentó síntomas como: fiebre, tos y dificultad para respirar, agregado a esto, tiene una enfermedad de base (diabetes Mellitus) y recibe tratamiento para la insuficiencia renal, pero gracias a la atención oportuna por el personal de Sanitario se logró restablecer su salud.

“Estoy agradecida por la atención que me brindaron durante mi estadía en el hospital, cuando presenté los síntomas me asusté mucho ya que de inicio me hicieron el hisopado, para luego realizarme la prueba PCR dando positivo de COVID, me preocupe por mi enfermedad de base, en el transcurso de los días a medida que me cuidaban las enfermeras y los médicos con el trato humano y el tratamiento que brindaron todo salió bien, estoy a salvo gracias a lo que hicieron por mí”, expresó la paciente.

El segundo paciente que fue dado de alta es un hombre con 51 años, y quien a pesar de su corta estadía de ocho días en el centro asistencial también logró vencer el COVID-19.

“Recibí toda la asistencia médica necesaria sentía como si estuviera en una clínica privada, las atenciones fueron excelentes, valoré el trabajo de los médicos, enfermeras hasta de la persona que hace el traslado, pensé que nunca iba a salir de esta enfermedad, quiero decirles que es importante tomar en cuenta las medidas de prevención que el gobierno nos recuerda a diario esto no es un juego, agradezco la atención y bendigo la vida de los héroes vestidos de blanco que se encuentran en primera línea en el combate del COVID-19”, manifestó el paciente.

La otra persona sobreviviente de este virus es una fémina de 82 años quien estuvo hospitalizada durante seis días en la sala de COVID-19, recibiendo tratamiento desde su ingreso ya que presentaba : fiebre, tos seca y dificultad para respirar, de inmediato se le realizó la prueba de hisopado para luego confirmar mediante la prueba PCR dando positivo su diagnóstico, por lo que los médicos de inmediato procedieron a tratar la paciente con oxígeno, lográndose recuperarse de la enfermedad que afecta al mundo .

La beneficiaria de 82 años, dijo “pensé que no iba a sobrevivir a esta enfermedad por mi edad y mis complicaciones, sin embargo, el personal médico logró restablecer mi vida, estoy muy agradecida”.

Por su parte, Ana Lilian Osorio, médico internista del centro asistencial, detalló que los casos de los tres pacientes con edades de 82 y 51 años fueron delicados debido a las enfermedades de base que presentan por ser un grupo vulnerable, de inicio se les realizaron las pruebas, y al confirmar sus diagnósticos de inmediato junto con el equipo que trabaja en las salas de emergencia y hospitalización de COVID-19 a los pacientes se les brindó el tratamiento oportuno para salvaguardar sus vidas .

Como profesionales de la salud y quienes nos encontramos en la batalla de la primera línea es decir médicos generales, especialistas, enfermeras hasta la persona que se encarga del traslado del paciente quiero decirles que el esfuerzo es grande y victorioso porque son horas de trabajo extenuantes, usando un traje especial quiero agradecer por la labor que hacemos, con el único objetivo de salvaguardar las vidas de los usuarios”, enfatizó la galena.

Osorio indicó que estos pacientes a quienes se les dio el alta médica, lograron salir con éxito de su enfermedad y continuarán en sus hogares siguiendo las recomendaciones del personal de salud para su recuperación total.