Gobierno concluye Ferias de la Salud 2019 con asistencia gratuita en Valle y Francisco Morazán

Tegucigalpa. Con gran éxito culminó la reciente gira del programa presidencial Ferias de la Salud para una Vida Mejor, la última de 2019, que abarcó 15 municipios de los departamentos de Valle y Francisco Morazán.

Miles de pobladores de la zona centro-sur fueron beneficiados con la asistencia médica gratuita que ofrece el Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, en especial para los habitantes de tierra adentro.

Las comunidades atendidas fueron priorizados de manera previa por autoridades locales, quienes tienen la responsabilidad de evaluar las condiciones de sus habitantes para que puedan acceder a servicios de salud especializados y gratuitos.

La oferta médica gubernamental incluyó la atención de preclínica, medicina general, especialidades de odontología, pediatría y ginecología, esta última con exámenes especializados para la detección temprana de enfermedades del segmento femenino.

“A mí me habían referido al Hospital San Felipe para hacerme este ultrasonido prenatal y por falta de dinero no me lo había podido realizar, y ahorita me lo acaban de hacer en la Feria de la Salud”, relató Melissa Banegas Moncada, de 38 años, originaria del municipio de Cantarranas, Francisco Morazán.

Banegas Moncada también comentó que la doctora que la atendió le informó que presentaba 13 semanas de embarazo y que “mi bebé está bien formadito, pero aún está muy pequeñito para saber si es niño o niña”.

Las atenciones médicas en ese municipio también fueron aprovechadas por Claudia Cerrato, de 45 años, quien luego de recibir el beneficio agradeció al Gobierno.

“Yo escuché la bocina de un carro que anunciaba los servicios de las Ferias de la Salud. Me animé a llegar al parque central de aquí en Cantarranas y recibí una excelente atención por parte de los médicos me hice por primera vez una Inspección Visual con Ácido Acético e inmediatamente me entregaron el resultado, estoy agradecida”, expresó Cerrato.

Entre noviembre y diciembre del presente año, el programa presidencial Ferias de la Salud cubrió una demanda de 56.379 personas de los departamentos de Cortés, Lempira, La Paz, Comayagua, Valle y Francisco Morazán.

72.000 refrigerios fueron entregados entre noviembre y diciembre en los 48 municipios visitados con el “Tortimóvil” (unidad móvil acondicionada para preparar meriendas) que siempre da un acompañamiento a las Ferias de la Salud.