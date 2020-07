En medio de la crisis económica y sanitaria: Presidente Hernández avizora esperanza para los hondureños con vacuna contra covid-19

El presidente Juan Orlando Hernández afirmó hoy que “hay esperanza” de que los hondureños reciban la futura vacuna contra la covid-19, como producto de las gestiones que el Gobierno se adelantó a hacer con organismos mundiales, pero advirtió que no hay que bajar la guardia ante la pandemia de esa enfermedad.

Mediante una conexión vía Zoom, transmitida por TNH Canal 8, Hernández explicó las acciones que el Gobierno está realizando para adquirir la vacuna y destacó que Honduras ya forma parte de los países que serán beneficiados, lo cual representa “buenas noticias”.

Honduras se adelantaHernández recordó que el Gobierno recientemente firmó una carta de interés con la Alianza para la Vacunación (Gavi) para tener acceso a la vacuna cuando ya esté disponible.

En este informe de avances para la adquisición de la vacuna participaron el comisionado para atender la pandemia, Lisandro Rosales la exsecretaria de Salud Yolany Batres, quien desde hace cuatro años es la representante de los países en vías de desarrollo ante la Gavi, y la jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Berenice Molina.El mandatario comentó que “el covid vino a cambiar el mundo” y que la gravedad de este virus nadie la pudo prevenir, ni las naciones más poderosas del mundo.

Añadió que las características de este virus son altamente peligrosas y contagiosas, entre otras.Señaló cómo en los primeros países afectados vuelven los rebrotes y se tienen que retomar las cuarentenas, cerrar nuevamente la economía.Impacto económico.

Hernández avizoró que las expectativas económicas se ven muy dramáticas y aseguró que “se prevé una recesión mundial de dimensiones graves”.Advirtió que “el horizonte aún no se ve claro” y que el retroceso que el país enfrenta en el tema económico es grave y “podríamos tener serios problemas”.

Pero, dijo, “la economía de todas formas la podemos recuperar con mucho trabajo y esfuerzo, pero la vida solo es una por eso siempre pondremos primero que todo la salud, la vida y los hondureños”. Apuntó que estas determinaciones no se toman a la ligera.

Gestión exitosa por vacunaHernández refirió que “el mundo lucha contra el covid y la búsqueda de la vacuna parece cada día estar más cerca”.

“Nosotros como Gobierno hemos hecho las gestiones para poder acceder a la vacuna cuando esta sea desarrollada y ya somos parte de una iniciativa muy importante, por la cual Honduras ha recibido premios en el pasado y también han reconocido que el país tiene un sistema de vacunación fuerte y robusto”, recalcó el mandatario.“Hace un tiempo enviamos una carta y ha sido aceptada”, reveló el presidente Hernández refiriéndose a la alianza Gavi.

Sin embargo, aseguró que “seguiremos buscando en el mundo entero donde se desarrollan todas estas probables vacunas y las posibilidades de acceso a estas”.

Honduras, ejemplo de éxito en vacunaciónEl comisionado para la pandemia y canciller de la República, Lisandro Rosales, expresó que “Honduras ha tenido claros ejemplos de éxito en el tema de vacunación un ejemplo es la polio, que prácticamente ha sido erradicada del país”.Informó que “ha instruido a las misiones diplomáticas en el mundo para que de inmediato se pongan en contacto con los centros de investigación que están desarrollando vacunas para que podamos nosotros ser parte de cualquier acción de vacunas contra el covid”.

La exministra de Salud Yolany Batres explicó que Honduras “tiene un programa exitoso de vacunación gratuita”.

Oportunidad para HondurasBatres explicó que “actualmente Gavi lidera el esfuerzo global para asegurar una respuesta global y efectiva, pero sobre todo justa, con el covid-19, y esa es la carta de interés que usted firmó, presidente, para formar parte de Covac, el mecanismo que garantizará que las vacunas lleguen a los países”.

Dijo que 165 países se sumaron a esta carta de interés, 75 de ellos son de finanzas altas y el resto de renta media a baja.

Batres dijo que “esta es una gran oportunidad porque Honduras va a garantizar que, una vez la vacuna esté certificada, llegará a Honduras y vamos a tener que sumarnos a lo que la Organización Mundial de la Salud diga”.

Plan de vacunaciónLa jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de la Secretaría de Salud, Berenice Molina, a quien el mandatario calificó de “campeona” en el tema, explicó que ya se llevan varios meses en el plan a nivel técnico y político para determinar cómo se va a acceder a la vacuna contra la covid-19, para que su introducción “sea exitosa”.

Aclaró que de momento “no hay una vacuna contra el covid-19 están en desarrollo 166 vacunas, 24 de ellas ya están en evaluación clínica y cinco de ellas en la fase final, que es la fase 3”.

Molina explicó que “hay esperanzas en el mundo porque ese desarrollo está acelerado desarrollar una vacuna tradicional ha costado de 7 a 20 años y esta nueva vacuna contra el covid-19 va de 12 a 18 meses”.

Criterios mundialesEn Honduras se trabaja en la planificación de qué personas serán objeto con prioridad de la vacunación, dijo la funcionaria.

La determinación está basada en recomendaciones mundiales y organismos reconocidos como OMS y OPS, entre otros, indicó.

“Las vacunas deben ser orientadas a esos grupos más vulnerables en una primera etapa y posteriormente se irá ampliando, pero dependerá de la capacidad de producción mundial de la vacuna y hasta que los países del mundo bajo la iniciativa logren cubrir al menos el 20 % de su población”, dijo la jefa del PAI.

Molina reiteró que “no es por política son criterios técnicos los que prevalecen para decidir los grupos a vacunar”.

Aún no se sabe si será una sola dosis, dijo la experta, pero destacó que no basta tener la vacuna “necesitamos asegurar esa cadena de frio en casi todos esos casi 1.700 centros de vacunación (que hay en el país) y además de la inducción y capacitación del personal que va a vacunar”.

Dijo que a nivel de la Secretaría de Salud se debe “desarrollar una estrategia de información y comunicación del esquema de vacunación”.

“Es un proceso intenso de planificación, donde se incorporarán diversas instituciones, entre ellas el Colegio Médico de Honduras, sociedad civil, la academia, entre otras instancias”, dijo Molina.

Responsabilidad de todosEl presidente Hernández, después de escuchar la exposición de Molina, dijo: “Quiero hacer un llamado a la población, que aquí nos tenemos que involucrar todos para robustecer y afinar el sistema logístico”.“Es un desafío en el que tenemos que colaborar todos”, insistió el mandatario, y destacó que “hay esperanza y eso es lo último que podemos perder”.“Hay opciones y estamos cerca”, manifestó el gobernante, y recordó a la población que mientras la vacuna no llegue el Gobierno seguirá trabajando en la implementación de centros de triajes y la compra de insumos, entre otras acciones para enfrentar la pandemia.

Recordó que a través del programa Fuerza Honduras se han destinado 450 millones de lempiras para los 298 municipios, para la masificación de centros de triaje, brigadas médicas y otras acciones, pero señaló que “no hay mejor medicina para esta enfermedad que la responsabilidad”.

El presidente de la República finalmente dijo que “esta enfermedad es mortal, no nos descuidemos, no bajemos los brazos”, y agradeció el esfuerzo que hace cada persona dentro y fuera del país para evitar el contagio.

“Recuerden que si nos cuidamos juntos avanzamos”, concluyó Hernández.