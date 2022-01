Esto es lo que debes saber de la flurona

La flurona no es un virus nuevo, significa que una persona puede infectarse con gripe y COVID-19 al mismo tiempo, esto responde a un concepto antiguo en la infectología, denominado coinfección, que implica la posibilidad de infectarse con dos microbios distintos a la vez.

La palabra Flurona proviene de la unión entre flu, gripe en inglés y rona, contracción del coronavirus, aunque no se trata de un nombre científico. De momento, no se ha demostrado que los pacientes que contrajeron esta doble infección hayan presentado un cuadro sintomático más grave.

¿UNA COINFECCIÓN ES ALGO INUSUAL?No, en las pandemias de gripe las coinfecciones bacterianas son una de las principales causas de mortalidad, pero se ha detectado que son menos comunes entre las personas que contraen el COVID-19, al punto que no se recomienda usar antibióticos para ese tipo de infección.

Cabe mencionar, que se ha detectado coinfecciones entre el SARS-CoV2 y otros virus respiratorios, como rinovirus, enterovirus, gripe y otros coronavirus del resfriado, de acuerdo con una publicación de The Lancet del 25 de marzo de 2020.

¿CÓMO PODEMOS PROTEGERNOS DE LA FLURONA?

Para limitar el riesgo de contraer la flurona, los especialistas recomiendan la vacuna contra la gripe y la COVID-19. Si bien el riesgo de contagio siempre es latente, con las inmunizaciones se mitiga el riesgo de contraer una enfermedad grave.

Así que no olvide vacunarse.