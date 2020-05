En julio llegarán los siete hospitales móviles al país para atender pacientes de covid-19

El director ejecutivo de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn, anunció este miércoles que los siete hospitales móviles que están diseñados para atender la emergencia por coronavirus llegarán al país en el mes de julio próximo.

En el foro de La Entrevista de Canal 11, el titular de Invest-H explicó que los hospitales móviles no han llegado al país porque “se está retrasando la producción en Turquía y el transporte internacional está colapsado a nivel mundial, pero aun así estamos recibiendo algunos insumos que ya están entrando para el equipamiento de los hospitales”.

De acuerdo al informe de Invest-H, tres de los hospitales tendrán 91 camas cada uno para pacientes y estarán ubicados en Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choluteca.

Los otros cuatro hospitales tendrán 51 camas y serán distribuidos en el resto del país, de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Salud.

Los hospitales móviles “los estamos esperando entre la primera y segunda semana de julio”, indicó Bográn en el foro televisivo.

Explicó que los hospitales estaban previstos para las últimas semanas de este mes, pero “por problemas de producción en Turquía, porque allá también están en confinamiento de cuarentena de miércoles a domingo, se ha retrasado por un mes, como todos los insumos biomédicos se han retrasado a nivel mundial”.

Por lo tanto, “podemos asegurar que todo el Gobierno está comprometido con este esfuerzo de poner a operar estos siete hospitales tanto para la pandemia (de covid-19), como para el momento en que salgamos de esta crisis”, pues posteriormente serán integrados en la red de salud del país.

Demanda

Por otra parte, Bográn avisó que va a presentar una demanda judicial contra los funcionarios del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) Gabriela Castellanos y Odir Fernández por calumnias e injurias, a raíz de un informe de esa institución sobre las compras de emergencia realizadas por Invest-H.

El CNA señaló en ese informe una supuesta sobrevaloración, por parte de Invest-H, de más de 57,5 millones de lempiras en compras de mascarillas.

“Tengo un repudio total y es hacia las actuaciones o desempeño de los miembros de la dirección ejecutiva del CNA, en este caso de la directora ejecutiva y el jefe de investigación creo que ambos han fallado en el profesionalismo”, afirmó Bográn.

Advirtió que después de la pandemia Castellanos y Fernández “tendrán que responder a los tribunales, porque no se puede ir a la diestra y siniestra destruyendo reputaciones, vidas, familias, como si no hay consecuencias, y sí las habrán, y quiero recordarles a ellos que marquen mi palabra hoy porque mañana me van a ver”.

No renunciará

El funcionario afirmó que los señalamientos del CNA no lo llevarán a renunciar como titular de Invest-H.

“No voy a renunciar de mi cargo y voy a continuar al frente de esta postura, de esta posición, dignamente, como ciudadano responsable y comprometido con la salud del país”, resaltó Bográn.

Agregó que el presidente Juan Orlando Hernández “no me ha pedido retirarme del cargo. A diferencia de muchos otros funcionarios dentro de la administración pública, mi equipo de trabajo y yo somos gente de carrera administrativa. Tengo 14 años de estar dentro de esta institución, todos estamos comprometidos con Honduras, no con un partido político, ni con una institución en particular”.