Gracias a vacunación la positividad de covid-19 ha disminuido en Cortés

La positividad de casos de covid-19 en el departamento de Cortés se mantiene en un 16%, registrando la menor cantidad de fallecidos a nivel nacional, como producto de que el Gobierno de la República ha implementado estrategias como el Vacunatón con la finalidad de inmunizar contra esa enfermedad al mayor número de hondureños.

El viceministro de Salud, Roberto Cosenza, señaló este lunes que “es evidente que las estrategias que se han venido implementando en el país han disminuido el número de casos, ingresos hospitalarios y fallecimientos a consecuencia de la covid-19”.

El funcionario reiteró el llamado a la población a continuar con las medidas de bioseguridad como lo son el uso de la mascarilla, lavado frecuente de manos y guardar el distanciamiento social.

“Aquella población que no se ha querido vacunar, acuda a los centros de vacunación. Se tienen suficientes vacunas, hemos extendido el horario de vacunación para que aquellas personas que no puedan venir en el día tengan la oportunidad de vacunarse hasta las 8:00 de la noche”, enfatizó Cosenza.

En San Pedro Sula las autoridades de Salud estarán aplicando primera y segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, así como la dosis de refuerzo para aquellas personas que ya cumplieron 6 meses desde su última vacuna aplicada.

De esta forma, y bajo el esquema del Vacunatón y demás jornadas de inoculación, el Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández continúa poniendo cada dosis de vacuna anticovid-19 disponible de forma gratuita y lo más cercano posible a la población, bajo el lema de Cuidado + Vacuna = Protección.

*Articulación de esfuerzos*

Cosenza indicó que “es un trabajo que se ha venido realizando en equipo. Gobierno central como local, empresa privada, universidades y sociedad civil permiten hacerle frente a esta pandemia”.

Expuso que gracias a las jornadas extendidas de vacunación en el país “se ha tenido una pronta reactivación de la economía, lo que nos llena de esperanza”.

“No olvidemos que estamos en tiempos de pandemia, esta es una enfermedad que si no nos cuidamos podemos llegar a fallecer. Por lo tanto, es importante vacunarnos y que acudamos a votar en las próximas elecciones, pero hagámoslo con responsabilidad”, finalizó.

*Importante*

#8212- En el centro sampedrano de vacunación de la Universidad Católica de Honduras y el Centro de Salud Miguel Paz Barahona, se extendió el horario de vacunación contra la covid-19 de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche.